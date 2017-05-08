Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 мая 2017

РФ внесла в Совбез ООН проект резолюции по зонам безопасности в Сирии

У границ зон деэскалации будут работать полосы безопасности под управлением стран-гарантов

Россия внесла в Совет Безопасности проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря постпредства РФ при ООН Федора Стржижовского.

«Подтверждаем, что проект резолюции внесен», — сказал он.

В свою очередь, источник в штаб-квартире ООН сообщил агентству, что «голосование по проекту состоится, возможно, на этой неделе».

Как сообщалось, режим прекращения огня в четырех предполагаемых зонах деэскалации в Сирии должен наступить в субботу 6 мая в рамках вступившего в силу астанинского меморандума.

Как сообщил накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Данную территорию, по оценкам Минобороны РФ, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.

Зоны также образованы в провинции Хомс (3 тысячи боевиков), Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.

Действия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в данных районах Сирии прекращены с 1 мая текущего года.

Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).

Рудской отметил, что Меморандум не означает прекращения борьбы с джихадистами из ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры (террористические организации, запрещенные в РФ) на территории Сирии. Высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы правительственных войск сирийской армии будут направлены для продолжения наступления против формирований ИГИЛ в центральной и восточной части Сирии, и освобождению районов вдоль реки Евфрат при поддержке ВКС России.

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Армия Сирии, иракские силы и «Хезболла» готовятся к масштабной операции для закрытия границ Сирии и Ирака

Сирийская армия, иракские ополченцы и ливанская «Хезболла» готовятся к совместной масштабной военной операции для закрытия границ Сирии и Ирака. Командующий Сил народной мобилизации «Хашд аль-Шааби» (иракское народное ополчение) объявил, что силы Сопротивления в Ираке и Сирии проведут совместные военные операции вблизи сирийско-иракской границы. Союзники ставят перед собой цель установить полный контроль над районами около Дейр-эз-Зора и Мосула. Об этом сообщило иранское новостное агентство FarsNews. «Учитывая, что операция в Мосуле подходит к концу, я заявляю, что подразделения „Хашд аль-Шааби“ в ближайшие дни будут переброшены к сирийской границе, где начнут новые спецоперации против террористов ИГИЛ. Кроме того, силы Сопротивления в Сирии, и в их числе отряды „Хашд аль-Шааби“, начнут свои действия в Сирии и из района Аль-Замир в направлении аль-Натафа, и их операция будет охватывать территорию протяженностью 180 км», — заявил в воскресенье Абу Ала аль-Велайи. Командующий ополчением подчеркнул, что Сопротивление намерено очистить от террористов ИГИЛ* и вернуть под полный контроль приграничные территории между Сирией и Ираком: «Операции будут начаты из 3-х точек, первую обеспечит Сирийская Арабская армия, в то время как ливанская „Хезболла“ и отряды „Хашд Аль-Шааби“ будут действовать в двух других точках. В конце все подразделения встретятся друг с другом в районах вдоль границы». Он рассказал об этом на следующий день после появления информации о том, что сирийские войска подготовили почву для закрытия границы САР с Ираком при помощи России. Как сообщил военный источник информационному агентству Younews, Армия Сирии готовится к масштабным военным операциям по закрытию границы страны с Ираком. Сирийские военнослужащие недавно обеспечили безопасность границы с Ливаном, очистив от террористов районы между горной местностью Западный Каламун и районом Забадани в Западной Гуте провинции Дамаск. Читайте также: Подвиг бойцов ВС РФ: Они столкнулись со смертником «нос к носу» — репортаж «РВ» из Дамаска (ФОТО, ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая организация

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Меморандум о деэскалации в Сирии сеет распри в рядах боевиков

Как сообщала «Русская Весна», 6 мая был подписан меморандум о зонах деэскалации в Сирии. В документе определены регионы, в которых создаются зоны безопасности: это провинция Идлиб, части территорий Латакии, Алеппо и Хамы, север провинции Хомс, пригород Дамаска Восточная Гута, а также отдельные районы в провинциях Дераа и Кунейтра. Создание этих зон является временной мерой на 6 месяцев, с последующим продлением на основе консенсуса сторон, выступивших гарантами перемирия (России, Турции и Ирана). Меморандум становится причиной раскола в рядах боевиков Переговоры в Астане должны были только начаться, а командование Сирийской армии в провинциях Латакия и Идлиб уже получило приказ огонь не открывать, на провокации не отвечать, сообщил корреспонденту «Русской Весны» офицер Вооруженных Сил Сирии. Попытки сначала сорвать подписание меморандума, а в дальнейшем поставить под угрозу его выполнение предпринимались неоднократно. Так по информации, полученной от представителей сирийской армии, стало известно, что численность боевиков ССА в непосредственной близости от позиций правительственных войск продолжает увеличиваться, они скрытно оборудуют и маскируют огневые позиции на окраинах населенных пунктов Кбана, Сирмания и горных районах провинции Латакия. За последние трое суток не прекращались провокации против сирийской армии. В частности, в провинциях Латакия и Идлиб подразделения САА были обстреляны более 10 раз. По заверениям командования, ответных действий со стороны правительственных войск не предпринималось. Более того, от представителей разведки стало известно, что многие из боевиков воевать не хотят. Таким образом, между различными группировками нарастают серьезные противоречия. Так, 5 мая между незаконными вооруженными формированиями «Ахрар аш-Шам» и «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*) в населённом пункте Эдлис произошло боестолкновение, длившееся более трех часов. Все тот же источник сообщил о том, что некоторые полевые командиры «Свободной сирийской армии» дали приказ на выставление блокпостов и не пропускают через них представителей террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», сирийское крыло «Аль-Каиды»*). Подписанный меморандум и создание четырех зон деэскалации станет первым шагом на пути к миру и, скорее всего, окончательно вобьет клин между умеренной оппозицией, способной к ведению диалога, и радикальными группировками. Читайте также: Cкрытая оккупация Сирии: Турецкий спецназ в рядах боевиков, военная база и захват территорий (ФОТО) *Запрещенная в России террористическая организация

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Российские и сирийские военные провели День памяти павших Героев — репортаж «Русской Весны» (ФОТО)

7 мая 2017 г. в г. Латакия состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти павших Героев. Об этом в репортаже «Русской Весны». Памятное мероприятие имело серьезное значение в деле укрепления двухсторонних связей между сирийским и российским народом. На Дне памяти павших Героев присутствовали и выступали религиозные деятели, офицеры российских и сирийских Вооруженных сила, а также простые граждане САР. Военнослужащие ВС РФ приняли самое активное участие в организации мероприятия, став центром внимания для многих участников мероприятия. Читайте также: Российская военная группировка поддержит наступление «Тигров» на Дейр-эз-Зор (ВИДЕО)

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