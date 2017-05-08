Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
Американский суборбитальный многоразовый самолет-разведчик X-37B Orbital Test Vehicle совершил успешную посадку на космодроме на мысе Канаверал в США после более чем 700 дней на орбите, сообщили в ВВС США.
"X-37B Orbital Test Vehicle - 4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился в Космическом центре имени Джона Кеннеди (официальное название космодрома на мысе Канаверал - прим. ТАСС). Аппарат провел более 700 дней в космическом пространстве", - говорится в Twitter ВВС США.
Это был четвертый полет этого аппарата. Секретный проект X-37B Orbital Test Vehicle компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально аппарат многоразового использования X-37 предназначался для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.
С 2010 года аппараты выполняют испытательные орбитальные полеты. По мнению экспертов, X-37 могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это не входит в его планы.
http://tass.ru/kosmos/4237658
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Притча о секретном шатле.
Была страна у которой было секретное оружие, о нём мало кто знал, но догадывались многие и однажды случилось так, что кто уничтожил все секретное оружие, не оставив даже части. Власти были раздосадованы-запустили шатл в небо и он начал зондировать -ища объект противника-который уничтожил все военные и секретные спутники, но увы так ничего не нашёл. Просто у страны противника оружие было на земле и с помощью него были уничтожены секретные военные спутники. Как говорится, а нечего было выжигать леса и облучать население планеты!-
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То есть они всё врут,умнее нас никого нет!
Уверенность в своём превосходстве размывает границы реальности.
Гэтланд.Космическая техника .Издание 1986г.
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/getlend/obl.html
глава 11.Человек на Луне.
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/getlend/11a.html