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Репетиция в Александровском саду

13:08. 8 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:


Товарищ sergiusrus вчера побывал на репетиции зажжения "Вечного огня" в Александровском саду и любезно поделился снятыми видео.


Репетиция зажжения "Вечного огня".






Выступление Ланового.

Стоит отметить, что сегодня исполняется ровно 50 лет с того дня, как была открыта "Могила неизвестного солдата".



«Большую роль сыграл Николай Егорычев, первый секретарь московского комитета партии, который обратился с идеей установить монумент у стен Кремля к (председателю совета министров СССР) Алексею Николаевичу Косыгину и (генеральному секретарю СССР) Леониду Ильичу Брежневу. Решение об установке памятника было принято. Однако проблемой было решить, как выбрать этого неизвестного солдата, пропавшего без вести», — добавил Мягков.
Историк отметил, что именно в тот момент под Москвой в районе деревни Крюково шла стройка нового города Зеленоград и были найдены захоронения советских солдат.
«Была проведена экспертиза останков — неизвестный солдат был в шинели, было ясно, что он рядовой, у него был ремень, что означало, что он не военнопленный, так как у них ремни отбирали, и он погиб на территории, где велись ожесточенные бои за оборону Москвы. Документов при нем не было обнаружено, так как тогда красноармейские книжки и солдатские медальоны были далеко не у всех по объективным причинам», — продолжил Мягков.
В декабре 1966 года, в 25-летнюю годовщину разгрома немцев под Москвой, было решено перезахоронить останки у Кремлевской стены.
«Когда останки перевозили к Кремлю по Ленинградскому шоссе, на всем протяжении пути у дороги стояли люди, многие из них плакали. В честь этого события на Манежной площади был организован торжественный митинг, в котором участвовал маршал Константин Рокоссовский, командующий 16-й армией, в которой и состоял погибший неизвестный солдат. После митинга гроб был перенесен в Александровский сад. А 8 мая 1967 года на этом месте был открыт мемориал и Вечный огонь, который зажег лично Леонид Ильич Брежнев», — рассказал историк.

https://www.discred.ru/2017/05/08/memorialu-mogila-neizvestnogo-soldata-ispolnyaetsya-50-let/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, день победы, Кремль, лановой, Москва, памятники, праздники
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