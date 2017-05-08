Расплата в Лиенце. История русских казаков, присягнувших Гитлеру

В годы Великой Отечественной войны свыше 100 тысяч казаков были награждены орденами, а 279 — получили высокое звание Героев Советского Союза. Но в постсоветский период вспоминают больше о тех, кто присягнул Третьему рейху.

Последние дни Великой Отечественной войны были ознаменованы не только отчаянным сопротивлением самых фанатично настроенных нацистов, но и массовым бегством на Запад коллаборационистских формирований.

Пособники гитлеровских палачей, пролившие немало крови на оккупированной территории Советского Союза, а затем «отличившиеся» и в целом ряде европейских стран, надеялись укрыться у западных союзников. Расчёт был прост: идеологические противоречия между Москвой, Вашингтоном и Лондоном позволяли выдать себя за несправедливо преследуемых «борцов с коммунизмом». К тому же на Западе на «шалости» этих «борцов» на территории СССР могли бы и закрыть глаза: в конце концов, жертвами ведь становились не жители цивилизованной Европы.

В последние десятилетия одним из самых культивируемых мифов является история о «предательстве в Лиенце», где западные союзники выдали режиму Сталина десятки тысяч «ни в чём не повинных казаков».

Что же за события на самом деле происходили в австрийском городке Лиенце в конце мая-начале июня 1945 года?

«Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру!»

После Гражданской войны в Европе осели десятки тысяч ветеранов Белой армии, в том числе её казачьих формирований. Кто-то пытался встроиться в мирную жизнь на чужбине, а кто-то мечтал о реванше. В Германии реваншисты установили определённые связи с национал-социалистами ещё до прихода Адольфа Гитлера к власти.

Это способствовало формированию у вождей Третьего рейха специфического отношения к казакам: идеологами национал-социализма они были объявлены принадлежащими не к славянской, а арийской расе. Такой подход позволил ещё в самом начале агрессии против СССР поднять вопрос о формировании казачьих частей для участия в войне на стороне Германии.

Атаман Всевеликого войска Донского Пётр Краснов 22 июня 1941 года провозгласил: «Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов... Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру!»

С лёгкой руки Краснова из казаков-ветеранов Гражданской войны началось формирование частей для участия в войне против СССР.

Историки, как правило, говорят о том, что широкое сотрудничество казаков с гитлеровцами началось в 1942 году. Однако уже осенью 1941 года при группе армий «Центр» действовали разведывательно-диверсионные подразделения, сформированные из казаков. 102 казачий эскадрон Ивана Кононова занимался охраной тыла гитлеровцев, то есть борьбой с партизанскими отрядами.

К концу 1941 года в составе гитлеровских войск действовали: 444 казачья сотня в составе 444 охранной дивизии, 1 казачья сотня 1 армейского корпуса 18 армии, 2 казачья сотня 2 армейского корпуса 16 армии, 38 казачья сотня 38 армейского корпуса 18 армии и 50 казачья сотня в составе 50 армейского корпуса той же армии.

Казачий стан на службе фюрера

Казаки на службе Гитлера зарекомендовали себя отлично: к красноармейцам они были беспощадны, с мирным населением не миндальничали, и поэтому встал вопрос о создании более крупных формирований.

Осенью 1942 года в Новочеркасске с разрешения немецких властей прошёл казачий сход, на котором был избран штаб Войска Донского. Формирование крупных казачьих частей для войны СССР шло за счёт привлечения населения Дона и Кубани, недовольного советской властью, набора из числа советских военнопленных, а также за счёт дополнительного притока из эмигрантской среды.

Сформировались два крупных объединения казаков-коллаборационистов: Казачий стан и 600 полк донских казаков. Последний потом станет основой 1 казачьей кавалерийской дивизии СС, а затем — 15 казачьего кавалерийского корпуса СС под командованием Гельмута фон Паннвица.

Однако к этому моменту ситуация на фронте начала кардинально меняться. Красная Армия перехватила инициативу и стала гнать гитлеровцев на Запад.

Казакам-коллаборционистам пришлось отступать, и это делало их ещё более ожесточёнными.

В июне 1944 года Казачий Стан был передислоцирован в район городов Барановичи— Слоним — Ельня — Столбцы — Новогрудок. Своё не столь уж долгое пребывание на территории Белоруссии казаки отметили жестокими расправами над пленными партизанами, а также издевательствами над мирным населением. Для переживших это время жителей белорусских деревень воспоминания о казаках окрашены исключительно в мрачные тона.

Верой и правдой

Ещё в марте 1944 года в Берлине было образовано Главное управление казачьих войск, которое возглавил Пётр Краснов. Атаман подходил к службе фюреру творчески. Вот слова из присяги казаков Гитлеру, разработанной лично Петром Красновым: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Евангелием в том, что буду Вождю Новой Европы и Германского народа Адольфу Гитлеру верно служить и буду бороться с большевизмом, не щадя своей жизни, до последней капли крови. Все законы и приказания от поставленных Вождём Германского народа Адольфа Гитлера начальников отданные, по всей силе и воле исполнять буду». И надо отдать казакам должное: Гитлеру, в отличие от своей Родины, они служили верой и правдой.

После карательных акций против партизан Белоруссии казаки-коллаборационисты оставили о себе недобрую память на территории Польши, приняв участие в подавлении Варшавского восстания. В боевых действиях против повстанцев участвовали казаки из казачьего полицейского батальона, конвойно-охранной сотни, казачьего батальона 570 охранного полка, 5 Кубанского полка Казачьего стана под командованием полковника Бондаренко. За проявленное усердие немецкое командование наградило многих из казаков и офицеров орденом Железного Креста.

«Казачья республика» в Италии

Летом 1944 года немецкое командование приняло решение о переброске казаков в Италию для борьбы с местными партизанами.

К концу сентября 1944 года в северо-восточной Италии были сосредоточены до 16 тысяч казаков-коллаборационистов и членов их семей. К апрелю 1945 года это число превысит 30 тысяч человек.

Устроились казаки с комфортом: итальянские городки переименовывались в станицы, город Алессо был назван Новочеркасском, а местное население подверглось насильственной депортации. Казачье командование разъясняло итальянцам в манифестах, что главной задачей является борьба с большевизмом: «… теперь и мы, казаки, сражаемся с этой мировой чумою везде, где её встречаем: в польских лесах, в югославских горах, на солнечной итальянской земле».

В феврале 1945 года в Италию из Берлина перебрался Пётр Краснов. Он не терял надежды получить от гитлеровцев право на создание «казачьей республики» хотя бы на территории Италии.

Но война шла к концу, и её итог был очевиден.

Капитуляция в Австрии

27 апреля 1945 года Казачий стан был реорганизован в Отдельный казачий корпус под командованием походного атамана, генерал-майора Доманова. При этом он был передан под общее командование главы Русской освободительной армии генерала Власова.

Но в этот момент казачье командование более заботил другой вопрос: кому сдаваться в плен?

30 апреля 1945 года генерал Ретингер, командующий немецкими войсками в Италии, подписал приказ о прекращении огня. Капитуляция немецких войск должна была начаться 2 мая.

Краснов и командование Казачьего стана решили, что территорию Италии, где казаки «наследили» карательными акциями против партизан, нужно покидать. Решено было перейти в Австрию, в Восточный Тироль, где добиться «почётной капитуляции» перед западными союзниками.

Краснов рассчитывал на то, что «борцов с большевизмом» не станут выдавать Советскому Союзу.

К 10 мая в Восточном Тироле сосредоточились около 40 тысяч казаков и членов их семей. Сюда же подошли 1400 казаков из резервного полка под командованием генерала Шкуро.

Штаб казаков разместился в гостинице города Лиенца.

18 мая в Лиенц прибыли представители английских войск, и Казачий стан торжественно капитулировал. Коллаборационисты сдали оружие и были распределены по лагерям вокруг Лиенца.

Выдача с применением силы

Для того чтобы понимать, что произошло дальше, нужно знать, что союзники имели обязательства перед СССР. Согласно договорённостям Ялтинской конференции, США и Великобритания обязались передать Советскому Союзу перемещённых лиц, являвшихся гражданами СССР до 1939 года. В Казачьем стане к маю 1945 года таковых было большинство.

Были и несколько тысяч белоэмигрантов, на которых эта норма не распространялась. Однако союзники в данном случае действовали решительно по отношению и к тем, и к другим.

Всё дело в том, что казаки успели заработать дурную славу в Европе. Варшавское восстание, которое подавляли казаки, было организовано эмигрантским правительством Польши, находившемся в Лондоне. Антипартизанские акции в Югославии и Италии, отмеченные насилием в отношении мирного населения (о депортации уже говорилось выше), также восторга у английского командования не вызвали.

«Холодная война» ещё не началась, и для англичан и американцев казаки были кровавыми карателями, приспешниками Гитлера, присягавшими фюреру на верность, церемониться с которыми не было никаких оснований.

28 мая англичане провели операцию по аресту и выдаче советской стороне высших чинов и офицеров Казачьего стана.

Утром 1 июня в лагере Пеггец британские войска начали операцию по массовой выдаче коллаборационистов Советскому Союзу.

Казаки пытались оказать сопротивление, и англичане активно применяли силу. Данные о количестве погибших казаков разнятся: от нескольких десятков до 1000 человек.

Часть казаков сбежала, были случаи суицида.

Одним — виселица, другим — срок

В докладе начальника войск НКВД III Украинского фронта Павлова от 15 июня 1945 года приводятся следующие данные: с 28 мая по 7 июня советская сторона получила от англичан из Восточного Тироля 42 913 человек (38 496 мужчин и 4417 женщин и детей), из них 16 генералов, 1410 офицеров, 7 священников. В течение следующей недели англичане поймали в лесах 1356 убежавших из лагерей казаков, 934 из них 16 июня были переданы органам НКВД.

Руководители Казачьего стана, а также 15 казачьего кавалерийского корпуса СС предстали перед судом в январе 1947 года. Пётр Краснов, Андрей Шкуро, Гельмут фон Паннвиц, Тимофей Доманов Военной коллегией Верховного Суда СССР на основании ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников» были осуждены к смертной казни через повешение. Спустя полтора часа после вынесения приговора он был приведён в исполнение во внутреннем дворе Лефортовской тюрьмы.

А что случилось с остальными? По утверждению тех, кто пишет о «трагедии Лиенца», «их отправили в ГУЛАГ, где значительная часть погибла».

На самом деле их судьба не отличалась от судьбы других коллаборационистов, например, тех же «власовцев». После рассмотрения дела каждый получал приговор в соответствии со степенью вины. Спустя 10 лет, в соответствии с Указом Президиума Верховного совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупационными властями в период Великой Отечественной войны», казаки-коллаборационисты, остававшиеся в заключении, были амнистированы.

Забыли героев, вспоминают предателей

Освобожденные ветераны Казачьего стана о своих «подвигах» не распространялись, поскольку отношение в советском обществе к таким, как они, было соответствующим. Воспевать их страдания тогда было принято только в эмигрантских кругах, из которых эта нездоровая тенденция перекочевала в Россию постсоветского периода.

На фоне 27 миллионов советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, рассуждать о «трагедии» отщепенцев, присягнувших Гитлеру и выполнявших для него грязную работу, просто кощунственно.

У казачества в Великой Отечественной войне были настоящие герои: бойцы 4 гвардейского кавалерийского Кубанского казачьего корпуса и 5 гвардейского кавалерийского Донского казачьего корпуса. 33 воина этих соединений были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч были отмечены орденами и медалями. Всего же в годы Великой Отечественной войны свыше 100 тысяч казаков были награждены орденами, а 279 получили высокое звание Героев Советского Союза.

Ирония судьбы в том, что об этих настоящих героях вспоминают куда реже, чем о тех, кого настигло справедливое возмездие в 1945 году.