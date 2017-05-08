Путин поздравил граждан Украины и лидеров СНГ с 72-й годовщиной Победы в ВОВ

Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом говорится на сайте Кремля.

В поздравительных посланиях президента России подчёркивается, что День Победы – священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма.

Владимир Путин особо отметил, что лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма.

Глава Российского государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в горниле войны, останутся надёжной основой для развития союзнического партнёрства, взаимодействия наших стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности.

Владимир Путин передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Источник: news-front.info