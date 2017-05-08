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Просто рухнула школа

09:07. 8 мая 2017 Просмотров - 361 5 коммент. Опубликовал:

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Крыша спортзала школы в Мурино раскачивалась пару минут. Рабочих спас обед, а инспекции от руководства повезло. Потом все рухнуло и задавило спящего. Следком готовится к уголовному делу. Случись это осенью - новости пестрели бы арестами и кадровыми выводами.

Корпус строящейся школы на улице Новая в Мурино обрушился в 12:53. Образовательное учреждение почти достроено и располагается между третьим и четвертым корпусом дома № 7  в жилом комплексе "Новое Мурино" компании ЦДС. Занятия в школе предполагалось начать 1 сентября.

Прибывшие на место спасатели МЧС извлекли из-под обломков тело. Погиб 55-летний Юрий Трофимов, машинист компрессорной установки. Он уснул в "Газели" и не услышал, как со стройки школы разбегались рабочие. По словам очевидцев, до обрушения крыша качалась несколько минут. Трофимов работал на индивидуального предпринимателя Юрия Кузнецова. По данным 47news, у погибшего рабочего остались двое детей и супруга. В Петербург Трофимов перебрался в начале двухтысячных годов из Новгородской области. Связаться с его работодателем нам не удалось. 

Строительный вице-губернатор Михаил Москвин сразу ответил на звонок 47news. "Кровля основного здания и кровля спортивного и актового залов школы состоят из разных элементов. Над спортзалом конструкция облегченная. Возможно, на крышу подняли слишком много материала. Сейчас с этим разбирается стройнадзор", - сообщил чиновник и добавил, что  все работы по строительству остановлены до выяснения причин обрушения конструкций. "Выяснение причин и обследование займет не менее двух недель, после чего будет принято решение либо о демонтаже конструкций, расположенных под спортзалом, либо об их восстановлении", - ответил нам чиновник.

Владелец компании "ЦДС" Михаил Медведев уже через полчаса после обрушения сообщил 47news, что, по предварительным данным, в случившемся может быть вина поставщика конструкций. Якобы, есть сомнения в их качестве.

Общее состояние растерянности сыграло не в пользу взрывотехников ОМОНа. Сразу после обрушения крыши в здании школы обратили внимание на брошенный чемодан. На место выехали взрывотехники "Росгвардии". Но до их приезда хозяин чемодана нашелся, вызов был отменен.

По словам сотрудников ЦДС, жертв могло бы быть больше, если бы не обед. Собеседники 47news отметили еще одну деталь - в момент обрушения на стройке была инспекция. "Был директор по строительству со свитой, гендиректор подрядчика с помощниками. Естественно, в плане обхода был и спортзал", - отметил собеседник в компании.

Местные жители, естественно, отреагировали на ЧП в соцсетях.

"Живу на 27 этаже в доме рядом со школой. Дом неожиданно сильно тряхнуло, послышался грохот. Я выглянула в окно, увидела пыль, услышала крики рабочих", - рассказала 47news жительница Мурино Айгуль Исламова. "Первая мысль – сейчас и наш дом рухнет, но все обошлось. А вообще, внизу кричали рабочие, которые бегали внутри площадки возле школы", - сообщила она среди прочих в соцсети "ВКонтакте". Кто-то грешил на строителей за то, что торопятся и работают даже по ночам. Впрочем в пресс-службе "ЦДС" настаивают на соблюдении регламента при строительных работах.

Вице-губернатор по социальной политике Николай Емельянов рассказал, что сроки ввода в эксплуатацию образовательного учреждения могут быть сдвинуты. "По графику, эта школа на 700 мест должна была быть введена в строй к 1 сентября. Естественно, сегодня мы обеспокоены тем, что срок сдачи, возможно, будет отложен", - прокомментировал ЧП Емельянов. По его словам, образовательных учреждений по этому проекту в Ленобласти больше не возводится. Уже вечером, Емельянов сообщил, что если к 1 сентября школа не будет введена в эксплуатацию. Записанных в нее детей распределят в ближайшие школы.  

Тем временем, в областном комитете госстройнадзора 47news сообщили, что проверить результаты работ по возведению надземной части школы планировалось в конце мая. По предварительным данным, здание "было готово процентов на 90".

Вице-президент Санкт-Петербургского Союза строительных компаний Лев Каплан высказал свое видение причин случившегося после просмотра видео. "Судя по тому, как сложились конструкции, дело в фундаменте. Надо смотреть, кто выполнял инженерные изыскания, проводил геологоразведку муринских грунтов. Сегодня у нас с этим большие проблемы в регионе. На рынке полно халтурщиков", - отметил Каплан.

Кстати, единственным кто не отреагировал на случившееся публично стал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он не снял  трубку на звонок журналиста. Хотя, в этот день нам ответили даже во Всероссийском обществе автомобилистов. Там посоветовали владельцам машин, попавшим под завалы, фиксировать все на видео.  

7 мая Следственный комитет Ленобласти собирает материалы для возбуждения уголовного дела. Заместитель министра МЧС России по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов провел видеосовещание. Вице-губернаторы и чиновники рангом пониже, немедля разговаривали с 47news и никто из них не просил обратиться в установленном порядке. Но крайний будет найден лишь после проведения сложнейших технических экспертиз. Конечно, погиб человек, но, наверняка, они все думают и о другом.

Если бы это случилось в 12:53 через четыре месяца, когда в школе находилось бы 700 детей, то к моменту написания материала в офисе компании-застройщика уже прошли бы обыски, а несколько человек были бы задержаны Следственным комитетом. А федеральные власти были бы вынуждены хоть как-то успокоить родителей кадровыми расправами на региональном уровне.

 

http://47news.ru/articles/120251/

Метки: происшествия, Россия
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