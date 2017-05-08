Прилепин рассказал о потерях украинской армии под Горловкой
Российский писатель Захар Прилепин, воюющий в Донбассе на стороне ДНР, сообщил о неудачной атаке украинских военных на позиции ополченцев
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой — значит, они вас разводят и лгут вам… Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника… Не ходи в украинскую армию, сынок. Езжай в Россию, езжай в Польшу, куда угодно езжай. Спрячься. Это не твоя война. Это даже не против тебя война. Это война за тебя», — написал он, обращаясь непосредственно к жителям подконтрольных Киеву территорий Украины.
В ходе обсуждения своей публикации с читателями своей страницы в Facebook Прилепин сообщил, что у него имеются фото- и видеодоказательства бегства украинских военных. В то же время он заявил, что не намерен пока публиковать эти материалы, чтобы не демаскировать позиции своих солдат.
Захар Прилепин сообщил о своем назначении на должность заместителя командира батальона в ДНР в звании майора в феврале. Он также уточнил, что находится в Донбассе с декабря 2015 года.
http://ukraina.ru/news/20170507/1018630696.html
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Прилепин молодец, имеет смелость поступать по совести. Выборы во Франции прошли, ждать быстрого развала ЕС нет смысла и России надо активизировать свою позицию по Донбассу. Ждём действий и посмотрим на что Кремль способен.