Прилепин рассказал о потерях украинской армии под Горловкой

Российский писатель Захар Прилепин, воюющий в Донбассе на стороне ДНР, сообщил о неудачной атаке украинских военных на позиции ополченцев

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой — значит, они вас разводят и лгут вам… Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника… Не ходи в украинскую армию, сынок. Езжай в Россию, езжай в Польшу, куда угодно езжай. Спрячься. Это не твоя война. Это даже не против тебя война. Это война за тебя», — написал он, обращаясь непосредственно к жителям подконтрольных Киеву территорий Украины.

В ходе обсуждения своей публикации с читателями своей страницы в Facebook Прилепин сообщил, что у него имеются фото- и видеодоказательства бегства украинских военных. В то же время он заявил, что не намерен пока публиковать эти материалы, чтобы не демаскировать позиции своих солдат.