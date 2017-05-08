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Опрос ФОМ к 9 мая. Народный праздник и роль Сталина

18:05. 8 мая 2017 Просмотров - 82 2 коммент. Опубликовал:


В преддверии 9 мая Фонд Общественного Мнения провел опрос на тему отношения граждан страны к 9 мая и Великой Отечественной Войне.
Его результаты в целом не удивили, явившись продолжением ранее существовавших тенденций, в рамках которых День Победы был, есть и остается самым массовым и объединяющим праздником в стране, а товарищ Сталин и в этом опросе наконец преодолел планку в 50% одобрения, продолжив давнюю тенденцию доминирования в подавляющем большинстве опросов посвященных истории XX века.















Тем показательное примечательное умолчание властей о роли Верховного Главнокомандующего. Ругать уже с трудом получается, хватить не хочется. Хотелось бы умолчать, но масштаб личности мешает.
Упоротый антисталинизм же уже давненько свалился в полный маргинес.





http://fom.ru/Proshloe/13313 – полностью здесь

PS. На заглавной фотографии – Сталин и члены Политбюро идут к Мавзолею, с которого они будут принимать Парад Победы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: великая отечественная война, история, общество, опросы, праздники, социология, ссср, сталин, фом
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2 коммент.»

  • 638 594
    Борис 8 мая 2017 в 19:25 Ссылка Пометить
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    Роль личности в истории доказал Сталин.
    Ибо в его период СССР стал мировой индустриальной, научной и космической державой.

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  • 116 100
    Руса 8 мая 2017 в 20:13 Ссылка Пометить
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    Сталин- это символ нашей Победы!
    Враги и подпиндосники до сих пор не могут угомониться от бессилия и злобы,
    против народа не попрешь.
    Сталин навеки останется в народной
    памяти страны, как вождь и великий
    государственный деятель мирового уровня.

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