Опрос ФОМ к 9 мая. Народный праздник и роль Сталина

...тут. Толстый, неуклюжий отец Фома, он так мешал спать по... вдруг вспомнил, как брат Фома жаловался, что в монастыре появились... не придете! По предварительным опросам мы опережаем вас на один... человечеством! И спустились славный Маал-Каинит с женой в подземелье...