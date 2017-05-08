Опрос ФОМ к 9 мая. Народный праздник и роль Сталина
18:05. 8 мая 2017 Просмотров - 82 2 коммент. Опубликовал: brahman
В преддверии 9 мая Фонд Общественного Мнения провел опрос на тему отношения граждан страны к 9 мая и Великой Отечественной Войне.
Его результаты в целом не удивили, явившись продолжением ранее существовавших тенденций, в рамках которых День Победы был, есть и остается самым массовым и объединяющим праздником в стране, а товарищ Сталин и в этом опросе наконец преодолел планку в 50% одобрения, продолжив давнюю тенденцию доминирования в подавляющем большинстве опросов посвященных истории XX века.
Тем показательное примечательное умолчание властей о роли Верховного Главнокомандующего. Ругать уже с трудом получается, хватить не хочется. Хотелось бы умолчать, но масштаб личности мешает.
Упоротый антисталинизм же уже давненько свалился в полный маргинес.
http://fom.ru/Proshloe/13313 – полностью здесь
PS. На заглавной фотографии – Сталин и члены Политбюро идут к Мавзолею, с которого они будут принимать Парад Победы.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Роль личности в истории доказал Сталин.
Ибо в его период СССР стал мировой индустриальной, научной и космической державой.
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Сталин- это символ нашей Победы!
Враги и подпиндосники до сих пор не могут угомониться от бессилия и злобы,
против народа не попрешь.
Сталин навеки останется в народной
памяти страны, как вождь и великий
государственный деятель мирового уровня.