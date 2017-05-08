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Оппозиционный политик Алексей Навальный улетел из России в Испанию…

08:53. 8 мая 2017 Просмотров - 288 3 коммент. Опубликовал:

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Известный блогер и общественный деятель покинул пределы страны, несмотря на имеющийся условный срок и предупреждение от ФСИН....
 
Известный оппозиционный деятель Алексей Навальный покинул Россию и улетел с женой в Испанию.
 
По заявлению адвоката оппозиционера, чета Навальных отправилась за границу на лечение – недавно политик получил ожог роговицы глаза зелёнкой, которой в него плеснули хулиганы.
 
По другой информации, причина вояжа – летний отдых на майские праздники. Стоит отметить, что ранее Навальному выдали заграничный паспорт, которого он был лишён как фигурант уголовного дела.
 
При этом руководство ФСИН предупредило оппозиционера, что он не имеет права покидать пределы России, так как имеет непогашенную условную судимость....
 
Источник: https://newinform.com/55048-oppozicionnyi-politik-aleksei-navalnyi-uletel-iz-rossii-v-ispaniyu

 

Метки: навальный, оппозиция, Россия
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3 коммент.»

  • 238 192
    Константин Сталинградский 8 мая 2017 в 9:03 Ссылка Пометить
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    Ничего, посетит семинары у пендосов, получит новые инструкции, сменит кураторов и с баблом вернётся в нашу РосСионию чтобы дальше баламутить баранов-соотечественников. Он пока ещё им нужен, вот как отработает, то попадёт в ДТП. Сценарий то один у предателей…

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  • 1050 191
    nikolay 8 мая 2017 в 11:17 Ссылка Пометить
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    Ошибка в заголовке. Следует читать, не политик, а диверсант.

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  • 466 344
    Железностоп 8 мая 2017 в 14:08 Ссылка Пометить
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    А на Родину он собирается в опломбированном вагоне приехать или опломбированном самолете прилетит?

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