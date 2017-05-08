Оппозиционный политик Алексей Навальный улетел из России в Испанию…

Известный блогер и общественный деятель покинул пределы страны, несмотря на имеющийся условный срок и предупреждение от ФСИН....

Известный оппозиционный деятель Алексей Навальный покинул Россию и улетел с женой в Испанию.

По заявлению адвоката оппозиционера, чета Навальных отправилась за границу на лечение – недавно политик получил ожог роговицы глаза зелёнкой, которой в него плеснули хулиганы.

По другой информации, причина вояжа – летний отдых на майские праздники. Стоит отметить, что ранее Навальному выдали заграничный паспорт, которого он был лишён как фигурант уголовного дела.

При этом руководство ФСИН предупредило оппозиционера, что он не имеет права покидать пределы России, так как имеет непогашенную условную судимость....

Источник: https://newinform.com/55048-oppozicionnyi-politik-aleksei-navalnyi-uletel-iz-rossii-v-ispaniyu