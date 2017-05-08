О когнитивном диссонансе, мордокниге и политике партии

Денис Тукмаков

Зачем Кремлю нужен антисталинизм?

Вечером последнего, излишнего дня зимы чрезвычайный и полномочный посланник II класса, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук Мария Захарова открыла свой фейсбук и написала пост благодарности читателям за ту бескорыстную поддержку, что они оказывают ей на просторах соцсетей.

Эта запись, полная слов о чести и достоинстве, о любви, воспитании, семье и вере, резко отличалась от типичных официозных постингов про мидовскую текучку, до краев заполнивших захаровский фейсбук.

"Хамство — главное доказательство отсутствия аргументов", — писала пресс-секретарь отечественного МИДа. Видно было, что рассуждает она от сердца. Искренне делится переживаниями. Не по бумажке шпарит.

И читатели отвечали ей взаимностью. Признавались в уважении и любви. Благодарили за труды на благо страны. Тысячами ставили лайки.

Платить и каяться

Среди почитателей захаровского таланта оказалась пара человек со Сталиным на юзерпиках. "Восхищён вашим спокойствием и уверенностью!" — написал один из них Захаровой в комментах. "Мария, я всецело поддерживаю вас", — добавил второй.



Этого посланник II класса не снесла. "Поддержку от аватаров со Сталиным принимать не могу, — снизошла до комментов Захарова. — Настрадались от него и сотоварищей".



Ей возразили по-дружески: "Мария, не либеральничайте и не скромничайте со Сталиным: его методы всегда были полезны России". И тут Захарова выдала главный свой перл, после которого тысячи людей в стране разочарованно развели руками ."Руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой", — ответила пресс-секретарь российского МИДа.

Фраза более чем известная. Ошибки быть не может: в первой её части имелся в виду именно Сталин (это видно и из контекста), тогда как вторая всегда, без исключений, относится к Гитлеру. "Сталин хуже Гитлера", — фактически постулировала "говорящая голова" внешнеполитического ведомства, стоило ей только дорваться до выражения собственных мыслей во втором часу ночи.

Никто не тянул её за язык. Никто не выбивал роковую фразу под пытками. Очевидно, что для Захаровой это суждение — естественно. Без труда укладывается в личные представления об истории страны.

Но для огромного числа её читателей в этот момент вдруг пахнуло козыревщиной. До сих пор Захарова, кажется, не понимает, что своим заявлением она совершила акт идеологического саботажа.

Дело не в том, кого и сколько уничтожили Сталин и Гитлер. Это отдельный и крайне неоднозначный вопрос, в том числе про "свой" и "чужой" народы: являлись ли евреи в Третьем Рейхе чужими гражданами? Считали ли сталинисты своими троцкистов и бандеровцев? И не в том дело, плох Сталин или хорош, "настрадались" от него или нет.



Проблема в том, что весь нынешний антисталинизм нацелен на современную Россию. Это вопрос не историографии, а актуальной политики. И захаровская сентенция, взятая словно из црушного пропагандистского листка, бьёт не по давно почившему Сталину, а по нам, нынешним. Её смысл в том, чтобы именно мы — "платили и каялись" за "проклятое прошлое".

Стоит лишь начать — и остановиться не удастся. Платить и каяться придётся не только за репрессии 1937-го, но и за победы 1945-го. Ведь если "Сталин хуже Гитлера", значит "сталинизм хуже гитлеризма". Выходит, что война нацистской Германии против СССР как "ещё худшего зла" была оправданна, а наша Победа над ней — то единственное, что нас сегодня объединяет как нацию, — нет.

Эта страшная фраза обеляет ОУН-УПА и "лесных братьев", власовцев и весь сегодняшний неонацизм. Даёт полный карт-бланш нынешним украинским фашистам, апеллирующим к "подвигам" коллаборационистов. Ставит под сомнение легитимность наших послевоенных границ. Чревата претензиями к Калининграду и Курилам, ядерному оружию и космосу — ко всему, что нам досталось от сталинского режима и Ялтинского мира. И за всё это — если уж даже в МИДе в это верят — нам придётся расплачиваться.

Здесь уместно напомнить, что покаяние — сугубо личный, интимный вопрос. Каяться нужно за собственные грехи на исповеди у священника. Любая же попытка устроить общенародное покаяние за "грехи дедов" будет немедленно переведена в плоскость "контрибуций" и "репараций".

По сути, Захарова — которую всегда и везде, особенно в соцсетях, воспринимают как публичного человека, выражающего официальную позицию МИДа, — написала то, против чего долгие годы выстраивало внешнеполитическую стратегию её собственное ведомство. Фактически, Захарова открыла "огонь по своим".



Но это лишь казус. Лишь симптом болезни, а не сама болезнь. В чём же она заключается? В том, что в значительной своей части современная российская власть неотличима от ненавидящей её "болотной" оппозиции. У них одинаковые взгляды на страну, народ, его историю, его миссию. У них общий бэкграунд, вплоть до идентичных мест первой работы и совпадающего круга "приличных семей". Они до сих пор ходят друг к дружке в гости: оппозиция на федеральные СМИ, Мария Захарова на ТВ "Дождь", — где чувствуют себя, похоже, среди своих.

Они даже управляют примерно одинаково: сложно отыскать принципиальную разницу в результатах работы премьера Касьянова и премьера Медведева, вице Немцова и вице Дворковича, минфина Кудрина и минфина Силуанова. Даже лайки в соцсетях они ставят под одними и теми же "набросами" — и недавнее одобрение "Марша мертвеца" со стороны медведевского пресс-секретаря Натальи Тимаковой ничем не отличалось от аналогичных восторгов кремлененавистников.

Разница лишь в том, что те из них, кто оказался у власти, решили, во многом вынужденно, ради мимикрии, применить ряд методик, позволяющих им удержаться там подольше. Включая казённый патриотизм, апелляцию к ценностям большинства и государственническую риторику в духе газеты "Завтра". А наняты для этого "пиара духа" были их старые знакомые, шерочка с машерочкой, вчера в обед ещё прославлявшие распад Союза, расстрел Дома Советов, людоедские гайдаровские реформы и "героизм ичкерийских повстанцев".



Лишь временами приоткрывается в них подлинное нутро — когда дело касается "лакмусовых" тем. В такие моменты они не способны хитрить. Оппозиция — когда спрашиваешь её, чей Крым. Чиновники — когда упоминаешь имя Сталина.http://golova2uha.livejournal.com/2049985.html==============================

Польшу освобождали инопланетяне? (с) Сталин-хуже-Гитлара

Мощно выступила, третьего дня, Мария "Сталин-хуже-Гитлера" Захарова:

Захарова: Польша перепишет учебники истории и от фашистов ее освободят инопланетяне. Представительница МИД России Мария Захарова прокомментировала политику Польши в отношении советской истории и России.

https://www.novorosinform.org/news/69421

"Польша в скором будущем дойдет до того, что перепишет учебники истории, чтобы предать забвению заслуги СОВЕТСКИХ солдат по освобождению Варшавы"

— отметила она.

Захарова также обратилась с соответствующим вопросом к польским гражданам. "Вы не боитесь, что пройдет 5, 7, 10 лет, и в учебниках истории, по которым будут учиться ваши дети, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне? Вы к этому готовы?" - спросила она. По словам Захаровой, в МИД уверены, что именно к такой подаче идет Польша.

А как насчет предательства наших солдат, Маша?



Это последние колонны уходящих в небытие бывших солдат…

Солдат страны-победителя, которые в последний раз смогли еще пройти пройти самостоятельным маршем.

После этого, в последующие годы участие ветеранов на параде — только на машинах. Или — сидя на трибуне.

А этот год — их последний парадный шаг мимо Главной Трибуны Страны. (год 2000)



С которой их приветствовали Бывший Президент. И Новый Президент. И Свергнутый Президент.А на Мавзолее тогда еще не прикрывали стыдливо имя одного из основателей Страны-победительницы. И никаких георгиевских ленточек, обратите внимание.

А как насчёт драпировки Мавзолея, Захарова? Фашистов тоже инопланетяне победили? https://t.co/cRORt3F55b

— Дмитpий Aгpaнoвcкий (DAgranovskiy) 4 мая 2017 г.

Зер гут, Мариам. Вот же ж пшеки! Борются, понимаешь с СОВЕТСКОЙ символикой. А не лучше ль на себя, кума, оборотиться?



http://norg-norg.livejournal.com/279685.html

Источник: nnm.me