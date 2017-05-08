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Новости Украины и Новороссии 08 мая 2017

11:26. 8 мая 2017 Просмотров - 420 Нет комментариев Опубликовал:

В Днепропетровске приглашают на «Бессмертный полк»

В Днепропетровске приглашают на "Бессмертный полк"

На Украине в Днепропетровске по всем улицам появились листовки с призывом выйти на «Бессмертный полк» 9 мая.

Об этом пишет Народная Дружина Одессы в сети.

«Из-за того, что сайт «Бессмертный полк Украина» был заблокирован «демократами с майдана», украинской компанией по политическим мотивам. Сегодня ночью и Днепропетровск присоединялся! Молодцы!», — говорится в сообщении

Общероссийская акция

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской, в прошлом году, в день 70-летия Победы, в ней приняли участие более 12 млн человек.

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Одессита посадят на 5 лет за красную звезду, серп и молот

В Одессе 29-летний мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания за якобы «публичную демонстрацию запрещенной на Украине советской символики».

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщают в одесской полиции и уточняют, что мужчину задержали в районе рынка «Застава». Молодой человек находился в автомобиле с иностранной регистрацией, к которому был прикреплен флаг с изображением красной звезды, серпа и молота и надписью «Отчественная война».

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«Пьяная» жена Порошенко попыталась заговорить по-английски

Украинский адвокат, публицист Татьяна Монтян поставила под сомнение трезвость Марины Порошенко — супруги украинского лидера, которая выступала на церемонии открытия «Евровидения-2017».

Порошенко обратилась к участникам на ломаном английском с произношением, далеким от совершенства, пишет РенТВ.

Отметим, в этом году Россия на конкурсе представлена не будет из-за запрета СБУ на въезд в Незалежную для российской артистки Юлии Самойловой. Киев объясняет ограничения тем, что она выступала в Крыму в 2015 году.

"Рада вітати в Україні представників 42 країн, які беруть участь у наймасштабнішому музичному шоу весни – Євробаченні. І для мене велика честь сьогодні разом з вами розділити радість і хвилювання у передчутті змагань.Вітаю усіх нас із тим, що у Києві розпочався тиждень торжества європейських цінностей та європейської єдності", — Дружина Президента, пані Марина Порошенко привітала гостей та учасників Євробачення-2017 з відкриттям конкурсу.

Опубликовано Фонд Порошенка 7 мая 2017 г.

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Памятный знак маршалу Жукову демонтировали в Одессе

В Одессе сотрудники коммунальных служб демонтировали закладной камень на месте, где собирались установить памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Придет время и каждый из тех, кто сегодня уничтожает память о подвиге нашего народа ответит по заслугам.

В апреле камень уже был демонтирован по закону о так называемой декоммунизации, но потом его вернули, пишет «Пушкинская».

Вновь снести камень потребовали националисты. У памятного знака их собралось около 20 человек. Среди них был и лидер «Автомайдана» Евгений Резвушкин.

При этом националисты собирались что-то написать на камне, но полиция не дала им этого сделать. Как заявила газета, «произошла короткая словесная перепалка».

В августе в Одессе разбили мемориальную доску маршалу Жукову. 

Напомним, Киев фактически проводит кампанию по героизации нацистских коллаборационистов и пересмотру мировой истории. 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, которые запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, признают УПА* борцами за независимость страны, а Великую Отечественную войну предписывают называть только Второй мировой.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”

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Киев саботирует минские соглашения — Лавров

Киев саботирует минские соглашения — Лавров | Русская весна

Киев саботирует выполнение минских договоренностей, организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе, не выполняет политическую часть комплекса мер, заявил в интервью телеканалу «Мир» глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей. Примеров тому множество. Это касается. полное саботирование политического процесса и организацию на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске», — сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям нет.

«Президент (РФ Владимир) Путин подчеркнул, как и канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, между прочим, что, несмотря на всё это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся, поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата — на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, — и в рамках, конечно же, контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти и представители Донецка и Луганска вместе с представителями Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — отметил Лавров.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Ротшильды помогут с реструктуризацией кредитов ПриватБанка

Ротшильды помогут с реструктуризацией кредитов ПриватБанка | Русская весна

Пресс-служба ПриватБанка сообщила, что в начале мая банк подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co (Ротшильд) относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка.

Отмечается, что 13 апреля Наблюдательный совет банка избрал консорциум компаний в составе Ротшильд, ООО Эрнст энд Янг и ООО Финпоинт победителем конкурса по избранию компании для ведения переговоров о реструктуризации, внесении допобеспечения и восстановлении стоимости проблемных кредитов, которые были предоставлены бывшим конечным бенефициарам ПриватБанка, для максимизации качества такого кредитного портфеля.

В пресс-службе также напомнили, что ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен.

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О чем гудят активы Ахметова? — о промышленности Донбасса и внешнем управлении

О чем гудят активы Ахметова? — о промышленности Донбасса и внешнем управлении | Русская весна

С самого первого дня ультиматума глав Республик многие уверяли нас в том, что никто не посягнёт на активы Ахметова, а само внешнее управление — не что иное, как фарс.

Но наступил март, и время показало, что никакого фарса нет и не было, а Донбасс держит своё слово. 

Следом украинские СМИ начали распространять информацию о том, что взятие бывших украинских предприятий под контроль Республик — это некие бандитские амбиции, направленные на разграбление промышленности. Якобы предприятия банально вырежутся на лом, и на этом их судьба закончится. Но наступил апрель, и всем так же стало понятно, что предприятия ещё как будут работать. 

Кстати, многие говорили о том, что озвученные в 2014-ом году планы Республики «жить без олигархов» — всего лишь слова, направленные на одурачивание народа. Якобы Захарченко работает в интересах Ахметова и ни за что не согласится «отжать» его активы. 

Все вышеперечисленные заявления оказались вбросами, так же, как заявление Порошенко о том, что рабочие с этих предприятий обидятся и станут под ружьё вместе с «террористами», но бывшие ахметовские заводы, как гудели — так и гудят. 

В общем, мнений было много и большинство из них — фейки, распространяемые фейкомётами из Украины.

Предлагаю скептикам не поддаваться на пораженческие вбросы и думать своей головой. Вся суть заявлений с украинской стороны построена на противоречиях и рассчитана на то, чтобы обывателю (в т. ч. и украинскому) было сложнее во всём разобраться и сделать адекватные выводы самостоятельно, всё это — намеренная путаница. 

Да и вообще, вам не кажется, что присутствует слишком много противоречий, абсолютно во всех процессах, которые относятся к Республикам (особенно для нового пути республиканской промышленности)? Все заявления, идущие от украинской стороны, работают в строго обратном направлении от любых пророчеств. Думаю, что когда в Украине начнутся вангования о прекрасном будущем ЛДНР, мы будем действительно в заднице. Других негативных ориентиров я не наблюдаю. 

Относительно недавно в сеть вышло интервью главы ахметовского «Метинвеста» Юрия Рыженкова, где гендиректор пытается принизить значение утерянных для холдинга СКМ предприятий и внести массу заблуждений в общество. 

Он говорил о различных трудностях, которые вместе с предприятиями Донбасса лягут на плечи России, о том, что российские предприниматели и сами переживают не лучшие времена, якобы им сейчас не до Донбасса, и прочее, и прочее. Но смею заверить, Россия — это такая страна, которая имеет промышленный опыт работы в самых жутких условиях. Вспомнить хотя бы Великую Отечественную, когда эвакуировались предприятия и целые семьи рабочих, или период развития на момент полной разрухи и голода после Первой мировой и гражданской войн.

Всё это легло в базу знаний русского народа. А что представляют собой проблемы Донбасса по сравнению с полезным, пусть и печальным опытом прошлых лет? Всё это — пыль и мелочь, с которой не так и тяжело справится, а наша единственная помеха — это время. 

Кстати, имеют место попытки Ахметова переманить старый персонал на территорию Украины. Так сказать, что-то вроде эвакуации предприятий. Но переманить удалось всего лишь 500 человек, которые умеют заниматься в основном «бумажной» работой, и посему не являются основой рабочего локомотива. 

Да и вообще, тема самостоятельного развития Республик всегда была очень болезненной для Ахметова и его команды. Теперь для них предприятия утеряны, и они пытаются убедить всех в том, что данные активы всегда были прибыльными только для бюджета Украины, но ни в коем случае для Ахметова. То есть холдинг СКМ якобы всегда занимался благотворительностью, и акционеры ни единой копейки не зарабатывали на свой карман. А за последние 3 года войны предприятия приносили одни убытки в размере 210 млн $ и Украина потеряла 700 млн $ годовой прибыли. 

Ахметовский «альтруист» также заверял, что оставшиеся на Украине активы способны прекрасно работать без Донбасса, якобы и уголёк у нас теперь оказался слабенький, и его не мешало бы вообще заменить австралийскими или канадскими марками. А известняки — так это вообще мелочи жизни. 

Энергетическая шизофрения также показывает, что наш антрацит якобы оказался хуже российского, а когда его реэкспортируют через РФ, он магическим образом меняет химический состав, благодаря чему перестаёт быть сепарским и в нём уменьшается содержание серы.

Вот такая занятная алхимия творится у Рыженкова в голове. 

В принципе, это та же алхимия, что и с российским газом, который, проходя спекулятивную накрутку, становится европейским. Думаю что хохлам будет куда более выгодно поставить на границах своего Филарета с кадилом и делать из вражеских товаров европейские. Получится та же магия, только гораздо прибыльнее. 

Рыженков также не упустил возможности заявить, что предприятия Донбасса не так уж и важны для Украины, и холдинг способен без потерь компенсировать утерянные предприятия на стороне, а захваченные Донбассом предприятия будут простаивать, пока не вернётся сам Ахметов. Но если хорошенько прислушаться к гулу идущему от бывших ахметовских заводов, то становится ясно что это очередной вброс. 

Давайте уточним, как будет осуществляться эта «компенсация» на стороне: металлургия Донбасса — это более половины всей отрасли Украины. Только в одной ДНР Меткомплекс состоит из 6 металлургических, 5 коксохимических, 2 трубопроизводственных и немалого ряда металлообрабатывающих предприятий.

Объём реализации этих предприятий за прошлый год превысил 51 млрд. Всё это — 8 млн тонн кокса, стали, чугуна и металлопроката. Эти цифры способны впечатлить любую успешную европейскую страну, но не «сверхиндустриальную» Украину, где нас уверяют, что без них предприятия Донбасса работать не смогут, а они без нас вполне.

Однако факты — вещь упрямая, и вопрос, как Украина выживет без предприятий Донбасса, остаётся открытым. 

Первым без «дотационного» Донбасса, закрылся Днепропетровский металлургический комбинат, который является крупнейшим стратегическим предприятием Украины. Это 20% всей украинской валютной выручки и подоходные отчисления 20 тыс. людей, которые остались без работы. Удалось узнать, что причина закрытия кроется в недостатке «кровавого» кокса, и как следствие, в банальной нехватке денег. Связанные с этим комбинатом предприятия были вынуждены остановить или перевести на тихий ход свои доменные печи, в ожидании полного закрытия теперь остаются несколько предприятий в Днепропетровске, 1 завод в Кривом роге и 2 крупных предприятия в Мариуполе. 

Это всё — результаты первых двух месяцев без сотрудничества с Республиками. Что будет к концу этого года, даже страшно представить. От утраты контроля над тремя основными промышленными группами Ахметова государство потеряло более 5.2 млрд грн., а об убытках от закрытия остальных предприятий подконтрольных Украине нам ещё предстоит узнать. 

Возвращаясь к интервью Рыженкова, можно понять что он откровенно лукавит и пытается принизить значимость промышленности Донбасса ниже всяких границ. Это можно расценивать как окончательное принятие факта свершившегося и неизбежного. 

В то же время предприятия Донбасса не стоят без Украины на месте, давно начали получать сырьё и первые зарплаты под новой юрисдикцией правительства Донбасса. Предприятия не просто планируется запускать, а уже запускают. Кроме того, открываются предприятия, которые оставались под юрисдикцией Украины, простаивали почти три года и почему-то были неинтересны «альтруистам» Ахметова.

Тот же запуск Донецкого пивоваренного, или начало выпуска собственных лекарственных препаратов, говорят о более рациональном использовании предприятий под началом ДНР, что сулит ещё большую прибыль, чем уже успел потерять бюджет Украины (5.2 млрд. грн). Да и поставки угля из ДНР уже перенаправлены в Россию. Также и в ЛНР подписали контракт поставок на ближайшие 2 года.

Ну и на десерт: часть экспортного угля из ДНР и ЛНР вполне может потребляться Турцией, причем не в будущем, а уже сейчас. Следует так же отметить огромное количество товаров с маркировкой «Сделано в ДНР», которые ограничиваются отнюдь не экспортом муки. 

Можно ещё долго перечислять все преимущества Донбасса перед несостоятельностью Украины, но это не отменит главного — украинские бизнесмены и олигархи, всегда были и будут одной из наших основных проблем. Мы это чётко понимали и три года назад взяли курс на избавление от паразитирующих на народе «сопереживателей». Ныне мы от них избавляемся, и остальные планы реализации не за горами. 

Если кто-то мне скажет, что частный собственник всегда эффективнее для бизнеса, то я чётко отвечу: «Знаем, были, работали». Бизнес — на то и бизнес, чтоб заботиться прежде всего о своих интересах, а не об интересах народа.  

Уже сейчас люди видят если не улучшения, то, как минимум нормальное будущее. Заводы работали и будут работать дальше. Если не верите, то послушайте гудки заводов Донбасса. 

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

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Жестокая реальность за «фантастическим образом» Киева: австрийские СМИ показали обратную сторону картинки для «Евровидения»

Жестокая реальность за «фантастическим образом» Киева: австрийские СМИ показали обратную сторону картинки для «Евровидения» | Русская весна

К Евровидению Украина пытается представить Киев в лучшем виде, но этот образ далёк от реальности и больше напоминает «фантазию», пишет Kurier. 

За последние годы украинская столица сильно изменилась и стала «городом контрастов: между богатыми и бедными, политизированными и аполитичными, радикальными политическими взглядами, советским менталитетом и переменами», отмечает автор статьи Штефан Шохер.

Экономический кризис держит Киев в напряжении, а вместе с ним и всю страну, продолжает издание.

Всё это «приправлено» новостями о погибших на фронте и политических элитах, которые так до сих пор и не научились обращаться с новой волей народа.

Ярче всего проблемы проявляются в спальных районах, где селятся внутренние беженцы с Донбасса. Здесь продолжается «культурный конфликт востока и запада» страны, приводящий к ссорам, например, по вопросам трудоустройства.

«Жестокую реальность невозможно скрыть», — продолжает издание, рассказывая о том, как людям не хватает денег, чтобы оплатить жильё и прокормить семью.

Некоторые горожане видят в политической элите страны одних преступников, а причину застоя — в коррумпированности нынешних властей.

Также недавняя ситуация с Аркой Дружбы народов в Киеве показала, что отношение к сексуальным меньшинствам в городе далеко не толерантное. Её собирались перекрасить в цвета флага ЛГБТ-сообщества, но праворадикалы выступили против.

Многие темы, касающиеся различных проявлений сексуальности, остаются табуированными на Украине. Традиционные ролевые модели полового поведения глубоко укоренились в сознании граждан, в частности, так называемая культура мачизма, отмечает Шохер.

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Этот фильм необходимо запретить в Украине

В помощь нашим службам от Анатолия Шария. Не благодарите, я проверю исполнение.

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Так называемая победа

Мы вместе боролись против…

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В Донецке прошла генеральная репетиция Парада Победы

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

Сегодня, 7 мая, в Донецке прошла генеральная репетиция парада войск Донецкого гарнизона, приуроченного к 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этом году дончане и гости столицы ДНР смогут увидеть 17 пеших парадных расчетов, в которых задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих, а также порядка 40 единиц боевой техники, в т.ч. основные танки Т-72 и Т-64, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», артиллерийские орудия Д-30 и «Мста-Б» и другие образцы.

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Память войны: лицемерие вместо примирения. Андрей Манчук

Заявляя о примирении и приравнивая нацизм к «коммунизму» украинские власти пытаются ревизовать историю Второй мировой

На днях Киеве вывесили плакаты с ветеранами Красной Армии и УПА*, которые позируют вместе на фотографии, с улыбкой пожимая друг другу руки. По замыслу украинской власти, эти билборды должны засвидетельствовать историческое примирение украинцев — однако, по факту, они спровоцировали очередной виток ожесточенной полемики в расколотом на куски обществе. В социальных сетях идут жаркие споры — к примеру, противники действующей власти эмоционально рассуждают о том, можно ли мириться с коллаборантами и националистами, участниками погромов и организаторами этнических чисток? И стал бы жать руку бывшему гауптштурмфюреру  Роману Шухевичу партизанский командир Сидор Ковпак?

Но не стоит переживать — на самом деле никто не предлагает стране никакого реального примирения. Символика, под которой воевали около семи миллионов красноармейцев, официально запрещена в Украине в рамках антикоммунистического закона. На днях в Одесской области арестовали местного жителя — у этого «преступника» нашли флаги СССР и УССР, за которыми шли в атаку и умирали сражавшиеся в советских шинелях люди. В рамках декоммунизации власти переименовали множество топонимов, названых в честь участвовавших в войне командиров и бойцов РККА. Пропаганда двадцать четыре часа в сутки рассказывает об их зверствах, сочиняя самые нелепые, гротескные и оскорбительные для советских ветеранов мифы. К примеру, в последние дни модно говорить о том, что советские партизаны (не чета лесным героям УПА) таскали за собой коров, потому что якобы поголовно болели гонореей, пытаясь лечить ее с помощью молочных инъекций. Советское участие в войне, которую теперь можно называть только Второй мировой, предельно демонизируется — а по-настоящему острая критика ОУН* и УПА запрещена под угрозой уголовного преследования, в рамках того же закона Вятровича, который работает исключительно в одну сторону, против «советской версии истории» и «антиукраинской идеологии коммунизма».

Конечно — тот, кто искренне желает примирения, ведет себя совсем по-другому. Украинские власти не делают никаких попыток найти взаимоприемлемый общественный компромисс, или, хотя бы, сделать в его сторону первый реальный шаг. Наоборот, они полностью монополизировали право на историческую оценку этой войны, и продолжают навязывать обществу одномерный пропагандистский взгляд на ее события, исключая, и даже криминализируя любые другие позиции. А  биборды с картинным рукопожатием ветеранов являются фиговым листком, которым хотят прикрыть эту ревизионистскую по своей сути политику.

«Что можно сказать об украинском официальном «примирении» накануне Дня Победы? Примирение, как и прощение — акт глубоко личный и добровольный, чего никакой властью не навяжешь. Примирение — всегда между двумя одинаково ответственными сторонами. Прощение — когда кто-то осознал собственную ошибку, возможно, понес за нее наказание, лично раскаялся в содеянном и добровольно попросил об этом у жертвы. Я, конечно же, за примирение и прощение между людьми. Но это шоу обслуживает другую задачу. Нынешняя государственная пиар-кампания за «примирение» направлена на старую и любимую мечту киевской власти — морально уровнять коммунизм и фашизм и поскорее засыпать землей нашу историю, чтобы она не мешала им врать», — говорит об этом журналист Олег Ясинский.

На лицемерие разговоров о «примирении» указывает тот факт, что они проходят сейчас под требования прировнять нацистскую идеологию к идеологии покончившего с гитлеровским нацизмом «совка». Но важно понимать — попытки «приравнять коммунизм к нацизму» всегда являются лукавым приемом, за которым вскоре следует вывод, что нацизм, на самом деле, смотрится на фоне этого «коммунизма»  меньшим, и каким-то более симпатичным злом.

Украинский опыт показывает это нагляднее всего. Чего стоит формальный запрет «коммунистической и нацистской символики» — когда нацистская символика стала официальной эмблемой полицейского подразделения, которое будет охотиться за красными флагами по приказу своего министра, заявившего, что 9 мая на демонстрациях не должно быть ничего «советского»? Демонизация советского наследия и левой идеологии в целом (от закона Вятровича пострадали Карл Маркс и Маркс Люксембург, жертвы сталинского террора, анархисты, эсеры, социал-демократы, народовольцы, декабристы, иностранные левые и даже Пугачев с Разиным) проходит на фоне создания пантеона националистических героев, которые активно коллаборировали с гитлеровской Германией. «А раз так, значит и сам Рейх вместе с его вождем наверняка были не так плохи, как их рисует советская пропаганда», — логично рассуждают украинские обыватели.  Объяснить это сотрудничество по-другому нельзя — да сам факт того, что многие представители современных националистических «добробатов» являются открытыми симпатиками нацистской идеологии, реабилитирует ее в патриотических сферах украинского общества.

Многие недоумевают — почему эта пропаганда действует на внуков и правнуков миллионов боровшихся на фронте красноармейцев, или тех украинцев, которые были убиты гитлеровцами или вспомогательной полицией, которая часто состояла из украинских националистов? На самом деле, здесь нет ничего удивительного. С одной стороны, больное тотатлитаризмом общество совершенно открыто форматирует историческую память через специально созданную для этого государственную институцию Института национальной памяти, образовательную систему и СМИ. А, с другой, многие потомки красноармейцев органично принимают сторону своей социальной среды — например, либеральной интеллигенции, которая четко определилась со своими позициями.

«Украинские события также преподносят нам урок того, как в период острого социально-политического кризиса рушатся многолетние табу, возникают немыслимые коалиции, исчезают и появляются стереотипы. Кто еще недавно мог подумать, что либеральная интеллигенция, десятилетиями воспитывавшаяся на культе «Бабьего Яра» Евтушенко, выступит единым фронтом с последователями Степана Бандеры? Более, того, кто мог подумать, что последователи бандеровцев появятся в Израиле и Польше? На очередном повороте истории политическая целесообразность без колебаний отбрасывает в сторону память о тысячах жертв», — написал об этом историк Артем Кирпиченок.

Да, все украинцы что-то слышали про мыло из жира убитых нацистами соотечественников. Но в жаркий майский день некоторым так хочется думать, что победа Гитлера над совками принесла бы им по кружке «баварского».

*организация запрещена в РФ

Андрей Манчук, Ukraina.ru

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Метки: важное, компиляция
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Последние новости Украины и Новороссии сегодня 1 мая 2015
... сообщила Галагуза. Напомним, 1 мая в Украине поднимаются тарифы на холодную воду...! Скидку дашь?.." 12 мая на Украину собралась наведаться миссия Международного валютного... Источник: rusvesna.su Информационный выпуск новостей Новороссии за 29-30 апреля 2015...

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