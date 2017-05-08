Новости Украины и Новороссии 08 мая 2017

С самого первого дня ультиматума глав Республик многие уверяли нас в том, что никто не посягнёт на активы Ахметова, а само внешнее управление — не что иное, как фарс.

Но наступил март, и время показало, что никакого фарса нет и не было, а Донбасс держит своё слово.

Следом украинские СМИ начали распространять информацию о том, что взятие бывших украинских предприятий под контроль Республик — это некие бандитские амбиции, направленные на разграбление промышленности. Якобы предприятия банально вырежутся на лом, и на этом их судьба закончится. Но наступил апрель, и всем так же стало понятно, что предприятия ещё как будут работать.

Кстати, многие говорили о том, что озвученные в 2014-ом году планы Республики «жить без олигархов» — всего лишь слова, направленные на одурачивание народа. Якобы Захарченко работает в интересах Ахметова и ни за что не согласится «отжать» его активы.

Все вышеперечисленные заявления оказались вбросами, так же, как заявление Порошенко о том, что рабочие с этих предприятий обидятся и станут под ружьё вместе с «террористами», но бывшие ахметовские заводы, как гудели — так и гудят.

В общем, мнений было много и большинство из них — фейки, распространяемые фейкомётами из Украины.

Предлагаю скептикам не поддаваться на пораженческие вбросы и думать своей головой. Вся суть заявлений с украинской стороны построена на противоречиях и рассчитана на то, чтобы обывателю (в т. ч. и украинскому) было сложнее во всём разобраться и сделать адекватные выводы самостоятельно, всё это — намеренная путаница.

Да и вообще, вам не кажется, что присутствует слишком много противоречий, абсолютно во всех процессах, которые относятся к Республикам (особенно для нового пути республиканской промышленности)? Все заявления, идущие от украинской стороны, работают в строго обратном направлении от любых пророчеств. Думаю, что когда в Украине начнутся вангования о прекрасном будущем ЛДНР, мы будем действительно в заднице. Других негативных ориентиров я не наблюдаю.

Относительно недавно в сеть вышло интервью главы ахметовского «Метинвеста» Юрия Рыженкова, где гендиректор пытается принизить значение утерянных для холдинга СКМ предприятий и внести массу заблуждений в общество.

Он говорил о различных трудностях, которые вместе с предприятиями Донбасса лягут на плечи России, о том, что российские предприниматели и сами переживают не лучшие времена, якобы им сейчас не до Донбасса, и прочее, и прочее. Но смею заверить, Россия — это такая страна, которая имеет промышленный опыт работы в самых жутких условиях. Вспомнить хотя бы Великую Отечественную, когда эвакуировались предприятия и целые семьи рабочих, или период развития на момент полной разрухи и голода после Первой мировой и гражданской войн.

Всё это легло в базу знаний русского народа. А что представляют собой проблемы Донбасса по сравнению с полезным, пусть и печальным опытом прошлых лет? Всё это — пыль и мелочь, с которой не так и тяжело справится, а наша единственная помеха — это время.

Кстати, имеют место попытки Ахметова переманить старый персонал на территорию Украины. Так сказать, что-то вроде эвакуации предприятий. Но переманить удалось всего лишь 500 человек, которые умеют заниматься в основном «бумажной» работой, и посему не являются основой рабочего локомотива.

Да и вообще, тема самостоятельного развития Республик всегда была очень болезненной для Ахметова и его команды. Теперь для них предприятия утеряны, и они пытаются убедить всех в том, что данные активы всегда были прибыльными только для бюджета Украины, но ни в коем случае для Ахметова. То есть холдинг СКМ якобы всегда занимался благотворительностью, и акционеры ни единой копейки не зарабатывали на свой карман. А за последние 3 года войны предприятия приносили одни убытки в размере 210 млн $ и Украина потеряла 700 млн $ годовой прибыли.

Ахметовский «альтруист» также заверял, что оставшиеся на Украине активы способны прекрасно работать без Донбасса, якобы и уголёк у нас теперь оказался слабенький, и его не мешало бы вообще заменить австралийскими или канадскими марками. А известняки — так это вообще мелочи жизни.

Энергетическая шизофрения также показывает, что наш антрацит якобы оказался хуже российского, а когда его реэкспортируют через РФ, он магическим образом меняет химический состав, благодаря чему перестаёт быть сепарским и в нём уменьшается содержание серы.

Вот такая занятная алхимия творится у Рыженкова в голове.

В принципе, это та же алхимия, что и с российским газом, который, проходя спекулятивную накрутку, становится европейским. Думаю что хохлам будет куда более выгодно поставить на границах своего Филарета с кадилом и делать из вражеских товаров европейские. Получится та же магия, только гораздо прибыльнее.

Рыженков также не упустил возможности заявить, что предприятия Донбасса не так уж и важны для Украины, и холдинг способен без потерь компенсировать утерянные предприятия на стороне, а захваченные Донбассом предприятия будут простаивать, пока не вернётся сам Ахметов. Но если хорошенько прислушаться к гулу идущему от бывших ахметовских заводов, то становится ясно что это очередной вброс.

Давайте уточним, как будет осуществляться эта «компенсация» на стороне: металлургия Донбасса — это более половины всей отрасли Украины. Только в одной ДНР Меткомплекс состоит из 6 металлургических, 5 коксохимических, 2 трубопроизводственных и немалого ряда металлообрабатывающих предприятий.

Объём реализации этих предприятий за прошлый год превысил 51 млрд. Всё это — 8 млн тонн кокса, стали, чугуна и металлопроката. Эти цифры способны впечатлить любую успешную европейскую страну, но не «сверхиндустриальную» Украину, где нас уверяют, что без них предприятия Донбасса работать не смогут, а они без нас вполне.

Однако факты — вещь упрямая, и вопрос, как Украина выживет без предприятий Донбасса, остаётся открытым.

Первым без «дотационного» Донбасса, закрылся Днепропетровский металлургический комбинат, который является крупнейшим стратегическим предприятием Украины. Это 20% всей украинской валютной выручки и подоходные отчисления 20 тыс. людей, которые остались без работы. Удалось узнать, что причина закрытия кроется в недостатке «кровавого» кокса, и как следствие, в банальной нехватке денег. Связанные с этим комбинатом предприятия были вынуждены остановить или перевести на тихий ход свои доменные печи, в ожидании полного закрытия теперь остаются несколько предприятий в Днепропетровске, 1 завод в Кривом роге и 2 крупных предприятия в Мариуполе.

Это всё — результаты первых двух месяцев без сотрудничества с Республиками. Что будет к концу этого года, даже страшно представить. От утраты контроля над тремя основными промышленными группами Ахметова государство потеряло более 5.2 млрд грн., а об убытках от закрытия остальных предприятий подконтрольных Украине нам ещё предстоит узнать.

Возвращаясь к интервью Рыженкова, можно понять что он откровенно лукавит и пытается принизить значимость промышленности Донбасса ниже всяких границ. Это можно расценивать как окончательное принятие факта свершившегося и неизбежного.

В то же время предприятия Донбасса не стоят без Украины на месте, давно начали получать сырьё и первые зарплаты под новой юрисдикцией правительства Донбасса. Предприятия не просто планируется запускать, а уже запускают. Кроме того, открываются предприятия, которые оставались под юрисдикцией Украины, простаивали почти три года и почему-то были неинтересны «альтруистам» Ахметова.

Тот же запуск Донецкого пивоваренного, или начало выпуска собственных лекарственных препаратов, говорят о более рациональном использовании предприятий под началом ДНР, что сулит ещё большую прибыль, чем уже успел потерять бюджет Украины (5.2 млрд. грн). Да и поставки угля из ДНР уже перенаправлены в Россию. Также и в ЛНР подписали контракт поставок на ближайшие 2 года.

Ну и на десерт: часть экспортного угля из ДНР и ЛНР вполне может потребляться Турцией, причем не в будущем, а уже сейчас. Следует так же отметить огромное количество товаров с маркировкой «Сделано в ДНР», которые ограничиваются отнюдь не экспортом муки.

Можно ещё долго перечислять все преимущества Донбасса перед несостоятельностью Украины, но это не отменит главного — украинские бизнесмены и олигархи, всегда были и будут одной из наших основных проблем. Мы это чётко понимали и три года назад взяли курс на избавление от паразитирующих на народе «сопереживателей». Ныне мы от них избавляемся, и остальные планы реализации не за горами.

Если кто-то мне скажет, что частный собственник всегда эффективнее для бизнеса, то я чётко отвечу: «Знаем, были, работали». Бизнес — на то и бизнес, чтоб заботиться прежде всего о своих интересах, а не об интересах народа.

Уже сейчас люди видят если не улучшения, то, как минимум нормальное будущее. Заводы работали и будут работать дальше. Если не верите, то послушайте гудки заводов Донбасса.

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

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