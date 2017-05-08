На городской пляж в Италии выбросило 200 килограммов кокаина

Двести килограммов кокаина приплыли к побережью итальянского города Ливорно, расследованием происхождения своеобразных "даров моря" занялась прокуратура.

Наркотик был упакован в свертки общим числом 17 и держался на плаву благодаря сложной системе резервуаров с воздухом. По сообщению газеты

, проведенный после обнаружения кокаина лабораторный анализ показал, что порошок обладает очень высокой степенью чистоты в 90%, а его стоимость на черном рынке составила бы 20 миллионов евро.