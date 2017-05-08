Главная » Видео, История, Образование, Политика, Экономика

Музей Рериха. Хроника рейдерского захвата (2017)

17:25. 8 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

reid

Продолжается противостояние коллектива московского центра Рериха и государственных рейдеров, захвативших здание музея со всеми экспонатами и документацией. Смотрите репортаж Sotnik-TV: http://www.youtube.com/user/sashasotnik/videos

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Выселение музея Рериха и факты пропажи картин [2017, Наследие Руси]

Своё мнение по поводу ликвидации общественного музея Н.К. Рериха высказал президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко и литературовед Ирина Прохорова.

rerih

То что решение суда еще не вступило в законную силу, не мешает скоординированной атаке государственных органов власти, включая Минюст, задачей которых является ликвидация общественной организации для сокрытия фактов пропажи объектов культурного наследия, как предполагают в МЦР, находящихся на хранении в Государственном музее Востока.

Источник: http://sota.vision

Метки: Дёмушкин, Жуковский, Мельниченко, Меркушкин, Царёва
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
КАКОМУ БОГУ ПРИЗЫВАЕТ МОЛИТЬСЯ ПЕУНОВА?
... определена главная цель предстоящей миссии Рерихов: Москва, вручение Советскому правительству ...бы потому, что Нью-Йоркский музей Рериха имеет его инициалы Р.М...своей деятельности зомбированному РМ – Николаю Рериху, после ПРИХОДА «освободителя» Мории-Майтрейи...
КАКОМУ БОГУ ПРИЗЫВАЕТ МОЛИТЬСЯ ПЕУНОВА?
... определена главная цель предстоящей миссии Рерихов: Москва, вручение Советскому правительству ...бы потому, что Нью-Йоркский музей Рериха имеет его инициалы Р.М...своей деятельности зомбированному РМ – Николаю Рериху, после ПРИХОДА «освободителя» Мории-Майтрейи...
Выселение музея Рериха и факты пропажи картин [2017, Культурное наследие]
... музея Н.К. Рериха высказал президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко и..., находящихся на хранении в Государственном музее Востока. Источник: http://sota.vision...
Приглашаем на Вече Алтай 2012
..., Катанда, Верхний Уймон (музей старообрядчества и музей Рериха), Баштала (музей Солнца), Кучерла, Тюнгур. См...
Изгнанные из Рая или возвращение памяти: Тайна последнего наследника (часть1)
...Института, художника Николая Константиновича Рериха ЗАЯВЛЕНИЕ Район Санкт-Петербургской,... с тем российские музеи интересовались коллекциями Рериха, имевшими уже международную...возглавляемом им музее археологическую коллекцию Н.К. Рериха. Владелец коллекции...
В Кремле камлают на антарктической воде и дольмене
...раз пересказали описанную ещё Рерихом легенду о том, ...бронзы" в Государственном историческом музее на Красной площади. Каменная...Издание отмечает, что исторический музей Москвы стал единственным в...Так, даже в Лондонском музее выставляют только фотографии. Вот...

Нет комментариев»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>