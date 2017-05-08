Михалков сравнил премию Ельцин-центру с Железным крестом нацисткой Германии

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что получение екатеринбургским Ельцин-центром премии «Европейский музей года» сравнимо с получением «какого-нибудь Коцюбайло» награды Вермахта.

Об пишет Лента.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

«Я абсолютно не удивлен, что Ельцин-центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта», — заявил режиссер.

Вермахт — это вооруженные силы нацистской Германии 1935-1945 годов. Железный крест — награда за военные заслуги, учрежденная в 1813 году.

Источник: news-front.info