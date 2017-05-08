Михалков о присуждении “Ельцин-центру” европейской премии: Это как гражданин Советского Союза, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта

Режиссер Никита Михалков прокомментировал присуждение "Ельцин-центру" премии "Европейский музей года". Деятель культуры, ранее обвинивший ЕЦ в разрушении самосознания людей, заявил, что присуждение музею европейской награды – лучшее подтверждение его слов.

"Лучшего подтверждения быть не может. Я абсолютно не удивлен, что "Ельцин-центр" получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта", - приводит слова Михалкова радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ельцин-центра", ранее он стал номинантом престижной премии "Европейский музей года" (EMYА) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил один из важнейших призов конкурса – приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Как подчеркнули в ЕЦ, эта награда впервые присуждается российскому музею.

Напомним, Никита Михалков уже не первый раз выступает с резкой критикой "Ельцин-центра". В конце прошлого года режиссер, в частности, заявил, что там "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей". Кроме того, Михалков предложил собрать группу из историков и политологов и проанализировать экспозицию и деятельность "Ельцин-центра". Например, выступления историка Леонида Кацвы, заявившего, что носить георгиевскую ленточку 9 мая – это значит оскорблять память ветеранов, или экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, который в центре имени экс-президента рассказывал о том, что неплохо было бы исключить Чеченскую республику из состава России и отгородиться от нее стеной, а также призыв замдиректора "Ельцин-центра" Никиты Соколова подумать над тем, чтобы "реабилитировать власовцев" – предателей, перешедших на сторону Гитлера.

Кроме того, недавно Михалков, комментируя "антикоррупционные митинги", вновь упрекнул "Ельцин-центр" в искажении истории.