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Михалков о присуждении “Ельцин-центру” европейской премии: Это как гражданин Советского Союза, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта

08:39. 8 мая 2017 Просмотров - 378 5 коммент. Опубликовал:

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Режиссер Никита Михалков прокомментировал присуждение "Ельцин-центру" премии "Европейский музей года". Деятель культуры, ранее обвинивший ЕЦ в разрушении самосознания людей, заявил, что присуждение музею европейской награды – лучшее подтверждение его слов.

 

"Лучшего подтверждения быть не может. Я абсолютно не удивлен, что "Ельцин-центр" получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта", - приводит слова Михалкова радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ельцин-центра", ранее он стал номинантом престижной премии "Европейский музей года" (EMYА) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил один из важнейших призов конкурса – приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Как подчеркнули в ЕЦ, эта награда впервые присуждается российскому музею.

Напомним, Никита Михалков уже не первый раз выступает с резкой критикой "Ельцин-центра". В конце прошлого года режиссер, в частности, заявил, что там "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей". Кроме того, Михалков предложил собрать группу из историков и политологов и проанализировать экспозицию и деятельность "Ельцин-центра". Например, выступления историка Леонида Кацвы, заявившего, что носить георгиевскую ленточку 9 мая – это значит оскорблять память ветеранов, или экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, который в центре имени экс-президента рассказывал о том, что неплохо было бы исключить Чеченскую республику из состава России и отгородиться от нее стеной, а также призыв замдиректора "Ельцин-центра" Никиты Соколова подумать над тем, чтобы "реабилитировать власовцев" – предателей, перешедших на сторону Гитлера.

Кроме того, недавно Михалков, комментируя "антикоррупционные митинги", вновь упрекнул "Ельцин-центр" в искажении истории.

http://www.nakanune.ru/news/2017/05/07/22469332

 

Метки: ебн центр, михалков, предательство
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5 коммент.»

  • 110 94
    Руса 8 мая 2017 в 9:31 Ссылка Пометить
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    Молодец Михалков, не в боровь, а в глаз!
    А что на это скажет Путин?
    Или, как весы, будет и впредь отмалчиваться за чужими спинами?
    ЕЦ- перебор и никак не отвечает чаяниям народа, это попытка скрасить роль Ельцина, как одного из могильщиков СССР

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  • 4882 3786
    Павел 8 мая 2017 в 10:27 Ссылка Пометить
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    Михалков не только переобулся в прыжке, но и сменил памперс:).
    Флюгер:)

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  • 3073 1941
    serjoza 8 мая 2017 в 10:54 Ссылка Пометить
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    Михалков то один из этих полицаев..вон какое г а в н о снимал..Родину обливал..видать платили и за деньги готов был на все..но как не платят..так сразу стал русским и патриотом.Даже правильные честные слова стал говорить..надо же.

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      Люся serjoza 8 мая 2017 в 14:03 Ссылка Пометить
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      Главное охаять незаурядную личность,ведь какой шум в стране поднял!Не нравится?Он давно в Бесогоне говорит,но в этом случае очень адекватно мнению населения получилось и громко.

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  • 472 282
    Олег Лебедев 8 мая 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
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    Михалков давно уже правильные слова говорит. Как закончил свои великие фильмы о великой войне, так и говорит.

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