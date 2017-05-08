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Л.Г. Ивашов: Отрицание прошлого ведет и к отрицанию и осквернению памяти

10:59. 8 мая 2017 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал:
Возможно я ошибаюсь, но за прошедшие 4 года, а именно столько предлагаемому вашему вниманию тексту, что-то в общественном сознании граждан России изменилось к лучшему. Явное поражение потерпели либероидные действия по десоветизации и десталинизации нашей родной истории.
*

Л.Г. Ивашов пишет в Гайдпарке.

Уже завтра мы будем праздновать День Победы: тысячи людей наденут символические георгиевские ленточки на лацканы своих пиджаков, повяжут их на сумочки и рюкзаки, на антенны своих автомобилей.

Но понимают ли они действительно значение этого события в мировой истории?! Осознают ли поистине великий подвиг советской армии и всего советского народа?!
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К сожалению, значение и роль событий 9 мая 1945 года в истории человечества принижаются и размываются. Сегодня молодежь помнит о том, что была одержана победа, однако понимания того, насколько это было великое событие, как правило, отсутствует.

А ведь впервые в истории свершилась такая война и возникла глобальная угроза всем нациям, народам и государствам. Гитлеровская политически и идеологически военная машина мечтала о новом мировом порядке, суть которого можно изобразить в виде пирамиды, на вершине которой расположились чистые арийцы, чуть ниже их приближенные, а все остальные – это рабы, подлежащие уничтожению.
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И сегодня эта угроза забывается, а также и то, что 22 июня 1941 года весь мир смотрел с великой надеждой только на одну страну – на Советский Союз. Весь мир молился только на советского солдата, советского человека и Сталина. Наша армия во главе с руководством, военным командованием, совершила действительно исторический подвиг – разгромила гитлеровскую истребительскую машину.

Об этом нам необходимо постоянно помнить, знать и доносить до молодого поколения, тем самым воспитать у него патриотизм. Но осуществлять это нужно не просто пропагандистскими мероприятиями, лекциями и т.д. Патриотизм воспитывается трепетным отношением к тому, что совершили наши предки.

Нынешнее поколение должно сохранять и оберегать все то, что было сделано его предшественниками.
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Сегодня у нас с патриотизмом все очень сложно: люди (особенно молодежь) не знают, что защищать. Молодое поколение живет настоящим и не заглядывает в будущее. Оно не видит сейчас справедливого настоящего, а видит лишь то, что богатство страны разграбляется и вывозится за рубеж.

Не добавляет оптимизма молодым россиянам и отсутствие у российского руководства проектов будущего нашего государства. В результате сейчас молодежь находится в растерянности. Старшее поколение пока живет исторической памятью, подвигами и победами прошлого.

Сегодня для того, чтобы жила память о Великой победе нужно предлагать и выстраивать проекты нашего будущего, тесно связанные с прошлым и меньше с настоящим. И тогда молодежь, вовлеченная в развитие собственной страны, моделирование ее будущего, будет любить ее, и все что с ней связано. Может тогда будут все реже проявления вандализма, осквернения памяти и т.д., за которое необходимо не только ругать, но и наказывать.

Но прежде всего молодому человеку надо что-то предлагать. В настоящее время мы столкнулись с тем, что прошлое (особенно советское) воспринимается негативно и отрицается. Тогда за что нам любить победу?! Ведь отрицание прошлого ведет и к отрицанию и осквернению памяти.
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Нам необходимо определиться с системой ценностей, на основе которой мы будет формировать модель обновленной России. Как мы видим, либеральные ценности оказались воровскими, и построить на их базе ничего полезного нельзя.

Они разрушительны, поэтому нам нужно возвращаться к традиционным ценностям, таким как принцип коллективизма, приоритет пользы для отечества, а уже потом получения своей доли и т.д.

Мы стали забывать о совести, святости, справедливости, на основе которых нам и стоит проводить перестройку.

Пришло время менять тип сознания, возвращать к советскому, когда у каждого человека был масштабный геополитический взгляд на мир, а также высокая душевная нравственность.

Л.Г. Ивашов

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, война, Ивашов, нравственность, отечество, совесть, советский, сталин
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Один комментарий»

  • 636 592
    Борис 8 мая 2017 в 12:07 Ссылка Пометить
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    Нельзя стыдиться истории.
    И очернять память предков.
    Иначе действительно не наступит будущее. Стирание намеренно памяти и написание ложной истории приводит к катастрофическим последствиям, замене истинно российских ценностей на суррогат, желание стяжать и отсутствию ответственности перед будущем.

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