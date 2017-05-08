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Гранд Макет Россия

17:30. 8 мая 2017 Просмотров - 215 Один комментарий Опубликовал:

Пожалуй один из самых крутых музеев в Санкт-Петербурге является не Эрмитаж, и не Кунсткамера, а “Гранд Макет Россия”, расположенный немного в стороне от основных достопримечательностей города. Я там был буквально в пятницу, и это место произвело на меня ошеломляющее впечатление.

Найти макет несложно, от метро “Московские ворота” идти минут 20 максимум.

Гранд Макет Россия

На входе вас встретит символ этого места дружелюбный Макеша.

Гранд Макет Россия

А вот собственнно и сам макет. Площадь его составляет примерно 800 квадратных метров, что сопоставимо с площадью 10 3-х комнатных квартир. Макет Москвы на фоне этого выглядит очень скромно.

Гранд Макет Россия

Главная цель, которую преследовали авторы этого макета – создать образ России, на одном конце которой может быть пекло, а на другом выпасть снег. Как говорит сам директор музея Сергей Морозов, такая идея к нему пришла после путешествий по России, однако при создании макета приходилось “выкидывать” целые регионы, иначе места бы не хватило.

Для того, чтобы понять насколько сложна была работа создателей, стоит сказать, что “зимнюю” часть России делали один год.

Гранд Макет Россия

Динамики макету придают сотни машин и поездов, курсирующих по своим маршрутам. К слову, в музее за железную дорогу отвечает целый отдел, или как его называют сами рабочие, министерство путей сообщения.

Гранд Макет Россия

 

Есть и более антикварные модели поездов.

 

За “жизнью” макета наблюдают из вот этого центра.

Гранд Макет Россия

Реалистичность картинки на уровне Бог.

Гранд Макет Россия

Порадовали различные сценки из жизни. Вот люди катаются на коньках.

Гранд Макет Россия

А здесь люди работают на месте аварии.

Гранд Макет Россия

Съёмки телесюжета.

Гранд Макет Россия

А это какой-то мудак припарковал своё корыто…впрочем про это поговорим вы четверг.

Гранд Макет Россия

Гидроэлектростанция.

Гранд Макет Россия

Не забыли и про Питер с Москвой.

Гранд Макет Россия

Гранд Макет Россия

Гранд Макет Россия

Знаменитая затопленная колокольня на Иваньковском водохранилище.

Гранд Макет Россия

Как-то так)

Гранд Макет Россия

Крутой сюжет про “Гранд Макет Россия” сняли ребята с Russia Today.

 

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Источник: www.kramola.info

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