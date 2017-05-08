Пожалуй один из самых крутых музеев в Санкт-Петербурге является не Эрмитаж, и не Кунсткамера, а “Гранд Макет Россия”, расположенный немного в стороне от основных достопримечательностей города. Я там был буквально в пятницу, и это место произвело на меня ошеломляющее впечатление.

Найти макет несложно, от метро “Московские ворота” идти минут 20 максимум.

На входе вас встретит символ этого места дружелюбный Макеша.

А вот собственнно и сам макет. Площадь его составляет примерно 800 квадратных метров, что сопоставимо с площадью 10 3-х комнатных квартир. Макет Москвы на фоне этого выглядит очень скромно.

Главная цель, которую преследовали авторы этого макета – создать образ России, на одном конце которой может быть пекло, а на другом выпасть снег. Как говорит сам директор музея Сергей Морозов, такая идея к нему пришла после путешествий по России, однако при создании макета приходилось “выкидывать” целые регионы, иначе места бы не хватило.

Для того, чтобы понять насколько сложна была работа создателей, стоит сказать, что “зимнюю” часть России делали один год.

Динамики макету придают сотни машин и поездов, курсирующих по своим маршрутам. К слову, в музее за железную дорогу отвечает целый отдел, или как его называют сами рабочие, министерство путей сообщения.

Есть и более антикварные модели поездов.

За “жизнью” макета наблюдают из вот этого центра.

Реалистичность картинки на уровне Бог.

Порадовали различные сценки из жизни. Вот люди катаются на коньках.

А здесь люди работают на месте аварии.

Съёмки телесюжета.

А это какой-то мудак припарковал своё корыто…впрочем про это поговорим вы четверг.

Гидроэлектростанция.

Не забыли и про Питер с Москвой.

Знаменитая затопленная колокольня на Иваньковском водохранилище.

Как-то так)

Крутой сюжет про “Гранд Макет Россия” сняли ребята с Russia Today.