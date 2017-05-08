ФРОНТОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Был июнь. Календарь наблюдал хладнокровно,

Как на западе мерк обреченный рассвет,

Как врывалась орда на восток вероломно

И окрасила небо в коричневый цвет.

Не готова была ни страна к вероломству,

Не готов был к войне ни советский солдат,

Но Отчизна нужна и живым, и потомству –

И ударил народ возмущенный в набат.

И восстала Россия огромная гордо,

И республики братские встали к плечу

И в победу священную верили твердо,

И погнали врага, вдохновляя камчу.

И покрасил в себе красным цветом девятку

Календарь в сорок пятом под майской луной.

А советский солдат у Рейхстага двухрядку

Раззадорил и пел, что покончил с войной.

И забылись в тот миг и защитники Бреста,

И погибшие в адском бою за Смоленск,

И на этой земле не нашедшие места

Для спасения душ от фашистских мореск.

И не помнили тех, кто под Вязьмой и Брянском

Оказались по воле ослепших в «котле»

В октябре сорок первого в капитулянтском

Настроении смутном, витавшим в Кремле.

И лежали забытыми в свежих могилах

Защищавшие Ржев, Севастополь и Керчь

И себя не жалевшие при фермопилах

Ленинградских границ, облеченные в смерч.

Над Берлином алело победное знамя,

Торжеству бесшабашному было не в лад

Вспоминать о фашистами брошенных в пламя,

О сгоревших бойцах, кто спасал Сталинград.

В те часы никого не тревожила память

О солдатах, истлевших на Курской дуге,

О танкистах, заставивших немцев табанить

И себя потерять в той июльской пурге.

Не увидели дня золотого триумфа,

Кто погиб в операции «Багратион»,

Чью судьбу не испортила анаколуфа

Принуждающих к смерти безумных времен.

Миллионы солдат не дошли до Берлина,

Но собой на Берлин проложили большак,

Потому и живуча в народе былина

О могучих сынах, пересиливших мрак.

Было радостно солнцу девятого мая

В сорок пятом году над поверженным злом,

И объяло планету от края до края

Снизошедшим с небес благодатным теплом.

И отметил в себе календарь молчаливый

День Парада Победы в июньском столбце;

Площадь Красная гулко шагам горделивым

Отвечала, ликуя в сплошном багреце.

Ведь победа была кровью павших добыта,

И народ начертал на гранитной плите,

Что никто не забыт и ничто не забыто,

Словно Ольга Берггольц на скорбящем листе.

Продолжало свой ход непрерывное время,

И менялись на прошлое взгляды людей,

И бесславилось хором геройское племя,

Когда вдруг возносился над миром злодей.

Календарь поневоле закрашивал смолью

Дни, что были когда-то в пунцовых тонах,

И себя осыпал не золой и не солью,

А упреками тех, кто живет в письменах.

Придавая иное значение датам

И глумясь над историей, свора иуд

За свободу погибшим советским солдатам

Уготовила было позорящий суд.

Но явился защитником воли народной

На Российский престол волевой Государь

И Победе вернул ее дух благородный –

И воспрянул навек фронтовой календарь.

Бахтиёр Ирмухамедов