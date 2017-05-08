Франция, вперде!

Первый тур выборов во Франции не предвещал чуда во втором, где по результатам социологических опросов, Макрон проигрывал любому кандидату, кроме Марин Ле Пен. И чуда не произошло.

https://lenta.ru/news/2017/05/08/final/

Согласно опубликованным окончательным данным по стране, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 66,06 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94 процента. Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили. Всего подсчитано 99,99 процента бюллетеней как в стране, так и за рубежом.

Если оставить за скобками розовые сопли о победе «самого молодого кандидата» и «успешного финансиста», французские выборы выиграл претендент, не имевший ни внятной политической и экономической программы, ни собственной устойчивой партии, ни харизмы. Еще три года назад «президента для всей Франции», как он гордо представил сам себя после оглашения результатов, знал только узкий круг финансовой элиты. Партия «Вперед!», наспех сшитая 06 апреля 2016 года по лекалам дедушки Сильвио, кто подзабыл, у Берлускони партия называлась «Форсе, Италия!», повторяя кричалку итальянских футбольных фанатов.

В первом туре все силы были брошены на борьбу с Франсуа Фийоном и повышение рейтинга Марин Ле Пен «от противного». Пресса, прокуратура и бюрократия, объединив усилия, старались не допустить выхода Фийона во второй тур. Как только смиренный грешник Франсуа Фийон остался за бортом предвыборной кампании, можно было выкинуть попкорн и идти работать, результат выборов был предрешен. В России еще не забыли политтехнологию из 90-х «Голосуй, а то, понимаешь!» и выбор между Ельциным и Зюгановым. Голосуй за Ельцина, а то придут коммунисты и будет еще хуже. Кому будет хуже, либералы в 1996 скромно умалчивали…

Для верности, и как задел на грядущие парламентские выборы, штаб Макрона под занавес разыграл даже козырного туза, припрятанного в рукаве со времен кампании Х. Клинтон — русских хакеров. Прокуратура подсуетилась и немедленно завела дело. Месяц, что остался до парламентских выборов в СМИ, будут обсуждать не программы кандидатов, и партию «Вперед!», а русских хакеров.

Партия «Вперед!» существует лишь на искусственном дыхании политтехнологий, а значит, может сдохнуть в любой момент. «Вперед!» – партия-фейк, которая может не просто сдохнуть, а показать всему миру, что недоразвитое политическое дитя Макрона и Ротшильдов изначально было мертворожденным.

«Национальный фронт» Марин Ле Пен существующий с октября 1972 года, имеет под собой социальную базу, потому результат парламентских выборов не столь очевиден, как президентских. Макрон это понимает и уже определил своей первоочередной задачей создание парламентского большинства…

История повторяется, а политический почерк Клинтонов по продвижению своих людей в политике, узнаваем в 2017 году, как в 2002. Отец Марин и основатель партии Жан-Мари Ле Пен выходил во второй тур президентских выборов в 2002 году, «почетно» проиграв в финале крайне непопулярному Жаку Шираку. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ширак,_Жак) Президентская кампания 2002 года во Франции шла под слоганом «голосуй за вора, но не за фашиста». Теперь его дочка собирает политические дивиденды, протащив на своих плечах в президенты Франции очередную креатуру Ротшильдов.

Итоги выборов во Франции, на первый взгляд, несколько сплотили между собой остатки Евросоюза, после выхода Великобритании, усилили положение А. Меркель в Германии и в Европе, и евро пока не обвалят.