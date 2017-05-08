Главная » Вооруженные силы, История

“2-й квартал проверен”

12:32. 8 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

В центре столицы Австрии до сих пор можно увидеть на стенах надписи на неизвестном для них языке. Им уже более 70-ти лет, а еще точнее – 72 года…

В 1945-м году советские войска очищали Вену от нацистов. Желая сохранить город, его исторические памятники и предотвратить напрасные жертвы, Толбухин 6 апреля 1945 обратился к жителям Вены с призывом оставаться на местах и всячески препятствовать фашистам разрушить город. Группа разведчиков под сильным огнём нацистов разминировала Райхсбрюке. Очищая один квартал за другим, советские войска рассекли Венский гарнизон гитлеровцев на отдельные группы и начали их уничтожение…

В этой битве за город полегло свыше 18 тысяч солдат советской армии. И надписи, которые они оставляли, очищая город от гитлеровцев, до сих пор бережно хранят благодарные жители Вены.

“2-й квартал проверен”.

С Днем Победы всех, кто ее добился! Благодарных потомков – с Днем Памяти и примирения. Спасибо, что помните.

Сергей Дубенко

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
РОСТОВСКИЙ ВЫЖИВАЛЬЩИК. ВОЙНА СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ...
... группы самообороны из жителей квартала, в частном секторе, ... двора или на территорию квартала. Обычно и военные, ...в начале и конце квартала из подручных материалов строятся ... уйдёт добывать продукты старым, проверенным способом. Именно приезжие, самые...
Противостояние «Россия-Запад»: на чьей стороне «российский капитал»?
....) Вид показателя   1 квартал 2014 г. (факт.) 2 квартал 2014 г. (оценка.... Если отталкиваться от показателей первого квартала 2014 года, то можно ожидать... на счетах американских банков.    Наиболее проверенным и безопасным в условиях экономических...
Свеча над пропастью
...купе, проводница, знакомые дома знакомого квартала, и, конечно же, Глория, ... бульвара здесь всего два квартала. Но кому и зачем... Что это?! В конце квартала замигали фары, еще одна .... - Чего боишься, дурак? Маршрут проверен, менты везде свои. Риска никакого...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 февраля 2016
... военно-воздушная поддержка оказывается проверенной сирийской оппозиции и некоторым ...По мнению экспертом агентства взятие квартала Бени-Зейд, окруженного густонаселенными ...Сообщается, что именно из квартала Бени-Зейд производится большинство террористических...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
...-клеточную анемию. Другая группа проверенных лабораторий не обнаружила инфекционный мононуклеоз...записей. По трети отчетов, проверенных Управлением, испытания вообще не проводились... построить больницу прямо в центре квартала. Как только больница построена, ...
Сводки от ополчения Новороссии 30 октября 2015
...по-прежнему нужна информация. Только проверенная и объективная. Если кто-... напуганы, особенно на территории квартала Луначарского, который находится очень ... территория города, которая находится у квартала Луначарского», — сообщил корреспондент. Информации...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>