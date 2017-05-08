В центре столицы Австрии до сих пор можно увидеть на стенах надписи на неизвестном для них языке. Им уже более 70-ти лет, а еще точнее – 72 года…

В 1945-м году советские войска очищали Вену от нацистов. Желая сохранить город, его исторические памятники и предотвратить напрасные жертвы, Толбухин 6 апреля 1945 обратился к жителям Вены с призывом оставаться на местах и всячески препятствовать фашистам разрушить город. Группа разведчиков под сильным огнём нацистов разминировала Райхсбрюке. Очищая один квартал за другим, советские войска рассекли Венский гарнизон гитлеровцев на отдельные группы и начали их уничтожение…

В этой битве за город полегло свыше 18 тысяч солдат советской армии. И надписи, которые они оставляли, очищая город от гитлеровцев, до сих пор бережно хранят благодарные жители Вены.

“2-й квартал проверен”. С Днем Победы всех, кто ее добился! Благодарных потомков – с Днем Памяти и примирения. Спасибо, что помните. Сергей Дубенко Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru