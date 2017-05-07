Война уже идет
12:12. 7 мая 2017 Просмотров - 213 Один комментарий Опубликовал: brahman
Датская истерика на тему новых реалий информационной войны.
Война уже идет
Раньше мы воспринимали войну как нечто линейное, которое, например, начинается в 1939 и заканчивается в 1945 году. Такого больше нет. В России сегодня говорят: „Россия находится в состоянии войны с Западом. Мы не знаем, когда война началась, но мы можем с уверенностью сказать, что она никогда не кончится"».Это говорит старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбуэль Хансен (Flemming Splidsboel Hansen) в связи с хакерскими атаками на датскую оборону, за которыми, по мнению министра обороны Клауса Йорта Фредриксена (Claus Hjort Frederiksen), стоит Россия.
Министр обороны заявил недавно в интервью с Berlingske, что двойная угроза со стороны России в форме хакерской атаки и распространения ложных новостей является бόльшей угрозой для Дании, чем традиционные военные действия.
И Флемминг Сплидсбуэль Хансен согласен с этим. Он объясняет, как будущая война с Россией является войной, где почти не раздаются выстрелы, и где удары наносятся в средствах массовой информации и за компьютерами, а не на фронте. «Россия считает, что находится в непрерывной войне с Западом, но это то, что мы называем некинетической войной. В России больше не считают кинетику, то есть военные действия, главным элементом войны. Другими словами, мы достигли такого состояния, когда у нас может идти война, в которой вообще не будет сделано ни одного выстрела».
Невоенное ведение боевых действий означает хакерские атаки, распространение дезинформации и пропаганду. Хакерские атаки могут произвести разрушительные действия: например, когда иранская атомная программа была отброшена на один год назад в результате хакерской атаки, или когда проводятся хакерские атаки с целью получить компрометирующие сведения, как мы это видели во время американской избирательной кампании, когда было совершено хакерское нападение на Демократическую партию. Целенаправленная дезинформация и распространение ложных новостей не является новым элементом войны, новое здесь заключается в том, что информация эффективно и быстро может распространяться в традиционных СМИ и социальных сетях. Флемминг Сплидсбуэль Хансен объясняет: «Социальные сети — это то, что мы называем усилителем, то есть свою пропаганду или дезинформацию можно распространять быстро, массово и, как мы предполагаем, эффективно».
Например, волонтерская организация «Белые каски» в Сирии описывается в российских СМИ как связанная с Аль-Каидой (организация запрещена в России). И когда такая информация распространяется мгновенно в традиционных СМИ и в социальных сетях, она может повлиять на то, как люди воспринимают участие Запада в Сирии. Если возможно оказать воздействие на людей на Западе, чтобы у них появилась такая точка зрения, и сказать: «Смотрите, нас обманывают, фактически это русские выполняют всю работу, это они борются с Исламским государством (организация запрещена в России), а мы сражаемся лишь за американские нефтяные компании», то это хорошо для русских интересов в Сирии.
NB! Конечно, на Западе ни в коем случае не должна сложиться точка зрения, что "Белые каски" действуют совместно с "Аль-Каидой", иначе шаблоны могут треснуть. С неудобной правдой надо бороться.
В НАТО опасаются русского пропагандистского аппарата и потенциальных хакерских атак, потому что это эффективный военный инструмент, который может быть превращен в результат — в форме политического влияния и власти.
Например, Россия в перспективе может повлиять на единство народа в Литве и Латвии, распространяя информацию о коррумпированных политиках. Или с помощью хакерских атак получая информацию о политических противниках, чтобы опередить их во время переговоров. И это одна из причин, почему Россия в настоящий момент наращивает свои усилия в этой области.
«Идея заключается в том, что если все сделать правильно и думать с прицелом на будущее, думать тщательно и умно, то можно достичь своей цели, не прибегая к военным средствам. Но в войне мы увидим соединение и того и другого, кинетики и военных действий».
Угроза Дании
Если верить Клаусу Йорту Фредриксену (Claus Hjort Frederiksen), то невоенная часть войны в будущем будет расширяться, что подтверждает русский министр обороны Сергей Шойгу, которые ранее признал, что в России есть так называемые «информационные части». Поэтому армия должна точно определить, как она будет вооружаться в будущем. Флемминг Сплидсбуэль Хансен говорит: «Мы сталкиваемся с необходимостью модернизировать громадный ящик инструментов, и нам нужно подумать, что же у нас должно там быть. Речь идет о том, чтобы иметь противоракетную оборону, танки, новые боевые самолеты, а также всю электронную часть, где мы тоже должны вооружаться. Нам нужно много, очень много, а у нас нет средств на все». И когда речь заходит о некинетической войне, то есть об электронной области, дезинформации и ложных новостях, то Дания может здесь слишком мало, считает он.
«Если ты сидишь в России и думаешь: «Что же происходит там, в партии „Альтернатива?", то тебе нужно только нажать на кнопку и послать e-mail, а там, в „Альтернативе", есть кто-то, кто открывает это письмо, чтобы увидеть веселый мем, и вот уже ты можешь получить там информацию». Поэтому существует необходимость в электронной области быть более внимательным, чем раньше. По словам Сплидсбуэля, в армии уже занимаются электронным вооружением. Однако гораздо труднее защищаться от дезинформации, потому что в современном медийном мире слухи и новости распространяются быстрее, чем лихорадка в высшей школе.
«В армии и центральной администрации вынуждены иметь некую кнопку, на которую можно нажать, чтобы в экстремальной ситуации быстро связаться со СМИ и сказать: „Можете вы сейчас остановиться? Дайте нам два часа". Конечно, нажимать на такую кнопку нужно очень и очень редко. Но могут сложиться ситуации, способные вызвать опасения возникновения беспорядков».
NB! Это прекрасно – нам нужна кнопка, чтобы выключить неудобную информацию в СМИ. Это вам не тоталитарная Россия, это свободная и демократическая Дания.
Пример того, как это работает на практике, мы видели, когда распространялась история о том, что немецкие солдаты изнасиловали женщину. Власти обратились к ведущим СМИ с просьбой остановиться и уладили вопрос с этой историей. Она, вероятно, была запущена Россией, чтобы дискредитировать солдат НАТО в этой районе.
NB! Гражданам не надо знать, что немецкие солдаты могут насиловать женщин.
Один за всех и все за одного
В 2015 году в ЕС создали группу East StratCom Task Force, задача которой заключалась именно в том, чтобы бороться с дезинформацией и пропагандой России.
Но хотя война будущего в большой степени будет проходить в нашем мозгу и компьютерах, сотрудничество в НАТО имеет по-прежнему больше значение, Флемминг Сплидсбуэль Хансен говорит: «НАТО решает в настоящее время трудный вопрос о том, нужно ли дать новое определение тому, что такое война, является ли хакерская атака военным действием, и когда мы можем ответить на нее. Например, в 2007 году на Эстонию была совершена хакерская атака, когда эстонцы попытались привлечь НАТО к участию в конфликте. Было много рассуждений на эту тему. Русским может придти в голову подойти к границе статьи 5, чтобы посмотреть, где находится болевая граница НАТО».
Статья 5 является той частью устава НАТО, которая обязывает страны НАТО рассматривать нападение на одну из стран альянса как нападение на все страны НАТО. Это называют клятвой мушкетеров. И если НАТО решит в экстремальной ситуации, что войну можно вести без применения оружия, то хакерская атака может рассматриваться как военное действие.
Сплидсбуэль: Я вижу некое движение и размышления в США и России в направлении того, что кинетика уходит полностью, и что война будет проходить в когнитивной и электронной области.
Politiken: Но когда русские нападают на нас с ложными новостями, это ведь лучше, чем нападение с порохом и пулями?
— Согласен. Но в то же время это неприятно, потому что это происходит в когнитивной области. Борьба происходит в области восприятия действительности. В этом нет ничего нового. Но сегодня это происходит другим и более изощренным способом, который трудно идентифицировать. Это немного напоминает программу «Полощу тебе мозги» (Fuckr med dn hjrne). Некто пытается полоскать нам мозги, Думаю, что многим это кажется очень неприятным.
— Вас это беспокоит?
— Я обычно говорю, что я не особенно обеспокоен, но теперь я изменил свое мнение. Когда кто-то встает и говорит что-то, и известно, что это что-то неправильно, то мне становится не по себе. В последние годы все это стало хуже, и не только из-за России. Это вошло и в мейнстрим западной политики и западных СМИ.
http://inosmi.ru/military/20170505/23929
Можно добавить, что подходы к информационной войне, в которой датчане обвиняют Россию, вошли в мейнстрим западной политики и западных СМИ не сегодня и даже не вчера. Во времена Клинтона и Буша-младшего все это воспринималась как само собой разумеющееся и мало кого возмущало. Но как только безоговорочная гегемония штатов начала приближаться к своему исчерпанию, а поле информационной войны из монопольного стало конкурентным, сразу начались рассказы про плохую Россию, которая распространяет неудобную информацию и способствует появлению "иных точек зрения", которые идут вразрез с западными СМИ.
Поэтому появляется необходимость в волшебных кнопках c выключением неудобной правды, а так же бряцанье обычным и цифровым оружием с посылом – перестаньте полоскать нам мозги, мы сами их себе будем поласкать, без вашей неудобной правды, а то ишь ты – задумали рассказать про связи "Белых касок" с "Аль-Каидой", западному обывателю не следует знать, кому именно даются деньги "на борьбу с режимом" и кого отмечают на "Оскаре".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Вот-вот! мы, российские гои, думаем что если в нас не стреляют, так и войны никакой нет. И то, что кладбища наполняются быстрее, чем во время стрельбы, так это оно само. И если конституция РФ называется российской, то мы уверены, что её написали в России для нашей, гоев, пользы. А то, что в ней обозначен приоритет международного права над российскими законами, для нас не имеет никакого значения, патамушта кто на неё смотрит, на эту конституцию и зачем она ваще нужна?.. Мы не вьезжаем, что ВОЗ, которая командует российской медициной в соответствии с этой конституцией, подчиняется пиндосии, а у нас с ней война! Мы, как бараны, идём к врачам, которые все пачимута еврейской национальности, и верим, что они хотят нас вылечить, хотя такого не было никогда и задачи такой никогда перед ними и не ставилось… Нам глубоко пох.., что торговые сети почти все из стран НАТО https://riafan.ru/402759-pochti-vse-rossiyskie-torgovyie-seti-zaregistrirovanyi-na-zapade и http://www.o-nod.ru/rossiya-v-skhemah/fakty/komu-prinadlezhat-torgovye-seti-rossi/, которые за наши бабки норовят впарить нам свою продукцию, которые животные жрать отказываются даже под страхом смерти, но мы её жрать будем, патамушта это “евреопейские бренды”, а на западе всё лучче, чем в эрэфии. При этом мы не можем сварить, что НАТО это военное подразделение США, и ведём себя так, как если бы во время Великой Отечественной мы бы покупали у Гитлера “продукты питания” которые Германия производила бы специально для “русиш швайнен”, что само по себе бред собачий… Да ещё мы любим гадить на президента, который пытается сломать этот нездоровый порядок вещей, патамушта нам кажется, что СМИ http://subscribe.ru/group/tajnoe-stanet-yavnyim-ili-otkuda-prihodit-chudo/7879791/, которые нам сказали, что “Путин во всём виноват”, российские, и Путин даёт им бабки, чтобы они на него же и гадили… и вовсе они не американские, несмотря на то, что они все в одно хайло ботают, что в России всё плохо, а в америке всё хорошо… Ой, какие же мы, всё-таки, умные…