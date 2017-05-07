Сводки от ополчения Новороссии 07 мая 2017

Итальянские следователи: ВСУ намеренно обстреливали журналистов под Славянском в 2014 году

Итальянские следователи по делу о гибели под Славянском фоторепортера Андреа (Энди) Роккелли получили данные, что он мог быть убит намеренно.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Прорыв в расследовании произошел после допроса французского фотожурналиста Вильяма Рогелона — единственного выжившего после обстрела, который до сих пор квалифицировался как «инцидент военного времени».

Рогелон, Роккелли, российский журналист Андрей Миронов и водитель в конце мая 2014 года попали под минометный огонь в районе поселка Андреевка под Славянском. По свидетельству Рогелона, обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии продолжался не менее получаса сначала по машине, в которой они находились, а затем по тому укрытию, где они пытались спастись. Вместе с Роккелли и Мироновым погиб и водитель, чья личность так и не была установлена. Итальянские следовали, как пишет Corriere della Sera, за почти три года так и не получили «удовлетворительных ответов» от Киева на все запросы. А родственники и друзья Роккелли, неоднократно бывавшие на Украине, утверждают, что несмотря на заверения украинские власти настоящего расследования его гибели не проводили.

Как указывает итальянское следствие, после гибели фоторепортера были стерты с электронных носителей материалы, подготовленные им в Донбассе, некоторые из которых удалось недавно восстановить из архива, и теперь они подшиты к делу.

Роккелли специализировался на «горячих точках», он работал в Афганистане, Ливии, снимал «арабские революции» и начал следить за развитием украинского конфликта с протестов на «майдане». На родине с момента его гибели прошло несколько выставок его фотографий, на последних из которых запечатлены дети в Славянске, спасающиеся от обстрелов подвале деревенского дома.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Военные ЛНР отдали Киеву тела украинских диверсантов, уничтоженных под Дебальцево

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

ЛНР передала украинской стороне тела трех диверсантов, уничтоженных при попытке проникновения через линию соприкосновения в районе Дебальцево.

«Мы передаем тела украинских военнослужащих, которые погибли на Светлодарской дуге (под Дебальцево – ред.)», — сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. «Только лишь по вине украинского правительства эти военнослужащие и погибли. Но мы должны сказать, что каждый воин должен быть похоронен. Это неотъемлемая часть любой войны. В преддверии Дня Победы хотели бы, чтобы эти воины были захоронены с честью и достоинством», — отметил представитель Народной милиции.

Передача тел состоялась в районе Счастья под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Передававший тела украинской стороне председатель «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» Сергей Шонин сообщил, что киевские каратели подтвердили, что погибшие были военнослужащими ВСУ.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ДНР: под Горловкой сгорел жилой дом из-за прямого попадания украинского снаряда

Жилой дом в поселке Зайцево на северной окраине Горловки сгорел в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько.

«Сегодня около пяти утра ВСУ обстреляли поселок Зайцево. В результате попадания полностью сгорел частный жилой дом по улице Обручева. Владельцы дома по счастливой случайности остались живы», – сказал Приходько.

Он уточнил, что в доме проживает пожилая пара. Этой ночью хозяева решили лечь спать на летней кухне, что и спасло им жизни.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ за сутки обстреляли 14 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины тридцать пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись четырнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

19.12 час. 06.05.17 г.

н.п. Трудовские

ул. Зеленый Гай ,44- попадание снаряда в жилой дом и гараж ;

ул. Байкальская, 66 – перебита газовая труба, поставлен бандаж;

ул. Лилиной,26-пребита газовая труба, поставлен бандаж

21.10 час. час. 06.05.17 г.

ул. Летчиков,18- сгорела кровля и перекрытие-78 м2, повреждены стены 17 м2

07.05.17 г.

н.п. Зайцево

ул. Обручева, 38 — прямое попадание, сгорел дом.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ понесли потери под Горловкой — Захар Прилепин

Украинская сторона понесла потери под Горловкой и вынуждена была отступить. Об этом рассказал майор ДНР Захар Прилепин.

«Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой — значит, они вас разводят и лгут вам. Пока вы, как припадочные, рассказываете про лифт, у вас эти лифты выстраиваются в длинные составы, и тихо едут домой.

Видели вчера, как резво оставляла позиции ваша бронетехника.

Не ходи в украинскую армию, сынок. Езжай в Россию, езжай в Польшу, куда угодно езжай. Спрячься. Это не твоя война. Это даже не против тебя война. Это война за тебя», — написал он в Facebook.

Дорогие братья и небратья по ту сторону. Если вам не сообщат сегодня о вчерашних ваших потерях под Горловкой — значит, о… Опубликовано Захаром Прилепиным 5 мая 2017 г.

На самом деле, потери украинских силовиков измеряются тысячами. Власти Украины специально умалчивают о потерях, чтобы не создать панику в украинском обществе, а главное не выплачивать «боевые» семьям погибших в т.н. «АТО». Из-за повального пьянства на Донбассе среди ВСУ — почти ежедневно гибнут «украинские герои», однако их списывают на «дезертиров».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия девять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки девять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Калиновка и Желобок.

Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

К оглавлению | Источник: news-front.info