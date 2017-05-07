Сталин вышел на первое место в списке самых великих людей человечества

Глава “Левада-центра”, профессор Лев Гудков в интервью “Радио Свобода”, проведенном в феврале 2017 года, сообщил что рейтинг Сталина среди населения России стал выше рейтинга действующего президента Путина и достиг 58%. Причем популярность личности Сталина активно растет среди молодежи России.

Абсолютное большинство демократических историков России до сих пор считает, – сказал Гудков, – что Сталин не останется в истории, а если и останется, то только в работах профессиональных историков и всегда в самом негативном контексте. Сегодня же Сталин выходит на первое место в списке великих людей всех народов и стран.”

По поводу этого феномена общественного мнения россиян на ряде каналов ТВ России прошли политизированных шоу, участники которых пыталось хоть как-то объяснить все растущую популярность личности Сталина не только в России, но и во всем мире.

И единого мнения на этот счет нет ни у кого, ни у политиков, ни у историков, ни у общественных деятелей. Кроме одного: русский народ, мол, не готов к демократии, потому что является рабским по натуре и соскучился по плетке на своей спине.

Но лично у меня это объяснение есть. Есть потому, что для меня Сталин – это олицетворение государственной справедливости для трудового народа самого большого государства в мире, попытавшегося построить новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком.

И я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, чем была Советская власть, власть Сталина, для каждого гражданина СССР. Она была властью, которая помогала своим гражданам жить, потому что каждый гражданин своей страны имел право на многие, премногие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся.

Я напомню их. Вот они:

1. Право на шести – восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.



2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.



3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.



4. Право на работу. Причем выпускники специальных профессиональных учебных заведений имело право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.



5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.



6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детяслями, детсадами, пионерлагерями



7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.



8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.



9. Право на бесплатное жилье.



10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны.



11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.



12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.



Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:



1. Право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый, декретный отпуск с сохранением рабочего места.

2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.

3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.

4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.



Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в намеке. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства. Государства рабочих и крестьян.



Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает о колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:



1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.



2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.



3. По количеству зарегистрированный в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к середине восьмидесятых годов вышли на первое место, опередив США. А этот показатель говорит об интеллектуальном уровне развития нации в СССР и об техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с Американским, с первой экономикой мира!



4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинают переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальные страны мира.



Вспомните слова Американского президента Джона Кеннеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.



5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.



6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинают переходить целый ряд цивилизованных стран мира.



7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.



8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.



Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.

И это все Сталин. Именно Сталин, а не кто либо другой.

Добавлю еще несколько слов о Сталине самого ярого его врага:

Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:

«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин, прежде всего, обладал большим чувством сарказма и юмора, а также способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времён и народов. Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.

Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Сталин был непревзойдённым мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самые трудные моменты, а также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами, восстать против империалистов. Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире, диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием. Нет! Что бы ни говорили о нём, таких лидеров история и народы не забывают».

А вот, что сказал о Сталине Шарль де Голь:

"Сталин не ушёл в прошлое – он растворился в будущем".

И еще одно изречение из неизвестного источника:

«Иосиф Сталин перестал быть просто историческим деятелем. Он является символом справедливости правителя, который оставил после себя не энергетический придаток развитых стран, не колонию, а сверхдержаву. Неудивительно, что его прах до сих пор не дает покоя определенным людям в Российской власти, которых привели в нее не заботы о благе и процветании России, а лишь свои личные шкурные интересы»

Вот Русский народ и не забывает о нем несмотря на чудовищные усилия российских демократов, пытающихся всеми имеющимися у них средствами и силами затоптать и замазать грязью память об этом Выдающемся Деятеле Человечества.







В. Овчинников

