Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 мая 2017

Ракка — один из главных форпостов ИГИЛ в Сирии.

США анонсируют скорое взятие города, курды рапортуют о его окружении, а американские СМИ сообщают, что боевики повержены и переносят столицу ИГИЛ* в Дейр эз-Зор. Однако реальность отличается от информационной картинки.

Как утверждают военные эксперты, до штурма города дело пока не дошло — бои идут в пригороде. Более того, блокада Ракки носит условный характер — боевики свободно мигрируют в Дейр эз-Зор и обратно.

RT разбирался, что на самом деле происходит в регионе.

Операция «Гнев Ефрата» по освобождению Ракки стартовала в ноябре 2016 года. Её главной движущей силой стали формирования вооружённой оппозиционной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), костяк которой составляют отряды курдов. Поддержку СДС с воздуха оказывали ВВС США.

Пентагон анонсировал операцию по освобождению столицы ИГИЛ устами своего главы. Эштон Картер заверил, что ресурсов США «хватит на оба города: и на иракский Мосул, и на сирийскую Ракку».

Представитель американского военного ведомства Питер Кук был более конкретен: «Наши первостепенные цели — это объекты инфраструктуры ИГИЛ, а также транспортные средства, которые используются джихадистами для перевозки взрывчатых веществ».



Reuters

Спустя два месяца командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд заявил, что освобождения Мосула и Ракки не следует ожидать раньше конца 2018 года. Хотя прежде Мосул собирались взять в ноябре 2016 года — к выборам США, чтобы сделать подарок Хиллари Клинтон.

До определённого времени, помимо заявлений представителей американского военного ведомства, участие США в наступлении на Ракку ограничивалось нанесением ударов с воздуха и поставками вооружений. Всю чёрную работу на земле делали курды.

Однако принять участие в наступлении на Ракку намеревалась также Турция. Но турецких сил, задействованных в операции «Щит Евфрата», оказалось недостаточно для открытия второго фронта.

Мнимая блокада

В боевых действиях курды преуспели. К концу апреля командование СДС рапортовало об окружении Ракки.

«Мы перерезали боевикам связь с Ираком, освободив дорогу в Дейр эз-Зор, и взяли под контроль восточную часть провинции Ракка. С наступлением на город Табка, все маршруты снабжения были окончательно перерезаны», — отметили в штабе Сирийских демократических сил.

Однако, по мнению экспертов, окружение Ракки носит довольно условный характер.

«Ракка на самом деле не окружена, — пояснил в интервью RT начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.

— С севера осуществляют наступление курдские отряды народной самообороны, на востоке есть позиции СДС. Американцы высадились в районе Табки. А вот на западе и юго-западе всё проблемнее. Миграция боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зор не прекращается. Провинция Дейр эз-Зор используется для ротации кадров ИГИЛ».

Комментируя публикации американских СМИ о том, что столица ИГИЛ переместилась из Ракки в Дейр эз-Зор, Мардасов отметил, что в Дейр эз-Зор перебрался только ряд административных работников террористической структуры. При этом сообщение между городами сохраняется.

По словам эксперта, в Дейр эз-Зоре ИГИЛ начало формировать отряды ополчения из местных жителей и отправлять их на фронты. В то же время в командовании СДС утверждают, что боевики в Ракке утратили возможность пополнять свои силы и боеприпасы.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров так охарактеризовал RT данную ситуацию: «Это восточная война».

Вокруг да около

Наступление на Ракку пока идёт без значительного продвижения. Курды освобождают небольшие посёлки на подступах к городу.

Недавно они сняли значительную часть сил и направили в Табку.

По одним сведениям, сделано это было потому, что игиловцы якобы собирались взорвать плотину через Евфрат, а это грозит экологической катастрофой жителям провинции Ракка.

По другим — наступление на Ракку решено было отложить, чтобы не позволить правительственным силам взять под контроль стратегически важный объект — ГЭС Табка.



ГЭС Табка

AFP

«Курды находятся в пригородах. Готовятся к штурму. Готовились к штурму в апреле. Но, по последним сведениям, перенесли его на лето, — рассказал в беседе с RT Багдасаров.

— Значительная часть сил переброшена в Табку. Якобы у курдов есть информация, что игиловцы собираются взорвать плотину. На самом деле, думаю, они рассуждают так: Ракку-то мы возьмём, а как бы Табку правительственные силы не взяли. Потому что всем нужна вода Евфрата».

Со своей стороны подконтрольные ИГИЛ средства массовой информации заявляют, что ГЭС находится на грани разрушения из-за ударов артиллерии СДС и ВВС коалиции.

Третья сила

Не исключена вероятность того, что наступление на Ракку захлебнётся. Виной тому может стать Турция.

По словам экспертов, Турция не отказывается от планов ослабить курдов, и операция турецких военных по взятию сирийского Тель-Абьяда и иракского Синджара, которые контролирует курдское ополчение, достаточно реальна.

«Курды активно говорят американцам: если вы допустите наступление Турции, мы снимем свои подразделения с Раккского направления и перекинем в район Тель-Абьяда, — отметил Мардасов. — Это поставит крест на операции в Ракке».



Курдские ополченцы в городе Тель-Абьяд провинции Ракка

Reuters

Из боя может выйти и ещё одна ударная сила — арабские племена, действующие на севере Сирии. Они грозят прекратить наступление на столицу ИГИЛ, если турецкая авиация не перестанет бомбить регион.

И курды, и арабы требуют от США гарантий. По словам Мардасова, турки прекрасно понимают остроту ситуации и пытаются играть на этом, чтобы «выторговывать себе максимальные преференции».

Десант без мандата

Между тем американцы всё глубже увязают в сирийском конфликте. В наступлении на Табку они не ограничились воздушными ударами и высадили десант, по-прежнему, напомним, не имея мандата официального Дамаска на проведение военных операций на территории Сирии.

Это была во многом вынужденная мера, чтобы не позволить выдвинуться в этот стратегически важный район правительственным силам и получить ключ к водным ресурсам страны.

Главной силой США в Сирии остаются ВВС. Вступать в прямое наземное боестолкновение с джихадистами американцы не спешат. Слишком велик риск. Игиловцы воюют умело и на земле способны нанести противнику серьёзный урон.

«Как бороться с ИГИЛ, никто не знает, — подчеркнул Мардасов. — Никто из внешних игроков не хочет втягиваться в наземные действия».

Боевики ИГИЛ пытаются использовать слабость противника.

«Один из элементов пропаганды в Ракке: сделаем так, чтобы американцы прислали как можно больше наземных войск», — пояснил Мардасов.

По словам эксперта, общевойсковые операции против ИГИЛ результата не дают, поэтому американцы применяют в Ракке ту же тактику, что и в Мосуле.



F-15E ВВС США

Reuters

«Бомбят район, затем туда выдвигаются передовые отряды, затем бомбят следующий, — рассказал Мардасов. — Однако существование большого числа подземных тоннелей, по которым уходят боевики, делает бомбардировки неэффективными.

Также неэффективны действия ВВС и против классической тактики игиловцев, когда они воюют отрядами по 15–20 человек, которые трудно накрыть с воздуха. Эти отряды хорошо вооружены, способны уничтожать технику и имеют несколько смертников».

Беспокойство ООН

При такой тактике американцев неудивительно, что ООН выражает обеспокоенность судьбой мирных жителей Ракки.

По сведениям правозащитников, город практически ежедневно подвергается обстрелам, и счёт жертв среди гражданских уже идёт на тысячи. Авиаудары наносятся по «инфраструктуре, включая больницы, школы, рынки и объекты системы водоснабжения».



Последствия авиаудара ВВС США

Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что в секретариате ООН «глубоко обеспокоены безопасностью свыше 400 тысяч жителей Ракки». Обеспокоенностью всё пока и ограничивается — ни о каких гуманитарных коридорах речи не идёт.

По словам экспертов, подлинной информации о том, сколько мирных граждан остаётся в городе, нет, а данные ООН слишком завышены.

«Непонятно, сколько мирного населения осталось в Ракке — информации крайне мало, — подчеркнул Мардасов. — До начала боевых действий в городе насчитывалось не более 250–280 тысяч человек, сейчас осталось гораздо меньше — за время конфликта многие бежали».

Кто возьмёт Ракку

Боевики ИГИЛ пытаются превратить свою столицу в крепость. Роют противотанковые рвы, минируют подземные тоннели. По словам Багдасарова, группировка в Ракке насчитывает около 40 тыс. человек, большинство составляют отряды самообороны, боевиков ИГИЛ — от 2000 до 4000.

Но если курды при поддержке ВВС США пойдут на штурм, удержать город им вряд ли удастся.

«Манбидж курды брали в течение 72 суток, а это была военная столица ИГИЛ. Примерно столько же будут брать Ракку», — уверен Багдасаров.

Именно курды, по мнению эксперта, станут бенефициарами падения игиловских столиц и, как «победители ИГИЛ» постараются извлечь из этого максимальную политическую выгоду.

Читайте также: Подвиг бойцов ВС РФ: Они столкнулись со смертником «нос к носу» — репортаж «РВ» из Дамаска (ФОТО, ВИДЕО)

Илья Оганджанов

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.