Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 мая 2017
- 10:27 Взрыв в Сирии: боевики подорвали автобус под Дамаском.
- 07:30 Жестокие бои под Пальмирой: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожают ИГИЛ, прорываясь к Дейр эз-Зору (ВИДЕО).
- 04:00 Блокада с чёрным ходом: как террористы покидают «окружённую» Ракку (ФОТО).
- 00:01 Война в Сирии: Банды начали атаку в Хаме с удара в «соцсетях» (ФОТО, ВИДЕО).
Взрыв в Сирии: боевики подорвали автобус под Дамаском
Террористы устроили взрыв в автобусе, следовавшем по шоссе Дамаск — Эс-Сувейда.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Сурия».
Бомба была приведена в действие с помощью дистанционного устройства. Среди пассажиров много раненных, их численность не уточняется.
Эс-Сувейда расположена в 70 км к югу от Дамаска. Этот город в отличие от соседних Дераа и Эль-Кунейтра не затронут военными действиями. Войска преследуют банды террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в восточных районах одноименной провинции и на границе с Иорданией.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Жестокие бои под Пальмирой: Армия Сирии и ВКС РФ уничтожают ИГИЛ, прорываясь к Дейр эз-Зору (ВИДЕО)
Сирийская армия продолжает масштабную военную операцию против ИГИЛ в пустынных районах провинции Хомс.
Как сообщала «Русская Весна», САА и Генштаб ВС РФ готовят операцию по деблокированию Дейр эз-Зора, а российская военная группировка в САР активно поддержит это наступление, которое уже начинается от района Пальмиры.
Новые видеоролики военкоров, сопровождающих войска, показывают боевые действия армейцев, в ходе которых были взяты под контроль новые территории на северо-востоке Хомса.
Сирийская арабская армия вместе с Национальными силами обороны (NDF) на днях возобновила свое наступление на пальмирском направлении, освободив новые районы от террористов ИГИЛ* вблизи гор Аль-Шаер.
Под руководством подготовленного Россией 5-го Армейского корпуса силам САА удалось прорвать оборону террористической группировки к востоку от гор Аль-Шумрия, освободив 2 вершины после ожесточенных боев с боевиками.
По официальным данным, Сирийской армии удалось освободить холмы Талата аль-Раджама и Талата Аль-Шейхата, заставив террористов отступить на восток, чтобы не быть уничтоженными или захваченными в плен.
С воздуха армейцев прикрывают самолеты и вертолеты ВКС России, наносящие удары по позициям и линиям снабжения исламистов. На земле САА помогают российские военные советники.
Один из роликов ниже выпущен в субботу медиа-крылом «Хезболлы», на нем запечатлены моменты, когда армейцы брали под свой контроль холм Талат аль-Раджам.
Еще одна видеозапись боевых действий из сельской местности в восточном Хомсе была опубликована официальной пресс-службой Национальных сил обороны (NDF) в пятницу.
На видео показаны подразделения Сирийской армии и NDF, участвовавшие в интенсивных перестрелках против бандгрупп ИГИЛ в горах Аль-Шумария.
Террористы предприняли несколько контрнаступлений в этой области, пытаясь вернуть позиции, которые они потеряли ранее в боях с правительственными силами.
Сирийская армия и союзные военизированные формирования смогли отбить все атаки и уничтожить десятки боевиков и их технику.
Читайте также: Мощный взрыв: Огромная бомба ВКС РФ испугала боевиков в Сирии (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Блокада с чёрным ходом: как террористы покидают «окружённую» Ракку (ФОТО)
Ракка — один из главных форпостов ИГИЛ в Сирии.
США анонсируют скорое взятие города, курды рапортуют о его окружении, а американские СМИ сообщают, что боевики повержены и переносят столицу ИГИЛ* в Дейр эз-Зор. Однако реальность отличается от информационной картинки.
Как утверждают военные эксперты, до штурма города дело пока не дошло — бои идут в пригороде. Более того, блокада Ракки носит условный характер — боевики свободно мигрируют в Дейр эз-Зор и обратно.
RT разбирался, что на самом деле происходит в регионе.
Операция «Гнев Ефрата» по освобождению Ракки стартовала в ноябре 2016 года. Её главной движущей силой стали формирования вооружённой оппозиционной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), костяк которой составляют отряды курдов. Поддержку СДС с воздуха оказывали ВВС США.
Пентагон анонсировал операцию по освобождению столицы ИГИЛ устами своего главы. Эштон Картер заверил, что ресурсов США «хватит на оба города: и на иракский Мосул, и на сирийскую Ракку».
Представитель американского военного ведомства Питер Кук был более конкретен: «Наши первостепенные цели — это объекты инфраструктуры ИГИЛ, а также транспортные средства, которые используются джихадистами для перевозки взрывчатых веществ».
Reuters
Спустя два месяца командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд заявил, что освобождения Мосула и Ракки не следует ожидать раньше конца 2018 года. Хотя прежде Мосул собирались взять в ноябре 2016 года — к выборам США, чтобы сделать подарок Хиллари Клинтон.
До определённого времени, помимо заявлений представителей американского военного ведомства, участие США в наступлении на Ракку ограничивалось нанесением ударов с воздуха и поставками вооружений. Всю чёрную работу на земле делали курды.
Однако принять участие в наступлении на Ракку намеревалась также Турция. Но турецких сил, задействованных в операции «Щит Евфрата», оказалось недостаточно для открытия второго фронта.
Мнимая блокада
В боевых действиях курды преуспели. К концу апреля командование СДС рапортовало об окружении Ракки.
«Мы перерезали боевикам связь с Ираком, освободив дорогу в Дейр эз-Зор, и взяли под контроль восточную часть провинции Ракка. С наступлением на город Табка, все маршруты снабжения были окончательно перерезаны», — отметили в штабе Сирийских демократических сил.
Однако, по мнению экспертов, окружение Ракки носит довольно условный характер.
«Ракка на самом деле не окружена, — пояснил в интервью RT начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.
— С севера осуществляют наступление курдские отряды народной самообороны, на востоке есть позиции СДС. Американцы высадились в районе Табки. А вот на западе и юго-западе всё проблемнее. Миграция боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зор не прекращается. Провинция Дейр эз-Зор используется для ротации кадров ИГИЛ».
Комментируя публикации американских СМИ о том, что столица ИГИЛ переместилась из Ракки в Дейр эз-Зор, Мардасов отметил, что в Дейр эз-Зор перебрался только ряд административных работников террористической структуры. При этом сообщение между городами сохраняется.
По словам эксперта, в Дейр эз-Зоре ИГИЛ начало формировать отряды ополчения из местных жителей и отправлять их на фронты. В то же время в командовании СДС утверждают, что боевики в Ракке утратили возможность пополнять свои силы и боеприпасы.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров так охарактеризовал RT данную ситуацию: «Это восточная война».
Вокруг да около
Наступление на Ракку пока идёт без значительного продвижения. Курды освобождают небольшие посёлки на подступах к городу.
Недавно они сняли значительную часть сил и направили в Табку.
По одним сведениям, сделано это было потому, что игиловцы якобы собирались взорвать плотину через Евфрат, а это грозит экологической катастрофой жителям провинции Ракка.
По другим — наступление на Ракку решено было отложить, чтобы не позволить правительственным силам взять под контроль стратегически важный объект — ГЭС Табка.
ГЭС Табка
AFP
«Курды находятся в пригородах. Готовятся к штурму. Готовились к штурму в апреле. Но, по последним сведениям, перенесли его на лето, — рассказал в беседе с RT Багдасаров.
— Значительная часть сил переброшена в Табку. Якобы у курдов есть информация, что игиловцы собираются взорвать плотину. На самом деле, думаю, они рассуждают так: Ракку-то мы возьмём, а как бы Табку правительственные силы не взяли. Потому что всем нужна вода Евфрата».
Со своей стороны подконтрольные ИГИЛ средства массовой информации заявляют, что ГЭС находится на грани разрушения из-за ударов артиллерии СДС и ВВС коалиции.
Третья сила
Не исключена вероятность того, что наступление на Ракку захлебнётся. Виной тому может стать Турция.
По словам экспертов, Турция не отказывается от планов ослабить курдов, и операция турецких военных по взятию сирийского Тель-Абьяда и иракского Синджара, которые контролирует курдское ополчение, достаточно реальна.
«Курды активно говорят американцам: если вы допустите наступление Турции, мы снимем свои подразделения с Раккского направления и перекинем в район Тель-Абьяда, — отметил Мардасов. — Это поставит крест на операции в Ракке».
Курдские ополченцы в городе Тель-Абьяд провинции Ракка
Reuters
Из боя может выйти и ещё одна ударная сила — арабские племена, действующие на севере Сирии. Они грозят прекратить наступление на столицу ИГИЛ, если турецкая авиация не перестанет бомбить регион.
И курды, и арабы требуют от США гарантий. По словам Мардасова, турки прекрасно понимают остроту ситуации и пытаются играть на этом, чтобы «выторговывать себе максимальные преференции».
Десант без мандата
Между тем американцы всё глубже увязают в сирийском конфликте. В наступлении на Табку они не ограничились воздушными ударами и высадили десант, по-прежнему, напомним, не имея мандата официального Дамаска на проведение военных операций на территории Сирии.
Это была во многом вынужденная мера, чтобы не позволить выдвинуться в этот стратегически важный район правительственным силам и получить ключ к водным ресурсам страны.
Главной силой США в Сирии остаются ВВС. Вступать в прямое наземное боестолкновение с джихадистами американцы не спешат. Слишком велик риск. Игиловцы воюют умело и на земле способны нанести противнику серьёзный урон.
«Как бороться с ИГИЛ, никто не знает, — подчеркнул Мардасов. — Никто из внешних игроков не хочет втягиваться в наземные действия».
Боевики ИГИЛ пытаются использовать слабость противника.
«Один из элементов пропаганды в Ракке: сделаем так, чтобы американцы прислали как можно больше наземных войск», — пояснил Мардасов.
По словам эксперта, общевойсковые операции против ИГИЛ результата не дают, поэтому американцы применяют в Ракке ту же тактику, что и в Мосуле.
F-15E ВВС США
Reuters
«Бомбят район, затем туда выдвигаются передовые отряды, затем бомбят следующий, — рассказал Мардасов. — Однако существование большого числа подземных тоннелей, по которым уходят боевики, делает бомбардировки неэффективными.
Также неэффективны действия ВВС и против классической тактики игиловцев, когда они воюют отрядами по 15–20 человек, которые трудно накрыть с воздуха. Эти отряды хорошо вооружены, способны уничтожать технику и имеют несколько смертников».
Беспокойство ООН
При такой тактике американцев неудивительно, что ООН выражает обеспокоенность судьбой мирных жителей Ракки.
По сведениям правозащитников, город практически ежедневно подвергается обстрелам, и счёт жертв среди гражданских уже идёт на тысячи. Авиаудары наносятся по «инфраструктуре, включая больницы, школы, рынки и объекты системы водоснабжения».
Последствия авиаудара ВВС США
Reuters
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что в секретариате ООН «глубоко обеспокоены безопасностью свыше 400 тысяч жителей Ракки». Обеспокоенностью всё пока и ограничивается — ни о каких гуманитарных коридорах речи не идёт.
По словам экспертов, подлинной информации о том, сколько мирных граждан остаётся в городе, нет, а данные ООН слишком завышены.
«Непонятно, сколько мирного населения осталось в Ракке — информации крайне мало, — подчеркнул Мардасов. — До начала боевых действий в городе насчитывалось не более 250–280 тысяч человек, сейчас осталось гораздо меньше — за время конфликта многие бежали».
Кто возьмёт Ракку
Боевики ИГИЛ пытаются превратить свою столицу в крепость. Роют противотанковые рвы, минируют подземные тоннели. По словам Багдасарова, группировка в Ракке насчитывает около 40 тыс. человек, большинство составляют отряды самообороны, боевиков ИГИЛ — от 2000 до 4000.
Но если курды при поддержке ВВС США пойдут на штурм, удержать город им вряд ли удастся.
«Манбидж курды брали в течение 72 суток, а это была военная столица ИГИЛ. Примерно столько же будут брать Ракку», — уверен Багдасаров.
Именно курды, по мнению эксперта, станут бенефициарами падения игиловских столиц и, как «победители ИГИЛ» постараются извлечь из этого максимальную политическую выгоду.
Читайте также: Подвиг бойцов ВС РФ: Они столкнулись со смертником «нос к носу» — репортаж «РВ» из Дамаска (ФОТО, ВИДЕО)
Илья Оганджанов
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Война в Сирии: Банды начали атаку в Хаме с удара в «соцсетях» (ФОТО, ВИДЕО)
6 мая 2017 года, ночью, в первые же сутки вступления в силу договора о зонах деэскалации, объединенные террористические силы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийской Свободной Армии» атаковали подразделения правительственных войск близ города Залакийят, провинция Хама.
И если боевики «Тахрир аш-Шам» наступают «молча», т. к. в меморандуме они остаются террористами, то сторонники так называемых «умеренных» с самого начала атаки на правительственные силы развернули целую кампанию в социальных сетях, обвиняя Асада в нарушении астанинских соглашений.
Любопытно, что сами пропагандисты банд публикуют фотографии и видео, где именно они обстреливают подконтрольные правительству населенные пункты.
САУ «Гвоздика» НВФ «Джейш аль-Изза» ведет обстрел населенных пунктов в Хаме, подконтрольных правительству, 06.05.2017 г.
В общем, сценарий достаточно предсказуемый. Очередная провокация от «зеленых». Только вот сообщения данных «романтиков клавиатуры и мышки» рассчитаны на болванчиков, которые в состоянии лишь прокручивать новостную ленту.
Хотя им стоило задаться несколькими вопросами:
— для чего в провинции Хама на Пальмиру были переброшены Tiger Force и другие наиболее боеспособные части САА, если Асад планировал наступление в этом регионе?
— как «обороняющиеся» боевики оказались в Залакийяте — городе, занятом до этого правительственными силами? Разве оборона предполагает занятие населенных пунктов противника?
— как боевикам зачастую враждующих группировок удалось так быстро решить все разногласия и выступить единым фронтом против «наступления» правительственных войск?
— «твиттерная» бомбежка сообщениями, обвиняющими Асада, началась одновременно с наступлением боевиков. «Природное чутье» клавиатурных воинов?
— зачем боевики бьют по населенным пунктам южнее Залакийята? Их они тоже собираются «оборонять»?
Стоит заметить, что На информационном фронте сирийцы уже досрочно потерпели поражение. Мало того, что интернет заполнен провокационными сообщениями с фейками от сторонников террористов, сами сирийцы почему-то не спешат опровергать этот поток лжи.
К чему это может привести, мы все видели на примере Шайрата.
Кстати, стряпальщики фейков RFS (Revolutionary Forces of Syria media office — «Медиа офис революционных сил Сирии») уже выложили на видеохостинге Youtube ролик под названием «правительственная авиация якобы сбрасывает бомбы с хлором на город Эль-Латамна» (провинция Хама, 6 мая 2017 г.).
Читайте также: Подвиг бойцов ВС РФ: Они столкнулись со смертником «нос к носу» — репортаж «РВ» из Дамаска (ФОТО, ВИДЕО)
*Запрещенная в России террористическая организация.
На кадрах: раненый боевик на севере Хамы. 06.05.2016 г.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su