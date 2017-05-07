Репетиция парада Победы на Красной площади — прямой эфир
10:09. 7 мая 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В воскресенье, 7 мая, в Москве проходит генеральная репетиция парада в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ней принимают участие около 10 тыс. военнослужащих и 112 единиц техники.
На параде впервые будут представлены некоторые новейшие боевые машины, в частности техника, созданная для обеспечения противовоздушной обороны в арктических условиях, пишет RT.
Источник: news-front.info