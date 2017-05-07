Повседневные предметы, которые внезапно ожили
20:42. 7 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вы когда-нибудь видели лицо в чашке кофе, кролика в облаках, или грустное лицо человека на Луне? Вы не сошли с ума! Это парейдолия — психологический феномен, заставляющий людей замечать осмысленные изображения там, где их нет. В этом нет ничего страшного, это даже забавно — находить весёлые лица в разных местах. Осмотритесь вокруг, может, и где-то рядом есть что-то подобное.
1. Все успокоились, я в порядке!
2. Ночью натырим какашек из лотка, а влетит коту
3. Две черепахи, а в отражении два мужика с бородой
4. Увидел свой портрет на полу
5. Как живой
6. Богиня жизни
7. Птичий помет на лобовом стекле выглядит, как голова голубя
8. Твоё состояние после выпитого мартини
9. Хмм, какой-то ты подозрительный
10. Кактус лезет на скалу
11. Весёлая пальма
12. Этот парень прятался за фоторамкой
13. Пиу Пиу…
14. Помогите ему встать
15. Счастливый снег
16. Надо бежать скорее оттуда
17. О нет, пожалуйста, не надо!
18. Из яичницы выходит призрак
19. Когда кастрюли заигрывают с тобой
20. Подглядывает. пока никто не видит
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1. Все успокоились, я в порядке!
2. Ночью натырим какашек из лотка, а влетит коту
3. Две черепахи, а в отражении два мужика с бородой
4. Увидел свой портрет на полу
5. Как живой
6. Богиня жизни
7. Птичий помет на лобовом стекле выглядит, как голова голубя
8. Твоё состояние после выпитого мартини
9. Хмм, какой-то ты подозрительный
10. Кактус лезет на скалу
11. Весёлая пальма
12. Этот парень прятался за фоторамкой
13. Пиу Пиу…
14. Помогите ему встать
15. Счастливый снег
16. Надо бежать скорее оттуда
17. О нет, пожалуйста, не надо!
18. Из яичницы выходит призрак
19. Когда кастрюли заигрывают с тобой
20. Подглядывает. пока никто не видит
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com