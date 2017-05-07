Повседневные предметы, которые внезапно ожили

Вы когда-нибудь видели лицо в чашке кофе, кролика в облаках, или грустное лицо человека на Луне? Вы не сошли с ума! Это парейдолия — психологический феномен, заставляющий людей замечать осмысленные изображения там, где их нет. В этом нет ничего страшного, это даже забавно — находить весёлые лица в разных местах. Осмотритесь вокруг, может, и где-то рядом есть что-то подобное.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com