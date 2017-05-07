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Повседневные предметы, которые внезапно ожили

20:42. 7 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Вы когда-нибудь видели лицо в чашке кофе, кролика в облаках, или грустное лицо человека на Луне? Вы не сошли с ума! Это парейдолия — психологический феномен, заставляющий людей замечать осмысленные изображения там, где их нет. В этом нет ничего страшного, это даже забавно — находить весёлые лица в разных местах. Осмотритесь вокруг, может, и где-то рядом есть что-то подобное.

1. Все успокоились, я в порядке!
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2. Ночью натырим какашек из лотка, а влетит коту
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3. Две черепахи, а в отражении два мужика с бородой
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4. Увидел свой портрет на полу
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5. Как живой
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6. Богиня жизни
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7. Птичий помет на лобовом стекле выглядит, как голова голубя
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8. Твоё состояние после выпитого мартини
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9. Хмм, какой-то ты подозрительный
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10. Кактус лезет на скалу
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11. Весёлая пальма
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12. Этот парень прятался за фоторамкой
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13. Пиу Пиу…
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14. Помогите ему встать
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15. Счастливый снег
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16. Надо бежать скорее оттуда
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17. О нет, пожалуйста, не надо!
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18. Из яичницы выходит призрак
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19. Когда кастрюли заигрывают с тобой
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20. Подглядывает. пока никто не видит
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источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: фото, юмор
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