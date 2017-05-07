Новости Украины и Новороссии 07 мая 2017

В Макеевке установили мемориальную доску Герою ДНР

В субботу, 6 мая, во исполнение распоряжения главы администрации города Макеевка «Об увековечивании памяти Героя Донецкой Народной Республики», генерал-майора Немогай Александра Сергеевича была установлена мемориальная доска на фасаде Макеевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 2.

Немогай Александр Сергеевич родился в городе Свободный Амурской области в семье геологов. В школьном возрасте переехал на Донбасс. После окончания школы № 2 города Макеевка, вступил в ряды Советской Армии. Служба проходила в Монгольской Народной Республике. После службы в армии, Александр Сергеевич поступил в мореходное училище, в 1978 году окончил Донецкий политехнический институт, до 2014 года трудился на предприятиях Донецка.

В 2014 году, с приходом к власти преступного киевского режима, Александр Немогай стал одним из основателей народного ополчения Донбасса и батальона специального назначения «Кальмиус». 15 октября 2014 года, согласно Указу Верховного Главнокомандующего Донецкой Народной Республики №3-п, был назначен командиром отдельной артиллерийской бригады особого назначения «Кальмиус». 11 ноября 2015 года под командование Александра Сергеевича Немогай бригаде было присвоено почетное звание «Гвардейская». За боевые заслуги был награжден орденом Святого Николая Чудотворца второй степени и знаком отличия Георгиевский Крест четвертой степени. 8 мая легендарному комбригу Указом Главы Донецкой Народной Республики было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики с вручением медали «Золотая Звезда» и присвоением очередного воинского звания генерал-майор.

Своим мужеством и воинской доблестью Александр Сергеевич Немогай внес весомый вклад в формирование и развитие Вооруженных Сил ДНР. Приказом Министра обороны ДНР от 9 сентября 2016 года № 64 Гвардии генерал-майор Немогай Александр Сергеевич навечно зачислен в списки личного состава воинской части 08802.

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На Украине начинается неделя Евровидения

Неделя песенного конкурса «Евровидение — 2017» пройдет в Киеве с 7 по 13 мая. Мероприятия откроются в воскресенье красочным проходом делегаций конкурса по «красной дорожке».

Логотипом «Евровидения-2017» стали украинские бусы, лозунгом конкурса — «Celebrate Diversity», который украинские организаторы перевели как «Уважаем разнообразие». Завершится неделя «Евровидения» 13 мая, когда поздно вечером определится победитель этого конкурса.

«Красная дорожка» у Царского дворца

Вечером в воскресенье пройдет первое мероприятие недели Евровидения: проход участников конкурса по традиционной «красной дорожке». Специально для этой церемонии в центре Киева возле Мариинского дворца развернут «дорожку» рекордной длины — 265 метров.

Мариинский дворец расположен на площади Конституции возле здания Верховной рады Украины. Этот дворец был построен по проекту архитектора петербургских царских дворцов Растрелли в XVIII веке для императрицы Елизаветы Петровны. В XIX веке после пожара здание долго не использовалось как монаршая резиденция. Помещение было реставрировано в 1870 году и стало дворцом Романовых в Киеве. Долгое время дворец назывался Царским и только с 1950-х годов получил название Мариинского в честь жены императора Александра Второго Марии Александровны.

Каждая делегация будет двигаться по красной дорожке около 40 минут, а само действо продлится приблизительно 2,5 часа. В это время представители стран-участников будут останавливаться для фотосессий, давать интервью и автографы для поклонников. Одновременно на «красной дорожке» будут находиться делегации 12 стран.

Затем участники Евровидения направятся к выставочному центру «Парковый» — официальной площадке церемонии открытия, на крыше которого каждая делегация поднимет флаг своей страны, после чего начнется торжественная часть мероприятия.

На церемонии открытия выступит Национальный оркестр народных инструментов Украины, который будет играть попурри хитов «Евровидения» прошлых лет и аккомпанировать известным артистам. Для представителей прессы каждой страны-участницы, а также аккредитованных фанов «Евровидения — 2017» будут отведены специальные зоны.

Полуфиналы и финал

В этом году в конкурсе примут участие 42 страны. Россия отказалась от участия и трансляции конкурса из-за запрета въезда в страну российской участнице Самойловой. Несмотря на протесты российской стороны и призывы Европейского вещательного союза (EBU) пересмотреть решение по Самойловой, украинские власти настояли на своем. СМИ писали о возможных санкциях EBU по отношению к Украине вплоть до отстранения страны от участия в конкурсе в ближайшие годы за отказ пустить Самойлову.

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«ДНР скоро»: в Мариуполе предлагают «бандерлогам убираться из города» (ФОТО)

В Мариуполе накануне 9 Мая неизвестные разместили по всему городу надписи «скоро ДНР» и призывающие «бандерлогов валить из Мариуполя». Мариуполь — один из городов Донбасса, оккупированных киевским режимом, наряду со Славянском и Краматорском, где оккупанты не чувствуют устойчивой почвы под ногами, понимая, как на самом деле к ним относятся местные жители. Помнят они и гигантские очереди на референдум 11 мая в 2014 году. Кроме того, именно Мариуполь стал базой неонацистских батальонов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парасюк нашел виновных в войне на Донбассе

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Геращенко: Посещавших Крым российских журналистов не пустят на «Евровидение»

На Украину не пустят никого из российских журналистов, посетивших Крым без разрешения Киева, даже если у сотрудников СМИ есть аккредитация на «Евровидение», заявил советник главы украинского МВД, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Первый пошел! Обратно на север, по проторенной Лолитой Милявской дорожке», – заявил Геращенко в Facebook.

Так Геращенко прокомментировал тот факт, что фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова, аккредитованного на «Евровидение», не пустили на Украину.

Прежде сообщалось, что Ситдикова не пустили на Украину «в связи с неподтвержденной причиной приезда».

Геращенко же связывает запрет с тем, что Ситдиков без разрешения Киева посещал российский Крым, который Украина считает своей территорией.

Уроженку Закарпатья певицу Лолиту Милявскую также не пустили на Украину за то, что в 2015 году она посетила российский город Керчь.

Позднее Милявская пожелала властям Украины, чтобы им запретили въезд в США и Европу.

Напомним, глава министерства культуры Украины Евгений Нищук назвал слухами сообщения о том, что его страну могут лишить права участвовать в «Евровидении» из-за отказа в допуске на конкурс в Киеве конкурсантки от России.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Это и их праздник тоже.

Они вместе боролись с одним врагом.



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В ДНР 50 тысяч жителей примут участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая

Около 50 тысяч жителей Донецкой Народной Республики примут участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая.

«По территории всей республики в акции „Бессмертный полк“ примут участие около 50 тысяч человек. В самом Донецке, непосредственно 9 числа, мы ожидаем около 30 тысяч человек», — сообщил собеседник агентства.

Организацией акции «Бессмертный полк» на территории ДНР занимается общественное движение «Молодая Республика». Принять участие в шествии «Бессмертного полка» приглашены жители территорий подконтрольных правительству Украины.

«Изъявило желание много людей…. Это люди из Краматорска, Славянска, Артемовска, также люди из Харькова и Одессы.

Они звонили нам и хотели лично приехать в Донецк, чтобы принять участие. Мы приглашаем всех приехать к нам, мы максимально поможем. Сделаем фотографии, чтобы люди смогли принять участие в акции», — сказал журналистам руководитель общественного движения «Молодая Республика» Никита Киосев.

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Унижение помощью

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Кличко. Открытие туалета

Мы – европейцы.



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