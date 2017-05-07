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Как изменить свою жизнь и избавиться от бедности и нищеты. Астральные причины

18:08. 7 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Психологи утверждают, что преуспевание начинается в сознании. Оно невозможно, если мысленно человек не может представить себя богатым, успешным, счастливым. Эзотерики считают, что человек не сможет привлечь к себе изобилие, думая о бережливости и экономя каждую копейку. 
Роковая ошибка – трудиться ради одного, ожидая при этом другого. И неважно, как сильно человек хочет процветания, мысленная позиция бедняка закроет ему все пути доступа к богатству. По мнению парапсихологов, люди – создания и результат своих собственных мыслей. Прежде, чем мы сможем победить бедность снаружи, необходимо победить внутреннюю, мысленную бедность. Но как это сделать?
 
Метки: астрал, мышление, парапсихология, подсознание, эзотерика
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