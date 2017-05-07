Избирательный подход “гражданина мира”

.... Итак, заглянем в параллельные миры... Мир «новых русских» Вот на ...выменяли» на наши ваучеры и избирательные бюллетени. В принципе, в ...едет на свою торговую точку гражданин Мамедов. Картошку он купил по...». И первые два этапа подходят к концу… А мы чо...