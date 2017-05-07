Избирательный подход “гражданина мира”
17:27. 7 мая 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Весьма показательный материал на тему избирательной памяти.
Старик голодает, требуя привести в порядок ветеранское кладбище. Подрядчик на мерсе AMG смеется
Вот так выглядит кладбище ветеранов войны в Артемовском:
Вот так выглядит соседнее кладбище немецких и венгерских военнопленных:
А вот голодающий ветеран на фоне машины подрядчика, Григория Друмлевича, который, усмехаясь, говорит что денег на содержание кладбища выдают всего 1'200'000 рублей в год и их не хватает: Зато посему то таких же средств хватает на чистку немецкого кладбища.
Ветерана уже не раз избивали.
Подробно вся история изложена здесь: http://ionin-sr.livejournal.com/226864.h
Уже сейчас всплыло, что мусор с кладбища советских ветеранов не вывозится, а сжигается прямо там же. В этом же году не стали делать даже этого. А зачем, если вместо муторной уборки кладбища можно нажить такой внедорожник.
А мы еще удивляемся, почему в Свердловской области, в селе Ключики, который уже год вместо Дня Победы 9 мая – празднуется День примирения и согласия 8-го, вместе с Европой. Впрочем, поселок Артемовский, это тоже Свердловская область.
UPD. Журналисты туда тоже выезжали: http://eburg.veved.ru/press/87687-shest-d
UPD. Примечательный факт из статьи выше – К слову, инициатором создания кладбища немецких военнопленных (здесь покоятся останки более 140 солдат – немцев и венгров) является сам Григорий Друмлевич (ИП, занимающийся кладбищами). Германия в долгу не осталась и наградила его почётным званием – гражданин мира. Друмлевич получил удостоверение, по которому он может посещать большинство стран мира без визы. Многое объясняет, согласитесь.
Но и это не все, чем промышляет Друмлевич – из той же статьи: Так, весной 2011 года на могилу к своему отцу, ветерану ВОВ, пришла местная жительница. Каково же было её удивление, когда она увидела, что могила отца полностью уничтожена сотрудниками ИП Друмлевич, могильный холм, образованный в связи с захоронением ее отца, ликвидирован. Выяснилось, что в могилу отца был похоронен посторонний человек, без уведомления. И это не единичный случай. Разумеется, речь только о могилах советских воинов, немецкие неприкосновенны.
http://zergulio.livejournal.com/4832801.h
PS. Очень хотелось бы, чтобы празднования Дня Победы сопровождались не только чествованием оставшихся ветеранов, но и реальными делами направленными на сбережение памяти и недопущения подобных случаев.
Распространение материала приветствуется, может кто-то из чиновников почешется и озаботится приведением кладбища советских солдат в надлежащий вид, а то как часто бывает – 9 мая провели, отчитались, а потом до следующего раза хоть трава не расти.
Источник: colonelcassad.livejournal.com