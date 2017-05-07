Финская война: поле битвы – статистика

Современный мир дает нам массу примеров того, как переписывается история. А это значит, что сегодня не менее важно ЧТО было на самом деле и то КАК об этом говорится. Завышение потерь СССР и уменьшение потерь наших противников – один из любимых приемов фальсификаторов. Потом делаются выводы – мол, «трупами завалили». А значит победа вроде, как и поражение. Наверняка вы слышали подобные лживые манипулятивные утверждения.



Материал, присланный читателем ресурса nstarikov.ru Михаилом Трунковым разбирает именно такой случай – с реальностью потерь. Только не в Великой Отечественной войне, а в советско-финской войне 1939-1940 гг.

Попутно разберем и ещё один лживый миф – якобы СССР был очень агрессивный и поэтому напал на маленькую мирную Финляндию.

Что на самом деле?

Территория Финляндии вошла в состав Российской империи в три «присеста». Первую часть купил по Ништадскому миру (1721 год) Петр Великий, вторую Швеция уступила, проиграв войну при Елизавете Петровне (1743 год), третью часть Россия получила в 1809 году после очередной войны со шведами. Далее русские царь победитель Наполеона Александр I сделал весьма странную вещь: он присоединили к «новой Финляндии», ту её часть, которая давно была русской губернией. 11 (23) декабря 1811 года в состав Великого Княжества Финляндского была передана Выборгская губерния, включавшая в себя земли, отошедшие к России по мирным договорам 1721 и 1743 годов. Идея царя была следующая: не включать Финляндию в состав России, а сделав её отдельной единицей, связать с домом Романовых личной унией. То есть русский царь стал Великим князем Финляндским. Зачем это было делать сказать сложно – подобная же конструкция в отношении Польши была отменена Николаем I после польского восстания. Тихие же финны не восставали и такая ситуация сохранялась до конца Российской империи. Финляндия была отдельной страной со своей валютой и таможней, и отдельным парламентом. Подчинялась через свое отдельное правительство напрямую царю. Такая ситуация приводила к тому, что революционеры совершали теракты в Петербурге и уезжали в Финляндию, до которой было 30 км. Выдачи оттуда не было, русская полиция там работать практически не могла. Во время смуты 1917 года Ленин формально «отпустил» Финляндию, одной рукой подписав акт предоставления независимости, а другой поощряя «красных финнов» захватить власть. В ходе гражданской войны в Финляндии красные почти победили, когда в ход дел вмешались немцы – в Финляндии высадился корпус фон дер Гольца, который помог победить белым финнам. Это к вопросу о «немецком шпионе» Ленине – Германии отчего-то пришлось войска посылать, вместо того, чтобы отдавать «приказы» своему якобы агенту. После крушения Германии в ходе Первой мировой войны Финляндия плавно перешла под контроль англичан. Далее в ходе военных действий финны попытались «отхватить» территории побольше, но это у них не получилось. Англичане же, базируя самолеты и корабли на финской территории, старались потопить Балтийский флот. Получалась ситуация, когда до Ленинграда могли добить дальнобойные орудия, а по льду замерзшего Финского залива можно было «аки по суху» атовать боевой флот в Кронштадте. На фоне начавшейся мировой войны это было недопустимо. Финляндия не была нейтральна, она всегда принимала сторону сильнейшего. Поэтому, что при англичанах, что при немцах, угроза Ленинграду и Балтийскому флоту была реальной. СССР предложил Финляндии вернуть ту часть территории, которая «ушла» из России, будучи ранее получена ещё Петром. Причем предлагалось не просто «отдать», а обменять её на другие территории. Была ли такая просьба законна с точки зрения международного права? Безусловно. Просили вежливо вернуть то, что «ушло» в сложный и сомнительный период. Напомню – никогда до этого Финляндии не было, как государства. Финны отказались разговаривать, подстрекаемые к этому Англией и Францией. А англичанам и французам нужен был повод для провоцирования русско-германской войны. Финляндия подходила, как нельзя лучше. Немцы её «спасли» от большевиков в 1918 году, пусть спасут и опять. И это может быть поводом для нивелирования Договора о ненападении СССР и Германии. Таким образом Лондон и Париж и спровоцировали финнов на войну. В Финляндии её даже зовут «война Эркко», по фамилии тогдашнего финского политического деятеля и министра, который её всячески разжигал. В итоге боевых действий границу мы отодвинули от Ленинграда, получили в аренду базу на полуострове Ханко и обезопасили Балтийский флот.

«Поле битвы – статистика

Финская война — одно из тех событий, которые порождают прямо противоположные мнения о себе в рядах историков и публицистов. Это своего рода «линия фронта» между людьми с разными политическими взглядами.

Маннергейм идет ва-банк

Советско-финляндские отношения в XX веке никак нельзя назвать безоблачными. В конце 30-х советское руководство оказывала откровенный нажим на северную соседку, добиваясь определенных территориальных и политических уступок. Примечательно, что многие трезвомыслящие финны понимали если не справедливость, то хотя бы обоснованность советских требований.

Маршал Маннергейм просил финское правительство уступить СССР и не доводить дело до войны, но когда она началась, руководил войсками умело и решительно. Дело шло не без трудностей. Финны дрались жестоко и упорно. Только к марту 1940 года, когда финская армия совершенно обессилила, и надежд продержаться хотя бы до наступления весенней распутицы не осталось, финны запросили мира. 29 февраля правительство Финляндии приняло решение о начале переговоров, 7 марта делегация Рюти – Паасикиви отправилась в Москву, 12 марта мирный договор был подписан.

По условиям Московского мира, Советскому Союзу отдавался, точнее возвращался Карельский перешеек по «линии Петра Великого» с городами Выборг, Кексгольм и Сортавала, ему передавались острова в Финском заливе, а на севере Финляндия теряла свою часть полуострова Рыбачий и область Петсамо (Печенга). Границу почти на всем её протяжении «сдвинули» вглубь Финляндии. Полуостров Ханко, на котором была создана военно-морская база, передавался СССР на правах аренды, сроком на тридцать лет. Сталин убитых советских солдат финнам прощать не собирался.

А, кстати, сколько их было всего?

Внимание. К приведенным ниже цифрам следует относиться с душевной осторожностью – любые, даже самые малые потери оборачиваются осиротевшими семьями.

Цена прорыва

Маннергейм в своем приказе от 13 марта 1940 года назвал потери Красной Армии – 200 тысяч человек убитыми! Финские командиры отчитались также об уничтожении 1 500 советских танков и 700 самолетов. Впрочем, принимая во внимание неизбежные на войне преувеличения, эти совершенно фантастические цифры следует уменьшить, по крайней мере, вдвое, а то и втрое.

В свою очередь, наркоминдел Молотов, выступая на сессии Верховного Совета 29 марта 1940 года заявил: «Число павших и умерших от ран с нашей стороны составило 48 745, а раненых — 158 863 человека».

По официальным данным, опубликованным в сборнике «Гриф секретности снят», Красная Армия потеряла убитыми и пропавшими без вести 70 тысяч человек, 176 тысяч было ранено. Однако современные «исследователи» эти данные оспаривают.

Тон задал Хрущев. В своих мемуарах, он заявил, что советские потери составили один миллион (!) человек. По его словам, наши войска потеряли, около 1000 самолетов, 2 300 танков и бронемашин, а также огромное количество различного военного имущества, включая снаряжение, боеприпасы, лошадей, легковые и грузовые автомобили. Анатолий Носков определяет общие потери советской стороны в 290 тысяч, Павел Аптекарь насчитывает 131 476 человек только убитыми, причем, он склонен увеличить число павших примерно на 20 процентов, а ведь были ещё и раненые. Игорь Бунич, ссылаясь на некие «закрытые источники», заявляет то ли о 340, то ли о 540 тысячах убитых. Солженицын добавляет к нашим потерям 25 (!) тысяч советских военнопленных, вернувшихся на родину и… «сгинувших в ГУЛАГе». То есть счет с «легкой руки» Хрущова действительно пошел на миллионы.

Финские авторы Элоиза Энгл и Лаури Пааненен, авторы книги «Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма 1939-1940», пишут: «У русских было достаточно времени для разработки своих планов, выбора времени и места для нападения, и они значительно превосходили по численности своего соседа. Но, как вспоминал Хрущев, «…даже в таких наивыгоднейших условиях лишь с великим трудом и ценой огромных потерь мы смогли одержать победу». Победа такой ценой на самом деле была моральным поражением»

«То, что СССР войну проиграл потому, что у него боевые потери были выше, чем у армии Финляндии, — мыслишка убогая, — парирует этот пассаж публицист Юрий Мухин, — но и её ведь как-то надо подтвердить».

Насчет подсчета

Потери Финляндии Аптекарь подсчитал «точно» — 24 923 человека убитыми. Но к марту 1940 года у Маннергейма войск, по его же словам, «просто не осталось», а «по оценкам экспертов, пехота потеряла приблизительно 3/4 своего состава». Полевая армия, а пехота – основа финской армии (даже сегодня численность пограничных войск, ВВС, ВМС Финляндии всего 5 200 человек) – к началу войны, по данным Генштаба её вооруженных сил, насчитывала 175 тысяч человек. В ходе войны численность армии, по словам Маннергейма, доходила до 200 тысяч. То есть финских пехотинцев вместе с военизированными организациями типа Щюцкора, скандинавскими добровольцами, русскими офицерами из РОВСа и даже ветеранами испанских интербригад было не менее 350-400 тысяч человек.

Потеря трех четвертей состава означает потерю 300 тысяч человек, из которых убитых должно быть тысяч 80. В небольшой книжке «Финские военнопленные в лагерях НКВД» Владимир Галицкий приводит данные о потерях сторон не только в пленных, но и общие, и не только, видимо, раздутые наши, но и, видимо, подлинные финские. Они таковы: общие потери СССР — 285 тысяч человек (в том числе 90 тысяч убитыми). Финляндии — 250 (95) тысяч.

Верны ли эти и впрямь ужасающие цифры? Кто знает? В любом случае потери Финляндии были сокрушительными для 4-миллионного народа, а главное: 105-дневная война оказала глубокое и угнетающее действие в Финляндии, надолго отравив советско-финляндские отношения. Потребовался кровавый опыт Великой Отечественной, послевоенное сотрудничество, чтобы русские и финны уже не видели друг в друге непримиримых врагов.

Источник: nstarikov.ru