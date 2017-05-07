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Финская война: поле битвы – статистика

11:01. 7 мая 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

Современный мир дает нам массу примеров того, как переписывается история. А это значит, что сегодня не менее важно ЧТО было на самом деле и то КАК об этом говорится. Завышение потерь СССР и уменьшение потерь наших противников – один из любимых приемов фальсификаторов. Потом делаются выводы – мол, «трупами завалили». А значит победа вроде, как и поражение. Наверняка вы слышали подобные лживые манипулятивные утверждения.

Материал, присланный читателем ресурса nstarikov.ru Михаилом Трунковым разбирает именно такой случай – с реальностью потерь. Только не в Великой Отечественной войне, а в советско-финской войне 1939-1940 гг.

Попутно разберем и ещё один лживый миф – якобы СССР был очень агрессивный и поэтому напал на маленькую мирную Финляндию.

Что на самом деле?

  1. Территория Финляндии вошла в состав Российской империи в три «присеста». Первую часть купил по Ништадскому миру (1721 год) Петр Великий, вторую Швеция уступила, проиграв войну при Елизавете Петровне (1743 год), третью часть Россия получила в 1809 году после очередной войны со шведами.
  2. Далее русские царь победитель Наполеона Александр I сделал весьма странную вещь: он присоединили к «новой Финляндии», ту её часть, которая давно была русской губернией. 11 (23) декабря 1811 года в состав Великого Княжества Финляндского была передана Выборгская губерния, включавшая в себя земли, отошедшие к России по мирным договорам 1721 и 1743 годов.
  3. Идея царя была следующая: не включать Финляндию в состав России, а сделав её отдельной единицей, связать с домом Романовых личной унией. То есть русский царь стал Великим князем Финляндским. Зачем это было делать сказать сложно – подобная же конструкция в отношении Польши была отменена Николаем I после польского восстания. Тихие же финны не восставали и такая ситуация сохранялась до конца Российской империи. Финляндия была отдельной страной со своей валютой и таможней, и отдельным парламентом. Подчинялась через свое отдельное правительство напрямую царю.
  4. Такая ситуация приводила к тому, что революционеры совершали теракты в Петербурге и уезжали в Финляндию, до которой было 30 км. Выдачи оттуда не было, русская полиция там работать практически не могла.
  5. Во время смуты 1917 года Ленин формально «отпустил» Финляндию, одной рукой подписав акт предоставления независимости, а другой поощряя «красных финнов» захватить власть. В ходе гражданской войны в Финляндии красные почти победили, когда в ход дел вмешались немцы – в Финляндии высадился корпус фон дер Гольца, который помог победить белым финнам. Это к вопросу о «немецком шпионе» Ленине – Германии отчего-то пришлось войска посылать, вместо того, чтобы отдавать «приказы» своему якобы агенту.
  6. После крушения Германии в ходе Первой мировой войны Финляндия плавно перешла под контроль англичан. Далее в ходе военных действий финны попытались «отхватить» территории побольше, но это у них не получилось. Англичане же, базируя самолеты и корабли на финской территории, старались потопить Балтийский флот.
  7. Получалась ситуация, когда до Ленинграда могли добить дальнобойные орудия, а по льду замерзшего Финского залива можно было «аки по суху» атовать боевой флот в Кронштадте.
  8. На фоне начавшейся мировой войны это было недопустимо. Финляндия не была нейтральна, она всегда принимала сторону сильнейшего. Поэтому, что при англичанах, что при немцах, угроза Ленинграду и Балтийскому флоту была реальной.
  9. СССР предложил Финляндии вернуть ту часть территории, которая «ушла» из России, будучи ранее получена ещё Петром. Причем предлагалось не просто «отдать», а обменять её на другие территории. Была ли такая просьба законна с точки зрения международного права? Безусловно. Просили вежливо вернуть то, что «ушло» в сложный и сомнительный период. Напомню – никогда до этого Финляндии не было, как государства.
  10. Финны отказались разговаривать, подстрекаемые к этому Англией и Францией. А англичанам и французам нужен был повод для провоцирования русско-германской войны. Финляндия подходила, как нельзя лучше. Немцы её «спасли» от большевиков в 1918 году, пусть спасут и опять. И это может быть поводом для нивелирования Договора о ненападении СССР и Германии.
  11. Таким образом Лондон и Париж и спровоцировали финнов на войну. В Финляндии её даже зовут «война Эркко», по фамилии тогдашнего финского политического деятеля и министра, который её всячески разжигал.
  12. В итоге боевых действий границу мы отодвинули от Ленинграда, получили в аренду базу на полуострове Ханко и обезопасили Балтийский флот.

«Поле битвы – статистика

Финская война — одно из тех событий, которые порождают прямо противоположные мнения о себе в рядах историков и публицистов. Это своего рода «линия фронта» между людьми с разными политическими взглядами.

Маннергейм идет ва-банк

Советско-финляндские отношения в XX веке никак нельзя назвать безоблачными. В конце 30-х советское руководство оказывала откровенный нажим на северную соседку, добиваясь определенных территориальных и политических уступок. Примечательно, что многие трезвомыслящие финны понимали если не справедливость, то хотя бы обоснованность советских требований.

Маршал Маннергейм просил финское правительство уступить СССР и не доводить дело до войны, но когда она началась, руководил войсками умело и решительно. Дело шло не без трудностей. Финны дрались жестоко и упорно. Только к марту 1940 года, когда финская армия совершенно обессилила, и надежд продержаться хотя бы до наступления весенней распутицы не осталось, финны запросили мира. 29 февраля правительство Финляндии приняло решение о начале переговоров, 7 марта делегация Рюти – Паасикиви отправилась в Москву, 12 марта мирный договор был подписан.

По условиям Московского мира, Советскому Союзу отдавался, точнее возвращался Карельский перешеек по «линии Петра Великого» с городами Выборг, Кексгольм и Сортавала, ему передавались острова в Финском заливе, а на севере Финляндия теряла свою часть полуострова Рыбачий и область Петсамо (Печенга). Границу почти на всем её протяжении «сдвинули» вглубь Финляндии. Полуостров Ханко, на котором была создана военно-морская база, передавался СССР на правах аренды, сроком на тридцать лет. Сталин убитых советских солдат финнам прощать не собирался.

А, кстати, сколько их было всего?

Внимание. К приведенным ниже цифрам следует относиться с душевной осторожностью – любые, даже самые малые потери оборачиваются осиротевшими семьями.

Цена прорыва

Маннергейм в своем приказе от 13 марта 1940 года назвал потери Красной Армии – 200 тысяч человек убитыми! Финские командиры отчитались также об уничтожении 1 500 советских танков и 700 самолетов. Впрочем, принимая во внимание неизбежные на войне преувеличения, эти совершенно фантастические цифры следует уменьшить, по крайней мере, вдвое, а то и втрое.

В свою очередь, наркоминдел Молотов, выступая на сессии Верховного Совета 29 марта 1940 года заявил: «Число павших и умерших от ран с нашей стороны составило 48 745, а раненых — 158 863 человека».

По официальным данным, опубликованным в сборнике «Гриф секретности снят», Красная Армия потеряла убитыми и пропавшими без вести 70 тысяч человек, 176 тысяч было ранено. Однако современные «исследователи» эти данные оспаривают.

Тон задал Хрущев. В своих мемуарах, он заявил, что советские потери составили один миллион (!) человек. По его словам, наши войска потеряли, около 1000 самолетов, 2 300 танков и бронемашин, а также огромное количество различного военного имущества, включая снаряжение, боеприпасы, лошадей, легковые и грузовые автомобили. Анатолий Носков определяет общие потери советской стороны в 290 тысяч, Павел Аптекарь насчитывает 131 476 человек только убитыми, причем, он склонен увеличить число павших примерно на 20 процентов, а ведь были ещё и раненые. Игорь Бунич, ссылаясь на некие «закрытые источники», заявляет то ли о 340, то ли о 540 тысячах убитых. Солженицын добавляет к нашим потерям 25 (!) тысяч советских военнопленных, вернувшихся на родину и… «сгинувших в ГУЛАГе». То есть счет с «легкой руки» Хрущова действительно пошел на миллионы.

Финские авторы Элоиза Энгл и Лаури Пааненен, авторы книги «Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма 1939-1940», пишут: «У русских было достаточно времени для разработки своих планов, выбора времени и места для нападения, и они значительно превосходили по численности своего соседа. Но, как вспоминал Хрущев, «…даже в таких наивыгоднейших условиях лишь с великим трудом и ценой огромных потерь мы смогли одержать победу». Победа такой ценой на самом деле была моральным поражением»

«То, что СССР войну проиграл потому, что у него боевые потери были выше, чем у армии Финляндии, — мыслишка убогая, — парирует этот пассаж публицист Юрий Мухин, — но и её ведь как-то надо подтвердить».

Насчет подсчета

Потери Финляндии Аптекарь подсчитал «точно» — 24 923 человека убитыми. Но к марту 1940 года у Маннергейма войск, по его же словам, «просто не осталось», а «по оценкам экспертов, пехота потеряла приблизительно 3/4 своего состава». Полевая армия, а пехота – основа финской армии (даже сегодня численность пограничных войск, ВВС, ВМС Финляндии всего 5 200 человек) – к началу войны, по данным Генштаба её вооруженных сил, насчитывала 175 тысяч человек. В ходе войны численность армии, по словам Маннергейма, доходила до 200 тысяч. То есть финских пехотинцев вместе с военизированными организациями типа Щюцкора, скандинавскими добровольцами, русскими офицерами из РОВСа и даже ветеранами испанских интербригад было не менее 350-400 тысяч человек.

Потеря трех четвертей состава означает потерю 300 тысяч человек, из которых убитых должно быть тысяч 80. В небольшой книжке «Финские военнопленные в лагерях НКВД» Владимир Галицкий приводит данные о потерях сторон не только в пленных, но и общие, и не только, видимо, раздутые наши, но и, видимо, подлинные финские. Они таковы: общие потери СССР — 285 тысяч человек (в том числе 90 тысяч убитыми). Финляндии — 250 (95) тысяч.

Верны ли эти и впрямь ужасающие цифры? Кто знает? В любом случае потери Финляндии были сокрушительными для 4-миллионного народа, а главное: 105-дневная война оказала глубокое и угнетающее действие в Финляндии, надолго отравив советско-финляндские отношения. Потребовался кровавый опыт Великой Отечественной, послевоенное сотрудничество, чтобы русские и финны уже не видели друг в друге непримиримых врагов.

Источник: nstarikov.ru

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