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Дорогая копейка. Мультфильм о денежной реформе в СССР 1961 г

11:19. 7 мая 2017 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:
В первом квартале 1961 г. в СССР происходила деноминация – денежные знаки, введённые в ходе денежной реформы 1947 года, обменивались в течение первого квартала 1961 года без ограничений на новые денежные знаки уменьшенного формата в соотношении 10 к 1. Этой реформе посвящён мультфильм "Дорогая копейка".





Никто не ищет потерявшуюся Копейку. Приходится ей самой бежать за своей хозяйкой и проситься обратно, да не обращают на неё внимание. В автомате на копейку не взять стакан газированной воды, даже без сиропа. По телефону также позвонить не получилось. Только мопс-копилка обрадовался Копейке и заманил её к себе. Не захотела пленница сидеть у скряги без дела и подговорила своих товарищей на побег.

На воле, в музее современных монет, познакомилась Копейка с денежками разных стран. В полночь ожили экспонаты и затеяли концерт с песнями и плясками. Конферансье Пенс представлял участников. Реваншист Пфенниг тоже пытался выступить с милитаристским номером, но лопнул от досады.

В спортивных соревнованиях надумала состязаться Копейка с Центом, но весовая категория оказалась не та, не хватило немного до тяжёлого веса.

Всё поменялось после радиосообщения о выпуске новых денежных знаков. Монетки пошли на перековку в Гознак. Вернувшиеся, потяжелевшие и окрепшие копейки создают электростанции, строят школы, больницы и детсады. Запускают ракеты, на одной из которых улетела наша героиня, уверяя, что скоро на копейку можно будет купить коробок спичек где-нибудь на Луне. (с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: деньги, история, мульт, мультфильм, ссср
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