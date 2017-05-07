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Бессмертный полк России 2017. Подготовка

09:41. 7 мая 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Семнадцатилетняя Зина Портнова из-за зверских пыток в гестапо поседела, но не сломилась, не выдала никого из своих товарищей. Щуплый светловолосый мальчик, шестнадцатилетний Вася Курка, уничтожил прицельным огнем 80 немецких офицеров и около 100 солдат: его называли советский снайпер-ас. Десятилетняя Надя Богданова ушла в партизаны в отряд к «дяде Ване». За вывешенный с Ваней Звонцовым красный флаг в оккупированном Витебске, фашисты казнили девочку, которая чудом выжила, но осталась практически слепа… “Сыновья полка”, пионеры-герои – они сражались и гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги награждались орденами и медалями. Пять несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной были удостоены высшей награды – званий Героев СССР. Все – посмертно, оставшись в учебниках и книжках детьми и подростками. Тематическую подборку о судьбах ребят, вынужденных повзрослеть из-за войны, подготовили на сайте Бессмертного полка России.

https://polkrf.ru/news/1691/pamyati_pogibshih_detey_geroev_velikoy_otechestvennoy_voynyi

Около 3 тысяч историй уже собрано в Севастопольском отделении Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Весь собранный материал будет отправлен на сайт движения «Бессмертный полк России» polkrf.ru.

- Наша цель -  увековечить память. Чтобы эти истории не остались только в домашних архивах, - говорит Нина Прудникова Севастопольского отделения Движения.

Уникальные послания героев, самоотверженно защищавших Родину, не могут оставить равнодушным никого. Бумага запечатлела трогательные строки, обращённые к самым близким. Надо полагать, именно мысли о дорогих людях вели защитников вперёд, к Победе.

https://polkrf.ru/news/1694/sevastopolskiy_shtab_bessmertnogo_polka_rossii_frontovyie_pisma

Представители Тюменского отделения Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» посетили две школы.

Ребята тепло принимали членов регионального отделения Движения во главе с Геннадием Ивановым. Школьники на встречу пришли с портретами своих прадедов.

Тюменское отделение Движения вручило школьникам значки полка с Георгиевскими ленточками, дав, таким образом, старт «Неделям георгиевской ленты».

https://polkrf.ru/news/1692/start_nedeli_georgievskoy_lentyi_v_tyumeni

Впервые в Бразилии проходит акция Бессмертный полк. Шествие состоится в двух городах: Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Организаторы приглашают принять участие каждого, кто помнит подвиг своих родственников, которые в годы войны боролись с фашизмом на боевых и трудовых фронтах.

А 13 мая в 19.00 в Рио-де-Жанейро состоится акция «Георгиевская ленточка», которая пройдёт в рамках концерта, посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне.

https://polkrf.ru/news/1690/aktsiya_bessmertnyiy_polk_vpervyie_proydt_v_brazilii

В Ереване во второй раз состоится шествие Бессмертного полка.

Колонна пройдет по центральному проспекту до парка имени Кирова, где участники возложат цветы у бюста дважды Героя Советского Союза, лётчика Нельсона Степаняна.

Напомним, 20 марта в Москве было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» и Общественной организацией «Российско-армянское молодежное единство» (РАМЕ). РАМЕ стало официальным партнёром «Бессмертного полка России» в Армении по реализации мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.

https://polkrf.ru/news/1685/bessmertnyiy_polk_proshagaet_po_erevanu

В мае 2017 года у каждого пользователя рунета появится уникальная возможность стать частью акции #БессмертныйПолкОнлайн. Интерактивную акцию ко Дню Победы запускают Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» и Проект #ЖИТЬ.

Участнику акции достаточно загрузить фото ветерана Великой Отечественной войны на сайт жить.рф, и онлайн-генератор создаст видеоролик, в который будет вмонтирован портрет вашего семейного героя. 

Полк - это миллионы ушедших и их потомки. Пока мы живы - жива наша память.

https://polkrf.ru/news/1683/interaktivnaya_aktsiya_bessmertnyiypolkonlayn

В столице Марокко, в Рабате, акция Бессмертный полк прошла в преддверии Дня Победы. В ней приняли участие около 50 российских соотечественников.

Глава Российского центра науки и культуры Василий Чечин подчеркнул, что Бессмертный полк помогает сберечь память о поколении Великой Отечественной войны.

И в Марокко начали раздавать георгиевские ленточки, вручать их продолжат до середины мая.

https://polkrf.ru/news/1686/v_stolitse_marokko_proshlo_shestvie_bessmertnogo_polka

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поменял свою фотографию на профиле в соцсетях на фото своего дяди, участника Великой Отечественной войны, Ахмеда Исиевича Евкурова.

- Я хочу, чтобы в эти дни мой профиль был напоминанием о мужестве и храбрости Ахмеда Исиевича и поэтому решил поставить его фото на главную страницу профиля. Если вы хотите также рассказать о своих родственниках-героях, призываю сделать то же самое, - написал Евкуров на своей странице в Instagram.

https://polkrf.ru/news/1687/glava_ingushetii_pomenyal_svo_foto_v_sotsseti_na_foto_voevavshego_dyadi

Во время шествия Бессмертного полка в Москве будут предприняты повышенные меры безопасности. Об этом сообщил сопредседатель Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов.

- Повышенные меры безопасности принимаются во время любых массовых мероприятий. Учитывая значимость и массовость события, не удивительно, что на шествии Бессмертного полка внимание к вопросам безопасности ещё более пристальное, чем обычно, - сказал Николай Земцов.

Напомним, сбор участников шествия Бессмертного полка в Москве начнётся 9 мая в 13.00 у станции метро “Динамо”. Формирование колонны продлится два часа. Маршрут шествия пролегает от станции метро «Динамо» до Красной площади. Начало шествия в 15.00.

https://polkrf.ru/news/1684/bezopasnost_na_shestvii_bessmertnogo_polka_v_moskve

96 процентов жителей России положительно относятся к акции Бессмертный полк. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый четвертый из участников опроса участвовал в акции. 40 процентов опрошенных планируют пройти с Бессмертным полком в этом году.

Как отмечает руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова, эта акция становится главным элементом Дня Победы. «Мы наблюдаем публичный переход от обезличенной памяти («имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен») к памяти личностно-значимой, персональной, - отмечает она. –  Общая память вписывает личность в общество, делает отдельного человека частью народа». Также, по ее словам, «равенство перед памятью» формирует солидарность, укрепляет идентичность и гордость за страну».

https://polkrf.ru/news/1695/vtsiom_96_rossiyan_odobryayut_aktsiyu_bessmertnyiy_polk

Воронежские центры «Мои документы» помогают жителям в подготовке к шествию Бессмертного полка.

В этом году с 18 апреля по 6 мая воронежцы обращаются в МФЦ, чтобы бесплатно отсканировать, распечатать и при необходимости сделать небольшую коррекцию фотографий своих родных — участников Великой Отечественной войны. 

В прошлом году для жителей города и области было распечатано более 1000 фотографий.

https://polkrf.ru/news/1688/mfts_voroneja_raspechataet_fotografii_dlya_shestviya_bessmertnogo_polka

В Украине, где в годы Великой Отечественной войны погиб каждый шестой житель, всегда помнили и гордилась подвигом отцов и дедов. Но сегодня, в городе-герое Киеве весьма своеобразно готовятся отметить 9 Мая - постыдной акцией «Смертный полк», в противовес мировому движению однополчан. Из-за распоясавшихся неонацистов, с молчаливого согласия правящей власти, в Киеве, да и в любом другом городе страны, опасно выйти с георгиевской лентой, чревато пройти с портретом погибшего деда.

- Потомки бандеровцев в своём неуёмном желании либо остановить, либо перенаправить нарастающую энергию Бессмертного полка не останавливаются ни перед чем, – прокомментировал сопредседатель Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов. – Но наше движение народное, и тем сильно и непобедимо. А их проект антинародный, продукт политтехнологов и спецслужб. «Смертному полку» один удел: как корабль назовёте, так он и поплывёт! «Смертный полк» уйдёт в небытие. Бессмертный полк — уйдёт в бессмертие.

https://polkrf.ru/news/1693/bespamyatstvo_ukrainskie_natsionalistyi_gotovyatsya_rastoptat_den_pobedyi

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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