Запад тревожит судьба иеговистов: маски сброшены, потанцуем?

Маски сброшены, потанцуем? Судьба сектантов в России подозрительно сильно встревожила Запад, когда организацию «Свидетели Иеговы» по решению Верховного суда России ограничили в экстремистской деятельности. Как же так, целых 170 тысяч иеговистов теперь не смогут собраться на посиделки, а имущество организации будет конфисковано.

Целая религия была поставлена фактически вне закона. Все, русские перешли все границы и президент Трамп должен с этим разобраться: обсудить с Путиным запрет и пригрозить недружественными дипломатическими шагами. Да, интересная все же позиция у американского журнала National Review. Открыто призывают американское руководство к вмешательству во внутренние дела российского государства.

Громкие заявления о религиозных репрессиях на самом деле и гроша ломаного не стоят. Попытки увязать запрет Свидетелей Иеговы со сталинскими репрессиями и ссылками неугодных в Сибирь преследуют вполне определенные цели: расшатать ситуацию в России изнутри под якобы благовидным предлогом. Апеллирование к чувствам и правам верующих, попытка представить иеговистов невинными агнцами всего лишь желание подвести базу под заявления Запада о российской агрессии.

После принятия ряда законопроектов российскими парламентариями невозможно стало продолжать проводить подрывную деятельность внутри России. Неправительственные организации попали под контроль и антироссийская пропаганда, активизация протестного движения, направленного против нынешней власти, стали постепенно сходить на нет. Какие еще рычаги давления остались? Религия, точнее движения сектантов.

Иеговисты не безобидные верующие, но идеологически обработанный материал, у которого нет ни родины, ни семьи. Во главу угла ставятся только интересы организации, руководство которой весьма умело манипулирует тем стадом, что успело собрать под свое крыло, переформатировав сознание.

На Западе подозрительно часто стали переживать о судьбе российских баптистов, лютеран, адвентистов седьмого дня, мормонов, пятидесятников, православных «раскольников» и даже последователей турецкого исламского богослова Саида Нурси. Но судьба иеговистов все же волнует США гораздо больше. Удивляться, впрочем, не стоит: организация создана в Штатах еще в конце 19 века и оказалась весьма полезной для американских спецслужб.

Недаром после запрета Свидетелей Иеговы в России решение Верховного суда осудили и председатель американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), и сенатор Роджер Уикер, и сопредседатель конгрессмен Крис Смит на пару с членом комиссии конгрессменом Ричардом Хадсоном. Запрет ударил по интересам США?

Иеговисты всегда были на дурном счету у советских и российских спецслужб, но для Запада оставались лазейкой для вмешательства в дела России. Свобода личности в Российской Федерации обсуждается спецдокладчиками ООН, западными политиками и государственными лидерами. Иеговисты святее всех святых? Новые узники совести?

Можно было бы поверить в эти лицемерные заявления, если бы не одно «но»:

Помнится, в Норвегии и Великобритании было запрещено ношение нательных крестиков. За эти «просчеты» даже с работы увольняли. И где же тут свобода личности и свобода вероисповедания? Или дело в том, что христианство оказалось под запретом, а вот сектанты в почете?

Иеговисты пытаются причислить себя к христианским организациям. Но на деле извращают учение Церкви на свой лад, преследуя только корыстные цели. Я, конечно же, говорю не о зомбированных последователях, а о тех, кто во главе данной организации. Они разрушают основы православия, укрепляющего Россию веками, не давая оскотиниться по западному образцу.

Иначе в России гей-прайды стали обычным явлением, как и воспитание детей в однополых семьях, развращение детей в школах на уроках полового воспитания, создание партий педофилов и прочих «филов». Запад стал ярким примером избирательной трактовки прав и свобод человека.

Кроме того, Свидетели Иеговы претендуют на звание единственной истинной христианской организации в мире. Неплохо, да? Создана ведь организация в США, в стране, что мнит себя господином всего мира и знатоком добра и зла. И тут Россия ломает все планы, буквально ставит крест на ведении подрывной работы через одурманенных «заповедями Иеговы» россиян. Такой полезный инструмент потерян, надо вернуть?