Хрущевский миф о «гениальном» маршале Тухачевском

В июне 1937 года советскому народу пришлось узнать о, как выражалась тогдашняя пресса, «диком предательстве банды Тухачевского». Специальное судебное присутствие из шести военачальников высших рангов приговорило Маршала Советского Союза Михаила Тухачевского и «группу предателей» к высшей мере наказания…

А после ХХ съезда КПСС, в рамках хрущевской критики «культа личности» Сталина, в СССР возник и стал расти миф о гениальном полководце.

Бойцам запаса посланы повестки,

Пехота немцев лезет напролом,

Поторопитесь, маршал Тухачевский,

Предстать войскам в обличье боевом.

Пусть гений ваш опять блеснет в приказе

И удивит ошеломленный мир.

Федько пусть шлет к вам офицеров связи

И о делах радирует Якир.

Но их, приговоренных к высшей мере,

Не воскресить и богу, а пока

В боях невозместимые потери

Несут осиротелые войска.

Так поэт Расул Гамзатов откликнулся на пожелание Хрущева и сформулировал суть легенды о Тухачевском. Был, дескать, гениальный полководец расстрелян, и без его стратегических талантов в сорок первом году «осиротелые войска» понесли «невозместимые потери».

Но открытым оставался вопрос: а где, собственно, и когда блистал гений Тухачевского, удивлявший «ошеломленный мир»?

Может быть, вот это следует считать признаком гениальности: «Берутся заложники из числа наиболее видных людей (священники, учителя, фельдшеры и т.д.). Затем собирается волостной сход, на котором зачитываются приказы за № 130 и 171, а также приговор этой волости. Всем ее жителям дается два часа на выдачу оружия и скрывающихся бандитов и их семей. Все население волости ставится в известность, что в случае отказа в выдаче все заложники будут расстреляны. Если через два часа не будет выдано оружие и все те, о ком идет речь, то опять, повторно собирается сход и на глазах его участников производится расстрел заложников. И все начинается сначала».

Это из так называемого постановления №116, которое Тухачевский и Антонов-Овсеенко, военный и политический руководители подавления восстания тамбовских крестьян, подписали 23 июня 1921 года. Тухачевский был до такой степени гениальным полководцем, что для борьбы с восставшими крестьянами одной губернии ему понадобились лучшие части Красной Армии, газы, броневики, танки, авиация, бронепоезда и артиллерия.

Понятно, что первым делом священников нужно было истребить. Но деревенские фельдшеры с учителями чем Тухачевскому помешали? Оставим в стороне моральную оценку деятельности русского гвардейского офицера, ставшего предателем, его роль палача в кровавом усмирении Кронштадта и тамбовского восстания. Попробуем разобраться с легендой, созданной во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов о гениальном полководце, расстрел которого якобы стал тяжелейшим ударом по боеспособности Красной Армии.

В августе 1920 года наступление Западного фронта на Варшаву, которым командовал Тухачевский, кончилось гигантской катастрофой. Конечно, сыграла свою роль и задержка переброски 1-й Конной армии Буденного с Юго-Западного фронта на Западный. Но дело было не только в этом. Желая быть «святее папы Римского» или, соответственно, «краснее Троцкого», Тухачевский решил, что можно заменить стратегический резерв революционным энтузиазмом масс и попытался эту «теорию» претворить в жизнь. Так, например, решить исход сражения на Куликовом поле вместо Засадного полка могло вдохновенное обращение князя Дмитрия к дружинникам, которые, преисполнившись энтузиазмом, опрокинули бы орды Мамая. Войскам Наполеона, соответственно, тот же энтузиазм должен был заменить появлявшуюся в решающий момент сражения Старую гвардию.

Поляки в августе 1920 года очень наглядно объяснили Тухачевскому, что резервы для решающего момента сражения все-таки желательно иметь, и даже самый революционный энтузиазм их не заменит. При Хрущеве подчеркивали роль Тухачевского в техническом оснащении Красной Армии, механизации и моторизации войск. Была создана легенда о том, что Сталин со своими тупыми конармейцами Буденным, Ворошиловым и Тимошенко не понимал роли моторов в грядущей войне и делал основную ставку на конницу. И лишь талантливый Тухачевский прозорливо внедрял передовую технику. При ближайшем рассмотрении эта легенда не выдерживает никакой критики.

Слишком много известно о том, какое огромное значение придавал Сталин развитию авиации и танковых войск, как лично следил за выбором образцов техники для производства и внедрения. Достаточно вспомнить дискуссию начала 1930-х годов, когда в поле зрения советского военного и политического руководства попал танк американского конструктора Кристи. Тухачевский совершенно серьезно настаивал на закупке 50 000 этих танков.

Цифра совершенно фантастическая. Бешеная стоимость такого заказа сопровождалась бы колоссальными затратами по содержанию машин, которыми неизвестно кто мог бы управлять (техническая революция в СССР только начиналась). А танки эти в считанные годы морально устарели и очень быстро превратились бы в бесполезный металлолом. Уж такое это было время, 1930-е годы… Военная техника развивалась стремительно. Самолеты, созданные, скажем, в 1930 году, к 1940 году становились полным анахронизмом. То же самое происходило и с другими видами вооружения.

Вместо осуществления предложения Тухачевского советское руководство предпочло закупить образцы действительно передовой по тому времени машины американского конструктора и на ее базе создавать серию танков БТ (БТ-2, БТ-5, БТ-7М). На Западе их называли «русские Кристи». А деньги, вместо закупки 50 тысяч танков, израсходовать на строительство тракторных (т.е. танковых) заводов. Историки артиллерийского вооружения недобрым словом вспоминают увлечение Тухачевского так называемой «универсальной пушкой».

Конструкторам ставилась заведомо невыполнимая задача – создать артиллерийское орудие на все случаи жизни, способное и вражеские траншеи разрушать, и танки поджигать, и даже по самолетам стрелять. Этакий гибрид зенитки, гаубицы и противотанкового орудия. Конструктор артиллерийских орудий Василий Грабин так описал в мемуарах прекращение бесполезной «универсальной» затеи: «Манера Сталина говорить тихо, не спеша описана уже неоднократно. Казалось, он каждое слово мысленно взвешивает и только потом произносит. Он сказал, что надо прекратить заниматься универсализмом. И добавил: «Это вредно». Затем он добавил, что универсальная пушка не может все вопросы решать одинаково хорошо. Нужна дивизионная пушка специального назначения.

- Отныне вы, товарищ Грабин, занимайтесь дивизионными пушками, а вы, товарищ Маханов, зенитными». Решение оказалось правильным. Ни в одной армии мира универсальные пушки, годные на все случаи военной жизни, не появились…

Много было у Тухачевского таких утопических увлечений, свидетельствовавших о чем угодно, кроме военной гениальности…

Купинов Максим

Источник: nnm.me