«Холодная война». Фильм второй

Голливуд – это не только фабрика грез. Кинематографистов сажают в тюрьму за политические симпатии. О том, как журналистам удалось побороть идеолога антикоммунистической истерии – сенатора Маккарти, рассказывает выдающийся американский журналист Марвин Калб. Как холодная война поженила Рональда Рейгана и Нэнси? Как СССР переманивал на свою сторону американских деятелей культуры, какое впечатление производила на них страна Советов и о чем до конца своих дней молчал американский певец Поль Робсон?