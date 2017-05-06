Главная » Видео, Политика, Самое самое

«Холодная война». Фильм второй

11:59. 6 мая 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Голливуд – это не только фабрика грез. Кинематографистов сажают в тюрьму за политические симпатии. О том, как журналистам удалось побороть идеолога антикоммунистической истерии – сенатора Маккарти, рассказывает выдающийся американский журналист Марвин Калб. Как холодная война поженила Рональда Рейгана и Нэнси? Как СССР переманивал на свою сторону американских деятелей культуры, какое впечатление производила на них страна Советов и о чем до конца своих дней молчал американский певец Поль Робсон?

Метки: война, геополитика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Холодная война». Фильм первый
Холодная война началась задолго до известной ...недоверия между странами, все годы войны называвшими себя союзниками? Почему ... парад по случаю окончания Второй Мировой войны в Берлине сегодня называют...свидетели и участники главных сражений холодной войны.
«Что поделаешь, вместе с Россией проиграли холодную войну!»
... говорите, что сняли документальный фильм о состоянии памятников, и...и, повторю, снял документальный фильм на эту тему. Мы ...вместе с Россией мы проиграли холодную войну! ВЗГЛЯД: Чем же Болгарии...Борис III во время Второй мировой войны отказался отправить своих ...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... при этом окно. Вторая сцена в этом фильме по поводу школы следующая... урок литературы, учитель демонстрирует ученикам фильм "Война и мир", и в это... 21 века победитель СССР в Холодной войне - союз еврейской, американской и западно...
За одного битого двух не битых дают.
... разрушительность внедряемых установок. Эфир забит фильмами, сериалами, эстрадой, шоу и...модели поведения. Герои сериалов и фильмов, носители чужой идеологии, ведущие ... сознанием в ходе «холодной войны»После второй мировой войны в США были тщательным...
Как на самом деле шла „холодная война” - 4
... Горбачёв прикрыл уже после второго успешного полёта.«Энергия» так...говорится «не жарко, не холодно». Увы, это далеко не ...он. Недаром в конце фильма «Обратная сторона Луны» прозвучала...известного политического деятеля времён Второй Войны. Он был заклятым врагом...
В США выпустили художественный фильм, говорящий правду о Советском Союзе и Сталине!
... в победе во Второй мировой войне склонялась в пользу ... и Соединенных Штатов. Фильм описывает взгляд Дэвиса на...”. Потом, в годы “холодной войны”, консервативные силы в Америке приводили...Москве” был первым голливудским фильмом, показанным советской публике, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>