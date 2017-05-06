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«Холодная война» Фильм восьмой

12:16. 6 мая 2017 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Рональд Рейган называет СССР «империей зла». Кто стоял за реализацией плана по развалу СССР и как Горбачев выдал замуж внучку Эйзенхауэра? Каким образом американская медсестра приближала конец холодной войны и в чем майор из Лос-Анджелеса был так виноват перед жителями Тбилиси? Что помогло сержанту Петрову остановить Третью Мировую войну, и как нью-йоркский безработный стал в СССР национальным героем? Кто ответил за сбитый американцами в 1988 году иранский пассажирский самолет и о чем посол США Мэтлок предупреждал Горбачева? 

Метки: война, геополитика
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