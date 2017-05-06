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«Холодная война» Фильм третий

12:02. 6 мая 2017 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Хрущевская оттепель запомнится небывалым культурным обменом между Востоком и Западом. Как Ив Монтан подложил гостеприимной России французскую свинью? Что пели о своих зарубежных гастролях советские артисты? Как Хрущев проиграл Никсону кухонный спор, и почему микроволновые печи появились на шестой части суши только в XXI веке? Чему научил американцев Хрущев и его жена во время своей поездки по США? И как американцы заминировали Европу? 

Метки: война, геополитика
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