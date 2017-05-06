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«Холодная война» Фильм шестой

12:10. 6 мая 2017 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Что Никита Хрущев оставил в наследство Леониду Брежневу? Как мы противостояли западным радиостанциям, вещавшим на СССР? И что приближало конец холодной войны – сокращение ядерных вооружений или мощнейшая пропаганда, которая влияла на сознание советских людей? Как «вражьи голоса» заманивали молодежь из СССР, а потом гнали ее обратно? Почему первых диссидентов судили как убийц? Как мы проиграли американцам битву за Луну и имела ли эта битва место вообще? Почему США так долго уходили из Вьетнама? 

Метки: война, геополитика
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