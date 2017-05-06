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«Холодная война» Фильм седьмой

12:13. 6 мая 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

«Спокойные» семидесятые. Кто положил начало разрядке – Никсон, Брежнев или сопровождавшая его стюардесса правительственного отряда? Почему канадцы не поверили во Владислава Третьяка и чему нас всех научила суперсерия 1972 года? Как космонавт Алексей Леонов устроил переполох в США и почему за полет с ним расплатились сигаретами и коньяком? Как экстрасенсы работали на матче за мировую шахматную корону между Карповым и Корчным и почему в советской прессе Корчного называли «претендентом»? Кто погубил танцовщика Годунова и как за трое суток он потерял свою любовь? Почему пять граненых стаканов с водкой стали символом олимпиады и как итальянский дзюдоист возглавил российскую сборную? 

Метки: война, геополитика
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