«Холодная война» Фильм седьмой

«Спокойные» семидесятые. Кто положил начало разрядке – Никсон, Брежнев или сопровождавшая его стюардесса правительственного отряда? Почему канадцы не поверили во Владислава Третьяка и чему нас всех научила суперсерия 1972 года? Как космонавт Алексей Леонов устроил переполох в США и почему за полет с ним расплатились сигаретами и коньяком? Как экстрасенсы работали на матче за мировую шахматную корону между Карповым и Корчным и почему в советской прессе Корчного называли «претендентом»? Кто погубил танцовщика Годунова и как за трое суток он потерял свою любовь? Почему пять граненых стаканов с водкой стали символом олимпиады и как итальянский дзюдоист возглавил российскую сборную?