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«Холодная война» Фильм пятый

12:08. 6 мая 2017 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Куба – новая точка на карте холодной войны. О чем Фидель Кастро, будучи подростком, написал президенту Рузвельту и как он поссорился с американцами? Почему Эрнест Хемингуэй не смог открыть бутылку русской водки – о своей встрече с писателем рассказывает журналист Генрих Боровик. 600 сценариев убийства Кастро – почему ни один не сработал? Почему, отправляясь на Кубу, советские солдаты брали с собой ушанки и лыжи? Как сорвался план атомной бомбардировки СССР в 1961 году? Что делал русский балет в США во время Карибского кризиса и что стоит за так называемой «уступкой Хрущева». 

Метки: война
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