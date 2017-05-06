«Холодная война» Фильм пятый

Куба – новая точка на карте холодной войны. О чем Фидель Кастро, будучи подростком, написал президенту Рузвельту и как он поссорился с американцами? Почему Эрнест Хемингуэй не смог открыть бутылку русской водки – о своей встрече с писателем рассказывает журналист Генрих Боровик. 600 сценариев убийства Кастро – почему ни один не сработал? Почему, отправляясь на Кубу, советские солдаты брали с собой ушанки и лыжи? Как сорвался план атомной бомбардировки СССР в 1961 году? Что делал русский балет в США во время Карибского кризиса и что стоит за так называемой «уступкой Хрущева».