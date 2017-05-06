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«Холодная война». Фильм первый

11:56. 6 мая 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Холодная война началась задолго до известной речи Бернарда Баруха, советника президента США Гарри Трумэна. Что же стало главной причиной возникшего недоверия между странами, все годы войны называвшими себя союзниками? Почему США, уже летом 1945 года планировавшие атомную бомбардировку СССР, отменили это решение? Почему главный военный парад по случаю окончания Второй Мировой войны в Берлине сегодня называют забытым и почему американские и английские генералы до последнего момента не хотели принимать в нем участие? Впервые сын Этель и Юлиуса Розенбергов, рассказывает о том, что пришлось пережить им с братом после казни родителей за шпионаж в пользу СССР. А сын великого итальянского физика Бруно Понтекорво рассказывает, как его семья бежала в СССР. Уникальные свидетели и участники главных сражений холодной войны.

Метки: война, геополитика
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