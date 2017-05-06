«Холодная война» Фильм четвертый

Хрущев на сессии ООН в Нью-Йорке. Почему он достал ботинок и куда дел разбитые о трибуну наручные часы? Как американские перебежчики устраивались в СССР и почему позднее они просились на родину? Как собака Хрущева расплодилась в Белом доме? Почему Гагарин больше не полетел в Космос и как мы с американцами чуть не перестреляли друг друга у берлинской стены? Как испытания царь-бомбы едва не привели к апокалипсису и почему холодная война не закончилась, когда военный паритет был достигнут?