Главная » Видео, История, Образование, Политика, Экономика

Выселение музея Рериха и факты пропажи картин [2017, Наследие Руси]

11:48. 6 мая 2017 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Своё мнение по поводу ликвидации общественного музея Н.К. Рериха высказал президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко и литературовед Ирина Прохорова.

rerih

То что решение суда еще не вступило в законную силу, не мешает скоординированной атаке государственных органов власти, включая Минюст, задачей которых является ликвидация общественной организации для сокрытия фактов пропажи объектов культурного наследия, как предполагают в МЦР, находящихся на хранении в Государственном музее Востока. Источник: http://sota.vision

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: Америка, банки, Болдырев, веды, власть, воспитание, ВТО, Дёмушкин, Евразия, Жизнь, Жуковский, знания, империя, Калашников, Катасонов, Китай, конституция, контроль, коррупция, Кремль, Культура, Курск, Левашов, Мальцев, медведев, медицина, Мельниченко, Меркушкин, наука, новиков, обама, образование, община, оккупация, патриотизм, Пеунова, пирамиды, политика, православие, прокуратура, Путин, развитие, рейтинг, ресурсы, реформы, Россия, Русы, Русь, Север, сибирь, славяне, ссср, сталин, Столыпин, суды, Сулакшин, Тартария, Тор, Усманов, Фёдоров, хозяйство, Царёва, эволюция, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Плоды Ленинской нац.политики – этническая война против русских (2 часть)
...российского посольства в Баку и выселению русских из Азербайджана». Российское ... время моего первого посещения музея женщина-экскурсовод даже стеснялась читать...Поскольку временной период, охватываемый экспозицией Музея памяти жертв репрессий, очерчен четкими...
Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2016
... постановил вернуть коллекцию экспонатов крымских музеев «скифское золото» Украине. Такое решение... снаряд прилетает. Вы не провели выселения. Вы не провели никаких мер... скифского золота, вывезенную из крымских музеев, Украине, сообщает агентство Рейтер. ...
Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2016
... камуфляже пытались выяснить причины их выселения, силовики забросали их дымовыми шашками..., украденных полгода назад из итальянского музея Кастельвеккьо в Вероне, якобы находятся...». В разговоре с «Вестями» директор музея Паола Марини также предположила, что...
Казачество, как ядро русского духа и сопротивления, должно быть сожжено в пламени социальной революции
...кремлёвского кабинета Якова Свердлова, служащими музея были обнаружены несколько бланков заграничных...гали провести этнические чистки, и выселенных с родных мест казаков загнать... подхо­дящий повод и облегчило выселение, земля поступила в распоряжение чеченцев...
Русская кровь без татарских генов
... масштаб все фотографии из фототеки Музея антропологии с изображениями анфас и... украинских фамилий потомков запорожских казаков, выселенных сюда Екатериной II, ощутимо сократит...
Дедушка Ленин был немножко евреем…
... в сионизм. Посещение минского домика-музея покажет любому, что революция готовилась... в любое выбранное жильё – с выселением живущих там людей – и множество...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>