Выселение музея Рериха и факты пропажи картин [2017, Наследие Руси]

Своё мнение по поводу ликвидации общественного музея Н.К. Рериха высказал президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко и литературовед Ирина Прохорова.

То что решение суда еще не вступило в законную силу, не мешает скоординированной атаке государственных органов власти, включая Минюст, задачей которых является ликвидация общественной организации для сокрытия фактов пропажи объектов культурного наследия, как предполагают в МЦР, находящихся на хранении в Государственном музее Востока. Источник: http://sota.vision

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