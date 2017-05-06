Видеоблог №104
В очередном выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые читатели, мы обсуждали следующие вопросы:
00:00 — Наш блог мы записываем в преддверии Праздника Победы. Победа нашей страны над нацизмом во многом была обусловлена единством народа. Вы опубликовали несколько статей о сепаратизме в Сибири. Остановитесь, пожалуйста, поподробнее на этом вопросе.
05:28 — Острая фаза Корейского кризиса пройдена. Почему США все-таки не нанесли удара по Корее?
08:13 — В одном из предыдущих блогов Вы говорили о том, что фильм, снятый Навальным, предназначен для того, чтобы усилить, а не ослабить Медведева. А на днях произошло несколько случаев, когда самого Навального и ещё несколько оппозиционеров облили зеленкой. После этого Ваша точка зрения на то, зачем снят фильм и на всю логику событий не поменялась?
21:38 — 04 мая правительство опубликовало отчет о выполнении майских указов президента. Оказалось, что они выполнены уже на 76 %. Напомню их содержание:
рост производительности труда в 1,5 раза;
рост реальных зарплат на 40-50%;
создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест и проч.
Получается, что все это выполнено?
25:20 — Почему Вы перестали говорить про ситуацию на Украине?
26:59 — Перед 9 мая много споров о штурме Берлина. Кто все-таки брал Берлин? Какой ценой? И если это были советские войска, почему город был разделен на оны влияния?
33:39 — А с чьим портретом Вы пойдете на акцию «Бессмертный полк»?
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Источник: nstarikov.ru