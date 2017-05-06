В России ужесточили правила ношения георгиевских ленточек

В России в преддверии Дня Победы ужесточили правила ношения георгиевских ленточек. По новому регламенту, который огласило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», её можно прикрепить только на лацкане пиджака. Напомню, два года назад правила позволяли завязывать ленточку на антенну автомобиля и на сумку. По-прежнему не рекомендовано повязывать ленту на голове. Добавлю, ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля.

Полностью солидарна с этим. Видеть георгиевскую ленточку, за которую сегодня на той же Украине избивают и унижают людей, на хвосте у собаки, вместо ремня на брюках или повязки на голове мягко говоря некрасиво. Сегодня георгиевская ленточка – это не просто символ 9 Мая, на Донбассе – это знак сопротивления, знак борьбы за свои идеалы. Так давайте, с достоинством и уважением относится к данному символу борьбы, веры и памяти.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru