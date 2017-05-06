Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 мая 2017

Официально: Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий (РПБД) в Сирийской Арабской Республике (далее – Гаранты):

руководствуясь положениями резолюции Совета Безопасности ООН № 2254 (2015);

подтверждая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики;

заявляя о стремлении снизить уровень военного противостояния и обеспечить безопасность мирных граждан Сирийской Арабской Республики,

договорились о нижеследующем.

1. В целях скорейшего прекращения насилия, улучшения гуманитарной ситуации и формирования благоприятных условий для продвижения политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике будут созданы следующие зоны деэскалации:

провинция Идлиб, а также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо),

определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).

Создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса Гарантов.

2. В границах зон деэскалации:

прекращаются боевые действия между конфликтующими сторонами (Правительство САР и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к РПБД), в том числе применение любых видов вооружений, включая авиационные удары;

обеспечивается быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ;

создаются условия для оказания населению медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд граждан;

принимаются меры по восстановлению объектов инфраструктуры, в первую очередь водо- и энергоснабжения;

создаются условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.



3. Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности.

4. Полосы безопасности включают:

контрольно-пропускные пункты – для обеспечения беспрепятственного перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности;

наблюдательные пункты – для обеспечения соблюдения РПБД.

Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности, будет осуществляться силами Гарантов на основе консенсуса. При необходимости могут быть использованы силы третьих сторон на основе консенсуса Гарантов.

5. Гаранты обязуются:

принять все необходимые меры для обеспечения выполнения противоборствующими сторонами РПБД;

принять все необходимые меры для продолжения борьбы с ИГИЛ*, «Джабхат ан-Нусрой»* и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой»* или ИГИЛ, и прочими террористическими группами, которые признал таковыми Совет Безопасности Организации Объединенных Наций как внутри, так и за пределами зон деэскалации;

продолжить усилия по присоединению к РПБД формирований вооруженной оппозиции, которые до настоящего времени не присоединились к РПБД.

6. Для определения границ зон деэскалации и полос безопасности, а также решения других оперативных и технических вопросов выполнения настоящего Меморандума Гаранты в течение двух недель после его подписания создадут Совместную рабочую группу по деэскалации (далее – Совместная рабочая группа), состоящую из уполномоченных представителей.

Гаранты предпримут шаги для завершения подготовки карт зон деэскалации и полос безопасности до 4 июня 2017 г., а также отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок, указанных в параграфе 5 Меморандума.

К этому же сроку Совместная рабочая группа подготовит для утверждения Гарантами на основе консенсуса карты зон деэскалации и полос безопасности, а также проект Положения о Совместной рабочей группе.

Совместная рабочая группа докладывает о результатах своей деятельности в ходе Международных встреч по Сирии в Астане.

Настоящий Меморандум вступает в силу на следующий день после подписания.

Совершено в г. Астана 4 мая 2017 г. в трех экземплярах каждый на английском языке, все тексты имеют одинаковую силу.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

МИД России

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В Алеппо началась операция по возвращению беженцев в освобождённые от боевиков «Исламского государства» деревни

Власти сирийской провинции Алеппо начали возвращать беженцев из лагеря «Джибрин» в освобождённые от боевиков «Исламского государства»* деревни.

Как сообщил RT губернатор провинции Хамид Кенно, 12 тыс. человек будут расселены в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп, расположенных вдоль реки Евфрат. Данные населённые пункты уже посетили представители сирийских властей, чтобы убедиться в их пригодности для проживания. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» будет побеждена. * «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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Российские военные раздали в Сирии около 4 тонн гуманитарки

Российские военные передали более четырех тонн гуманитарных грузов мирным жителям сирийских провинций Алеппо и Деръа; еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Деръа (одна). В городе Алеппо в районах Сулеймания, Бенизид, Аль-Маади, Аль-Дждида Аль-Джануби, Хайдария и Аз-Забдия, а также в городe Деръа жителям передано 4,2 тонны продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1350 жителей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

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Российская военная группировка поддержит наступление «Тигров» на Дейр-эз-Зор (ВИДЕО)

Российские военные примут участие в предстоящем наступлении Сирийской Арабской Армии, чтобы снять двухлетнюю осаду районов города Дейр-эз-Зор, находящихся в окружении террористов ИГИЛ. Об этом в пятницу рассказали в министерстве обороны России. Планируется, что ВКС РФ обеспечат основное воздушное прикрытие подразделениям Вооруженных сил САР на Пальмирском направлении в восточных районах Хомса, здесь же будут помогать сирийцам и российские военные советники. Из Хомса войска уже несколько недель медленно продвигаются с боями в направлении провинции Дейр эз-Зор. Это заявление Генштаба Минобороны РФ появилось через несколько часов после того, как отряды штурмовой дивизии «Тигры» прибыли под Пальмиру из провинции Хама, чтобы присоединиться к масштабной наступательной операции. Первой целью удара должен стать пустынный город Арак, который расположен вдоль дороги Сухнэ — Пальмира на востоке провинции Хомс. Читайте также: ВКС РФ и танки САА в бою: силы ИГИЛ выбиты с ключевых гор и из ряда поселков у Пальмиры (+ВИДЕО) Как сообщала «Русская Весна», что в соответствии с подписанным в Астане Меморандумом о создании в Сирии 4-х зон деэскалации, российская авиация прекращает бомбить силы «умеренной» оппозиции. Также и сирийские войска приостанавливают свои операции в этих районах. Эта стратегия поможет Армии Сирии высвободить большие силы в первую очередь для борьбы с ИГИЛ*, но может достаться и «Аль-Каиде»*, которую также не касается меморандум деэскалации. В то же время в Пентагоне заявили, что не признают принятое на переговорах в Астане решение и планируют увеличить интенсивность авиаударов авиации Коалиции США по всей территории Сирии. Данная провокация американского командования может стать причиной международного конфликта. Читайте также: Мощный взрыв: Огромная бомба ВКС РФ испугала боевиков в Сирии (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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«Сирия воскреснет с помощью России»: христиане САР надеются на русских — репортаж РВ (ВИДЕО)

В Сирии проживает достаточно большое количество христиан. Страна является центром древнего православного Антиохийского патриархата. Праздник Воскресения Христова очень широко отмечается в разных провинциях и городах. Репортаж «Русской Весны» был снят в дни празднования православной Пасхи в г. Латакия 16 апреля 2017 г. На видео Монастырь Живоносного Источника Пресвятой Богородицы в Латакии. До 2013 года в Сирии проживало 3 000 000 христиан. В 2017 году осталось менее 700 000. Архимандрит Михаил (Якуб Юсеф Джордж) рассказывает: «В Сирию пришли большие темные времена. Есть некоторые в этом мире, которые не хотят, чтобы мы в Сирии развивались как люди. Руководству нашей страны была необходима помощь, поэтому обратились к России, как друзьям и братьям. Поэтому у России роль в Сирии как Благодатный огонь Воскресения Христова, который осветил всю землю и храм. И принесет нам свет и мир. Как Иисус встал среди мертвых, так и Сирия возродится с помощью России. Мы на это надеемся. Иисус Христос не только встал среди мертвых, но он встал внутри каждого человека и дает ему свет, надежду и благополучие. Как Иисус воскрес, так и наша страна воскреснет с помощью России. Мы вчера всю ночь молились, не смотря на условия, в которых находимся. Люди приходят в храм на Пасху. Они все терпят и молятся, потому что есть надежда на доброе будущее. Сирия как общий дом, она встречает всех, кто в него стучит и принимает как гостей. Россию мы принимаем как своего, как брата, как хозяина дома. Сегодня наш президент и президент Владимир Путин много нашему народу помогли и дали. Иоанн X в. Латакии и Патриарх Кирилл в России помогают нам, и мы этого не забудем, и всегда будем вспоминать». Читайте также: Зачем России война в Сирии и как изменился мир после ударов ВКС РФ (ФОТО, КАРТА)

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Химическая угроза: Боевики в Сирии готовы к применению смертельных газов

Своевременно поднятый шум в СМИ и социальных сетях, касательно планов организации «Белые каски» и телеканала «Аль Джазира» устроить провокацию с применением химического оружия в населенных пунктах Серакаб и Эриха провинции Идлиб, дискредитирующую действующую власть в Сирии, сыграл свою роль. Скорее всего, лжеспасатели и вышеуказанный телеканал откажутся от своего первоначального плана. Однако не стоит думать, что подобное не будет реализовано. Дело в том, что на подготовку данной провокации были затрачены колоссальные ресурсы. По информации сирийских спецслужб, которые изначально и рассказали «Русской Весне» о готовящейся провокации, на данную постановку было выделено от 200 до 400 тысяч долларов. Несмотря на то, что заказчики постановочного видео люди далеко не бедные, но деньги считать умеют и не привыкли просто так ими раскидываться. По этой причине стоит ожидать аналогичную провокацию с участием «Белых касок», с применением опасных веществ, однако уже в каком ни будь другом месте. Не исключено что это будет один из населенных пунктов провинции Идлиб или Алеппо. Так же есть большая возможность совершения подобных провокаций на юге страны в провинциях Дераа (Деръа) и Дамаск. Читайте подробнее: ВАЖНО: Крупнейшие СМИ подтвердили данные «Русской Весны» о подготовке химатаки в Сирии (ВИДЕО) В пользу того, что террористы не откажутся от провокаций с химическим оружием, говорит еще и тот факт, что страны-соседи Сирии активно накачивают государство отравляющими веществами. Наиболее активно себя в этом проявляют Турция и Саудовская Аравия через Иорданию. Уже сейчас, по различным оценкам, стараниями соседей Сирии в страну завезено до 20 тонн различных химикатов, пригодных для создания химического оружия. Исходя из вышесказанного можно заключить, что вероятность провокаций с применением химического оружия остается высокой. Ведь применение химического оружия против мирного населения со стороны правительственной армии всегда будет оставаться самым верным поводом для начала полномасштабного вторжения в страну и ее дальнейшей оккупации. Именно этого ждут американцы и иорданцы, собравшие для вторжения свои силы на границе Сирии. Читайте также: Иорданский «нож в спину» уже наточен: Разведка сообщает о готовящемся вторжении в Сирию (ФОТО)

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В Сирии российские военные обезвредили террориста-смертника, хотевшего взорвать колонну

Военнослужащие российской армии обезвредили террориста-смертника, который пытался взорвать себя при прохождении гуманитарной колонны в пригород Дамаска Восточная Гута. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Сергей Рудской. У террориста изъяли 10 килограмм взрывчатки и гранаты. Генерал Рудской уточнил, что колонна состояла из 51 грузовика с продуктами питания и медикаментам, ее охраняли бойцы военной полиции Минобороны России. Также безопасность контролировали 4 военных дрона. Смертника заметили в ходе пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения. Российские военнослужащие обезвредили террориста и передали офицерам службы безопасности Сирийской Арабской Республики. Кроме того, начальник ГОУ Генштаба сообщил о численности боевиков в четырех зонах деэскалации в Сирии. По его словам, в первой зоне находятся 14500 боевиков, во второй — до 3000, в третьей — 9000, а в четвертой — до 15000 членов незаконных вооруженных формирований. Генерал особо подчеркнул, что подписание меморандума о создании зон деэскалации не означает прекращения борьбы с террористами «ИГИЛ»* и «Джебхат ан-Нусры»* (сирийского крыла «Аль-Каиды»*. Упомянул представитель Минобороны и о ближайших планах ВКС РФ в Сирии. По словам генерала Рудского, правительственные войска при поддержке российской военной авиации направят основные усилия на наступление в районе Пальмиры и деблокирование города Дейр эз-Зор. Читайте также: Мощный взрыв: Огромная бомба ВКС РФ испугала боевиков в Сирии (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В Сирии начали действовать зоны деэскалации

Четыре зоны деэскалации в Сирии, где прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками, начинают действовать на территории страны, согласно достигнутым ранее договоренностям в Астане. Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками. Зоны деэскалации Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов ранее сообщил, что меморандум о зонах деэскалации в Сирии удалось согласовать с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, в свою очередь, заявил, что Дамаск направит высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы против «ИГИЛ»*, а ВКС РФ будут поддерживать эти действия. Говоря о работе авиации в зонах деэскалации, спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев заявил, что работа авиации коалиции в зонах деэскалации в Сирии невозможна, страны-гаранты будут тщательно отслеживать все действия на этом направлении. «Работа авиации в зонах деэскалации, особенно сил международной коалиции, не предусматривается абсолютно — с уведомлением, без уведомления. Этот вопрос закрыт. Единственное, где может работать авиация международной коалиции — по объектам „Исламского государства”, которые располагаются в районе сосредоточения сил этой группировки — в районе Ракки, в других населенных пунктах в районе Евфрата, Дейр-эз-Зора и на иракской территории», — сказал Лаврентьев журналистам. Согласно меморандуму, Россия, Турция и Иран как страны-гаранты режима прекращения боевых действий подготовят к 4 июня карты зон безопасности в Сирии. По словам Лаврентьева, зоны деэскалации в Сирии будут установлены на шесть месяцев с пролонгацией на аналогичный период, однако меморандум может быть бессрочным. Позиция Ирана и Сирии По мнению замглавы МИД Ирана Хоссейна Джабери Ансари, страны-участницы процесса в Астане постараются сделать так, чтобы режим прекращения огня стал более стабильным и распространился на все зоны, в которых идут столкновения, а также предпринять эффективные действия для противоборства терроризму. По его словам, это может способствовать решению кризиса в Сирии. «Документ, подписанный представителями стран-гарантов перемирия, в случае правильной реализации может привести к коренным изменениям в Сирии», — сказал Ансари журналистам. Руководство Сирии поддержали инициативу РФ по созданию безопасных зон. Кроме того, Дамаск подтвердил продолжение сирийской армией и силами союзников борьбы против терроризма, в частности ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры»* и других связанных с ними террористических группировок, где бы они ни находились на ее территории. Реакция Пентагона Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, в свою очередь, заявил, что Россия не обращалась к США по военным каналам в связи с предполагаемым созданием зон деэскалации в Сирии. «Мне об этом неизвестно», — сказал Дэвис на брифинге, отвечая на вопрос, предупреждали ли российские военные США о том, чтобы те не летали над зонами деэскалации. При этом он отметил, что создание зон безопасности в Сирии не помешает проведению операции коалиции против ИГИЛ. «Я бы отметил, что зоны деэскалации, как я их видел на карте, находятся на западе Сирии, не там, где действует ИГИЛ. Мы (США и союзники, — ред.) концентрируемся на операциях против ИГИЛ на востоке (Сирии, — ред.) и в долине реки Евфрат», — заявил Дэвис. Читайте также: Мощный взрыв: Огромная бомба ВКС РФ испугала боевиков в Сирии (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Иракская Федеральная полиция выслеживает боевиков ИГИЛ возле мечети Аль Нури в районе старого города

Правительственные войска возобновили атаки на позиции антиправительственных группировок на западе провинции Алеппо в рамках полномасштабного наступления, основная цель которого — обезопасить административный центр региона, освобожденный в конце прошлого года в результате кампании САА при поддержке российской стороны.

Подконтрольные Сирийской свободной армии (ССА)**, крупнейшему формированию вооруженной оппозиции, источники сообщают о ракетных и артиллерийских обстрелах опорных пунктов боевиков к западу от города Алеппо. Наиболее массированным атакам подверглись позиции исламистов на окраине главного форпоста террористов в регионе — города Анадан, а также возле поселения Маарет Аль-Артик.

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Мощный взрыв: Огромная бомба ВКС РФ испугала боевиков в Сирии (ВИДЕО)

ВКС России уже несколько месяцев ведут воздушную операцию в провинции Хама, нанося мощные авиаудары по позициям бандформирований. Российские и сирийские военные самолеты атакуют укрепрайоны, опорные пункты и линии снабжения «Аль-Каиды»* и союзных ей группировок, в результате чего наносят боевикам значительный ущерб недалеко от границы провинций Хама и Идлиб. Так, в последнее время под авиаударами ВКС РФ и ВВС САР оказываются окрестности селения Аль-Латамина (Латамна), превращенного боевиками в крепость. Вокруг этого населенного пункта возведены земляные валы укреплений, а почти каждое здание превращено в долговременную огневую точку. Здесь базируются террористы исламистской коалиции «Хайят Тахрир Аль-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийским крылом «Аль-Каиды»*. Именно по Латамине и нанесен удар на видео, которое снимают местные сторонники бандформирований. Видно, что оператора испугала огромная бомба, он целых 3 раза взволнованно повторяет «Аллах Акбар», а потом добавляет, что это сделала российская авиация. Читайте также: ВАЖНО: При мощной поддержке ВКС РФ «Тигры» выбивают «Аль-Каиду» из важного города в Хаме (+ВИДЕО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в пятницу договорились о дальнейших российско-американских контактах, сообщили в МИД РФ. «В центре внимания находилась тематика сирийского урегулирования. В свете итогов Международной встречи по Сирии в Астане 3–4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу», — говорится в сообщении МИД. Разговор прошел по инициативе американской стороны. «Собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов», — добавили в МИД РФ. Читайте также: Путин отстоял интересы России по вопросам Донбасса и Украины

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