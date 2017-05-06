Русское добровольческое движение: Греция, Италия, Балканы

Накануне великого праздника 9 Мая хотелось бы поговорить о таком «феномене» русской Души, русского народа, общества, единого и непобедимого, как добровольческое движение. В чем заключается его суть, и, главное, какие самые яркие подвиги были совершены героями-добровольцами, какие военные миссии навсегда останутся на страницах мировой истории двух веков. Об этом подробнее в материале.

Общенациональный «греческий проект»

Как всем известно, добровольческие партизанские формирования, что действовали в тылу наполеоновской армии, сыграли немалую роль в Отечественной войне 1812 года, по окончании которой Россия испытала самый настоящий подъем, как патриотических, так и великодержавных чувств. К тому моменту Османская империя значительно ослабела, что стало отправной точкой для начала освободительного движения в Греции (1821-1832гг.). Российскую империю связывало немало с греческим миром – история, культура, религия. Не помочь этой стране было просто нельзя. Так, Российская империя стала одним из главных и по-настоящему искренних союзников Греции в борьбе за независимость последней.

Помощь оказывалась абсолютно по всем фронтам:

• выкуп невольников, сбор средств для большого количества беженцев, что нашли убежище в Новороссии и Бессарабии, из Османской империи;

• участие в боевых действиях плечом к плечу с греческими повстанцами.

Как уже сейчас оценивают историки, в сражениях были замечены от нескольких десятков до нескольких сотен русских воинов, что на тот момент (начало XIX века) было внушительной цифрой. Стоит также отметить, что организация поездки в Грецию полностью лежала на плечах русских добровольцев. Но сложность заключалась даже больше не в этом, а в том, что Османская империя полностью контролировала прямые пути через Черное море, а также территорию нынешних Македонии, Болгарии, Албании.

Если говорить о конкретных фамилиях героев, принявших участие и отличившихся в греческой войне, то нельзя не вспомнить Александра Ипсиланти, его новороссийских греческих соратников, А. Протопопова, Н. Райко, И. Березовского. Они стали самым настоящим примером самоотверженности, бескорыстия в участии в национально-освободительной борьбе народа Греции.

Этот, скажем так, «греческий проект» носит настоящий гражданский общенациональный характер.

Сложный «итальянский проект»

С немалыми трудностями в сложившихся условиях после наполеоновских войн пришлось столкнуться России, когда речь зашла о помощи и прямой поддержке итальянского восстания (1829-1871гг.). Все дело в том, что Австро-Венгрия формально по итогам разгрома армии Наполеона была как военным, так и политическим союзником России. Поэтому правильным и, безусловно, самым разумным решением было прибегнуть к помощи русского добровольческого движения. Да, его участники действовали при негласной поддержке российского государства. Лишь на свой страх и риск шли добровольцы на поле боя.

В 1833 году произошло знакомство будущего лидера движения «Рисорджименто» Джузеппе Гарибальди с политическим эмигрантом Джованни Баттиста Кунео, когда первый посещал Таганрог. Спустя некоторое время Гарибальди вступил в тайное общество «Молодая Италия», целями которого являлось:

1. освобождения итальянского «мира» от владычества Австро-Венгрии;

2. объединение (освобожденной) страны;

3. установление республики.

Увы, революция, что произошла в Италии с 1848 года по 1849 год, потерпела поражение: австрийской армии удалось разбить итальянскую, а австрияки на севере Италии потопили в крови народное восстание.

Но на этом все не закончилось. У Италии появился второй реальный шанс поставить жирную точку в «отношениях» с Австро-Венгрией. И случилось это после поражения России в Крымской войне, в ходе которой главный итальянский враг выступал уже не в качестве российского союзника в европейском противостоянии держав. Это дало возможность России усилить поддержку Италии и ее второго восстания, масштабность которого воистину впечатляла. Гарибальдийская «Экспедиция тысячи» получила практически открытую российскую поддержку, по итогам которой Джузеппе получил контроль над Сицилией и начал борьбу за окончательное объединение итальянского государства.

Среди высадившихся 5 мая 1860 года в Сицилии российских добровольцев были такие герои, как А. Красовский, А. Толиверова-Якоби, Г. Лопатин, В. Ковалевский, Н. Берг (последний являлся автором первых русских корреспонденций о лидере движения «Рисорджименто»). Этим отважным и бесстрашным воинам удалось заслужить безграничное доверие самого Гарибальди, в подтверждении того стоит привести следующий факт: на протяжении долгого времени адъютантом Джузеппе был русский ученый географ Л. Мечников. В 1862 году Гарибальди получил ранение в ногу, а хирург Н.И.Пирогов, знаменитый русский врач, спас его, хотя европейские доктора уверяли, что раненую ногу Гарибальди необходимо было ампутировать.

Так, Италия стала следующей после Греции, кто во всеуслышание заявил о своем праве на самоопределение и был поддержан русскими добровольцами.

«Балканский проект»

Османская империя с каждым днем становилась все слабее и слабее, ее влияние в Европе неумолимо сходило на нет, вследствие чего о восстании, народно-освободительной борьбе всерьез задумались Балканы. Такой шанс упускать было нельзя.

Находиться под властью Стамбула народам Сербии, Черногории, Румынии, Болгарии, Македонии больше не представлялось возможным. Было немало нерешенных конфликтов религиозного характера, кроме этого Османская империя угнетала европейские народы. И к середине 1870-х годов обстановка на Балканах окончательно испортилась.

Правда, на тот момент Российская империя придерживалась больше нейтральной позиции в бушующем конфликте. Первостепенной задачей перед российской стороной была подготовка новой армии (после поражения в Крымской войне Российская империя была обязана учесть все имеющиеся недочеты).

Русские были обязаны осторожничать по одной простой причине – в Крымской войне Турции оказали поддержку союзные страны Европы. В «ход» можно было отправить только добровольцев, что и случилось в 1875-1877 годах, когда те проделали большую часть предварительной работы.

Помощь Балканам стартовала:

• ноябрь 1875 года – в консульство России в Дубровнике русские переслали более 60 тыс. рублей частных пожертвований, которые были собраны славянскими комитетами, редакциями газет, а также простыми гражданами, что поддерживали восставших;

• 1 октября 1875 год – 1 июля 1876 год – Черногория получила 583 тыс. рублей, которые опять же собрали славянские комитеты. И уже в это время старт был дан официальной помощи восставшим: русское правительство с 1875 по 1878 годы израсходовало 1 млн 56 тыс. рублей для закупок продовольствия для повстанцев Черногории.

Стоит отметить, что своего род стимулом для притока русских добровольцев в Сербию стал выдающийся генерал М.Г. Черняев, который был назначен главнокомандующим сербской освободительной армией. Он принимал участие в сражении на Мамаевом кургане в Крымской войне, отличился во время «Большой игры» между Великобританией и Россией, он стал покорителем Средней Азии, осуществив штурм Ташкента под самым носом у экспедиции Англии. «Ермаком XIX века» – вот как прозвали Черняева еще при жизни.

Русское добровольчество к тому времени получило массовый характер, что побудило императора Александра II давать официальное разрешение русским офицерам временно выходить в отставку, чтобы ехать на театр войны. Причем, император давал обещание того, что каждый такой доброволец по возвращении с войны получит обратно свой полк и старшинство в нем.

Итак, освободительная война в Сербии, Черногории, Болгарии подходила к своему логическому завершению. К тому моменту появились отряды, что состояли исключительно из русских добровольцев. Чуть больше 2 тыс. человек воевало в Тимочко-Моравской армии (это, пожалуй, самое наибольшее число русских добровольцев, которых всего в Сербии, по разным данным, было от 4 до 7 тыс. человек).

Ярких страниц в истории добровольческих русских движений было, безусловно, намного больше, это лишь малая часть воспоминаний. Но, даже опираясь на них, можно с уверенностью сказать о том, что мощь, сила, дух русских добровольческих движений носили просто сумасшедшую энергетику. Для этих героев и воинов не было ничего невозможного. Они были готовы отдать себя без остатка людям, нуждающимся в помощи, в поддержке, не требуя ничего взамен.

Ева Лисовская