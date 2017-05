Правосудие в старой „доброй” Англии

«Украсть что-либо дороже 5 шиллингов».

«Лесное право: посягательство на королевский запретный лес (охота, рубка леса, собирание плодов)»

«Католичество и иудаизм»

«Нищенство»

«Ведьмовство»

«Супружеская измена»

«Получение пенсии военного моряка по подложным документам»

«Выдача себя за пациента дома престарелых»

«Повреждение Лондонского и Вестминстерского моста»

«Времяпрепровождения с цыганами»

«Бунтарство»,

«За разрушение машин» (луддизм)

И т.п.

Смертные приговоры выносились и браконьерам, вредителям шлагбаумов на дорогах, и тем, кто брал товары, выброшенные на берег после кораблекрушений, и тем, кто гулял ночью с лицом, замазанным копотью (потому что окружающие сразу принимали таких за грабителей). Если подозреваемые не сознавались, определение виновности, включало в себя: испытание холодной водой для мужчин и раскаленным железом для женщин.



Первоначально, за убийство полагалась виселица, за изнасилование — кастрация, за поджог — сожжение на костре, а за лжесвидетельство — обрезание языка, за убийство оленя в королевском лесу — ослепление и кастрация и т.п. Затем осталась только, по большому счету, виселица.



И даже к началу XIX века в Англии смерть на виселице грозила за 225 различных преступлений.

Первая виселица, сооруженная в Англии, являлась обычным деревом в предместье Лондона — Тайбёрне, это дерево собственно и назвали — «Тайбёрнским деревом», принявшей первого осужденного в 1196 г. Место казни было выбрано из «Книги Страшного Суда» — переписи английского населения и местности 1085 года по велению Вильгельма для ознакомления с территорией и подавления недовольных.



Название книги ссылается на библейский Судный день, когда всем людям должен быть предъявлен полный список их деяний, и чопорная Англия решила не ждать этого дня, а взять правосудие в свои руки…

Пытки в Англии. Историки раскопали, что Ньютон вёл жестокую битву с фальшивомонетчиками, во главе которых стоял Уильям Чалонер. Учёный не брезговал и пытками, а допросы вёл сам. Он одержал победу и лично сжёг все протоколы допросов.

1-е законодательство возникло в 1071-1087 гг., после завоевания Англии королем Нормандии — Вильгельмом 1. В результате нормандского завоевания в Англии сформировался господствующий класс французского происхождения, противостоящий массе крестьян-англосаксов.



Крестьянам, способным уплачивать в казну за пользование лесом, все равно не дозволялось иметь лук, стрелы и любое другое оружие, а у его собаки должны были быть вырваны когти на передних лапах, чтобы она не могла преследовать добычу. Остальным везло еще меньше, хоть, смертная казнь была распространена не столько при Вильгельме, сколько при его потомках, начиная с Генриха I.

При Короле Генрихе VIII (1491-1547) за 15 лет только по законодательству «О борьбе с бродяжничеством» было повешено свыше 70 000 «упрямых нищих», подавляющее большинство которых составляли крестьяне, согнанные с земли в ходе огораживаний. При дочери Генриха VIII, Королеве Елизавете I было казнено порядка 89 000 человек.

Руки приговоренного связывали перед телом, также связывали и ноги, чтобы предотвратить попытки раздвинуть их в стороны в момент распахивания люка. Высота падения подбиралась таким образом, чтобы рывок ломал шейные позвонки, разрывая спинной мозг и вызывая мгновенную смерть, но не мог оторвать голову.



В Англии использовали простую удавку с петлей на конце веревки, свободно скользящей по ней. Позднее она была дополнена — на свободном конце веревки закрепили металлическое кольцо, вместо петли, благодаря чему петля удавки затягивалась гораздо быстрее. Этот тип петли приводил к очень быстрой смерти, обычно это была веревка около 4 м длиной и примерно 2 см толщиной.

В 1571 году «Тайбёрнским деревом» (Tyburn Tree) стало именоваться «тройное дерево» (Triple Tree), оно было сделано из деревянных балок и представляло собой большую конструкцию, в виде треугольника. В просторечье именовалось «three legged mare» (трёхногая кобылка).



Это Тайбёрнское дерево, возвышающееся над местностью, являлось также важным ориентиром в западной части Лондона и официальным символом законности. На такой виселице могли быть казнены одновременно несколько преступников, оно использовалось и для массовых казней, как например 23 июня 1649 года, когда в Тайбёрн на 8 повозках были доставлены и повешены 24 человека (23 мужчины и 1 женщина).

После проведения казней тела бывали или закопаны поблизости, или переданы врачам для проведения анатомических опытов. Так, согласно принятому в 1540 году парламентом закону были объединены Surgeons Guild (гильдия врачей-хирургов) и Company of Barbers (общество парикмахеров), и им дозволялось брать ежегодно для изучения по четыре тела казнённых преступников.

Но не все отделывались только виселицей, за государственную измену предусматривалась более сложная казнь: «Повешение, потрошение (позже с видоизменениями обезглавливание/утопление) и четвертование», первой жертвой нового «тайбёрнского дерева» с утяжеленной формой казни, стал 1 июня 1571 года доктор Джон Стори (1504—1571), один из лидеров католической оппозиции.

Предписание гласило:

«Изменника вывести из тюрьмы, уложить на тележку или повозку и доставить к виселице, или к месту казни, где повесить его за шею и вынуть из петли полуживым. Затем отрезать ему детородные части, выпустить ему внутренности и сжечь их.



С тем, чтобы его преступление стало особенно ужасающим для зрителей, палачу, вырвав у него сердце, показать его людям и объявить – вот сердце изменника! Затем отрубить ему руку, а тело четвертовать. После этого голову и части тела выставить в каком-либо людном месте».

По особому указанию, таковыми обычно были места — Сити-Гейтс, Лондон-Бридж или Вестминстер-Холл. В годы царствования короля Карла II, в Тайберне состоялась символическая казнь над лидерами Английской революции, совмещённая с осквернением их трупов.

30 января 1661 года, в годовщину казни короля Карла I, из могилы в Вестминстерском аббатстве были извлечены останки умершего в 1658 году диктатора Англии — Оливера Кромвеля, доставлены в Тайбёрн, сперва повешены на «дереве», затем утоплены а реке, после чего четвертованы.



Та же судьба была уготована телам Джона Брэдшоу (1602—1659) — судьи, вынесшего смертный приговор Карлу I, и генерала Генри Айртона (1611—1651), одному из прославленных полководцев парламентской армии. 11 июля 1681 года был повешен, обезглавлен и четвертован Оливер Планкетт, — католический примас Ирландии, осуждённый как изменник.

Казни в Тайбёрне были всегда излюбленным развлечением лондонцев. Жители Тайберна охотно пользовались этим в коммерческих целях, сооружая перед казнями деревянные трибуны и продавая на них места. День экзекуции в Тайберне для многих граждан был выходным днем — "Гала день" (Gala Day) происходит от англосаксонского слова, обозначавшего «День виселиц» и поощрял к стечению публики, требующей зрелищ.

Если приговоренный мужественно принимал свою казнь, народ говорил: «Хорошо умер!» («good dying!»). Если не мужественно, то освистывали и оскорбляли. Также публика обычно настаивала на последнем слове осужденного («last dying speech»), в котором было принято каяться в совершённых преступлениях и виниться перед пострадавшими. Иногда подобные речи для преступников были заранее отпечатаны и читались ими с листка.

Тайбёрн вошел во множество английских поговорок и словесные обороты:

Тех, кому желали всевозможные несчастья, говорили «Съездить в Тайбёрн» («to take a ride to Tyburn»).

Тот, по кому уже «плакала петля», звали «Властитель Тайбёрна» («Lord of the Manor of Tyburn»).

Были в Англии и более мелкие виселицы, сооруженные вдоль дорог в форме буквы «П». Виселицы и перекладины для повешения «были столь частой приметой британского сельского пейзажа, что первые английские путеводители, изданные для нужд путешественников, использовали их как вехи на дороге». Лондон с предместьями именовался «городом виселиц».



Иногда виселицы делали разборными и убирали их после казни. Часто виселицу возводили рядом с местом преступления, дабы местные жители могли видеть торжество правосудия. Пиратов вешали отдельно, на "Пристани казней" в Уэппинге, — части Лондона на северном берегу Темзы и их тела оставались на виселице, опущенные до уровня воды, пока три прилива не обмывали их.



В Тайбёрне (Тайберн Конвент), также стоит печально прославившийся бенедиктинский женский монастырь, освящённый в память о более чем 350 католических мучениках, казнённых там во время Реформации.

В 1659 г., к виселицам добавились костры — «За сношения с нечистой силой» было сожжено в один этот год 110 человек. А в годы парламентского правления было казнено до 30 000 ведьм. Последняя казнь состоялась на виселице Тайбёрна 3 ноября 1783 года, был повешен уличный грабитель Джон Остин. В настоящее время о месте казни в Тайбёрне напоминают три латунные таблички, выложенные треугольником на мостовой угла лондонских Бейсуотер-роуд и Эджвер-роуд.

После 1783 года местом публичных казней стала площадь перед тюрьмой Ньюгейт. Лорд Байрон в 1812г. выступал против неоправданных казней и новых законов, регламентирующих их:

"Не довольно ли уже крови в вашем кодексе законов, или ее нужно пролить еще больше, чтобы она достала до неба и там свидетельствовала против вас? И как же вы собираетесь применять этот закон? Построите по виселице в каждой деревне и повесите на каждой человека в устрашение прочим?". Затем решил опубликовать в газете обличающую поэму — "Оду авторам билля против разрушителей станков":

О Р(айдер) и Э(лдон), достойную лепту

Внесли вы, чтоб Англии мощь укрепить!

Но хворь не излечат такие рецепты,

А смогут, пожалуй, лишь смерть облегчить.

Орава ткачей, это стадо смутьянов,

От голода воя, на помощь зовет — Так вздернуть их оптом под дробь барабанов

И этим исправить невольный просчет!

Нас грабят они беспардонно и ловко.

И вечно несыты их жадные рты — Так пустим немедленно в дело веревку

И вырвем казну из когтей нищеты.

Сборка машины труднее зачатия,

Прибыльней жизни паршивый чулок.

Делу торговому и демократии

Виселиц ряд расцвести бы помог.

Для усмиренья отродий плебейских

Ждут приказания двадцать полков.

Армия сыщиков, рой полицейских.

Свора собак и толпа мясников.

Иные вельможи в свои преступленья

Втянули бы судей, не зная стыда.

Но лорд Ливерпуль отказал в одобренье,

И ныне расправу вершат без суда.

Но в час, когда голод о помощи просит.

Не всем по нутру выносить произвол

И видеть, как ценность чулка превозносят

И кости ломают за сломанный болт.

А если расправа пойдет не на шутку,

Я мыслей своих не намерен скрывать.

Что первыми надо повесить ублюдков,

Которым по вкусу петлей врачевать.

Впрочем, он довольно быстро уехал из страны.

А в 1830, был повешен 9-летний мальчик, укравший цветные мелки…

В последствии, в 1850 году число преступлений, караемых смертной казнью, сократилось до 4-х:

«Государственная измена»

«Убийство»

«Пиратство»

«Поджог королевских верфей»

С 1868 года, согласно принятому тогда закону, казни стали проводится за стенами Ньюгейтской тюрьмы, без доступа общественности. Во многом благодаря стараниях сэра Роберта Пиля, Чарльза Диккенса и Джона Ховарда.



Диккенс развернул широкую кампанию против публичных казней, увенчавшуюся успехом в 1868. Последняя публичная казнь 13 августа 1868 года состоялась над 18-летним Томасом Уэллсом, по другим данным, над Мишелем Баррэтом. Но, свидетелей, включая репортеров, допускали до 1910 года.



За период между 1830 и 1964, в этой стране было повешено около 2000 человек. Лидерами по количеству осуществленных смертных казней в XIX веке были графства Уилтшир, Херефорд и Эссекс.



Игорь Шкурин

