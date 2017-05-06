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Открытым текстом 05.05.2017

00:02. 6 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

У наших либероидов по меньшей мере две хронические болезни: амнезия — они не помнят историю и даже не сопоставляют факты — и чесотка — вечный зуд недовольства. Какой анализ, когда чешется? А чешется всё чаще: расстраивает их и власть, и народ, эту власть выбирающий, и газеты, и телевидение, и вообще все, кто не верует в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество.

Поэтому зуд недовольства у них не прекращается ни на минуту. Иногда они собираются в кучку и чешут друг друга грязными языками. Хватит! Надоели! Открытым текстом поговорю о дряни. Даже не о том, как наша страна преодолевает последствия многолетней безнаказанности наших либероидов и их зарубежных дрессировщиков. А всего лишь о том, кто и за какие деньги распространяет этот политический лишай по уютным сетевым дневничкам и официальным сайтам. И зачем тратят миллионы на вовлечение несмышлёных юнцов в свою шелудивую тусовку.

29 апреля в нескольких городах состоялись шествия, ранее объявленные организацией «Открытая Россия» против президента Путина. В Москве около полутора десятков активистов скорым шагом переместились на несколько сот метров — от памятника Кириллу и Мефодию до памятника героям войны за освобождение Болгарии от Турции. В общей сложности в мероприятиях в других городах действия ещё скромнее.

Объясняю: в шествиях не участвовали даже те, кто через Интернет призывал других. Оно и понятно: многие провокаторы заранее предвкушали аресты — зачем же им самим не только словом, но и телом участвовать в создании кровавой картинки для западных средств массовой рекламы, агитации, дезинформации? Но и этот их расчёт не оправдался: нет смысла смахивать мелкую пыль дубинкой, если она и сама сдувается. Три сотни фигурантов на всю РФ, против ста сорока миллионов её граждан — неутешительная статистика для главного официального спонсора «Открытой России» Михаила Борисовича Ходорковского. Обидно даже! Вкладываешь немалые деньги в конференции да красочно отчитывающееся о себе подполье. А на выходе — ноль. Уверен: грантоеды писали ему о развитой подпольной сети, о миллионах недовольных, а тут на тебе — опять обманули. Но грантоедские сказки уже надоели. Лучше скажу, почему вообще эти прекрасные люди спонсируют русский протест. И кто в итоге стоит за отпущенным из тюрьмы бывшим олигархом. Для начала немного недавней истории.

Уже сейчас в открытых источниках немало сведений, кто готовил вооружённый переворот в Киеве в 2014 году. Политических активистов — в том числе открыто нацистского толка — почти два десятилетия натаскивали за деньги американской программы помощи развитию демократии — USAID. На последнем этапе к финасированию протеста присоединились украинские олигархи. В основном — через контролируемые ими парламентские силы и средства массовой агитации.

Открытым текстом объясняю. Сначала делами украинских миллиардеров сильно заинтересовались иностранные прокуратуры. Олигархов, мягко говоря, взяли за счета и многочисленную недвижимость. Чтобы таких перевербовать, достаточно всего лишь немного сжать руку. Коломойский, Фирташ, Левченко дали мятежникам деньги, оружие, провели переворот через парламент и быстро перекрасили подконтрольные телеканалы и газеты. А теперь вспомните, как Ходорковский собирался спонсировать целые медиахолдинги. Как оптом скупал депутатов в нашем парламенте. Как хотел купить фракцию КПРФ целиком! Как параллельно заигрывал со структурами типа USAID, не скрывая тратящими бюджетные (!) — подчеркну ещё раз: бюджетные! — деньги Соединённых Государств Америки на перевороты по всему миру. Почитайте их отчёты по их бюджету о проделанной работе! В Киеве схема сработала — у нас не очень. Работу USAID быстро свернули, а Ходорковский и его подельники поехали в лагеря шить рукавицы за настоящие хищения и убийства. Но совсем не трудно представить себе, какую кровавую баню могли устроить в России олигархи типа Гусинского, Березовского и Ходорковского, сохрани они своё влияние.

Ещё в 2001 году среди учредителей фонда Open Russia оказались легендарный Киссинджер и один из ещё более легендарных Ротшильдов. А официальные отчёты «Открытой России» указывают, что её сотрудники получают зарплату в основном от исполнения различных зарубежных заказов.

Кстати, Березовский занимался протестами в Российской Федерации не оттого, что с жиру бесился. Выбор у беглого олигарха небольшой: либо делать, что говорят — либо загреметь за финансовые аферы и отмывание денег. Хочешь жить не за решёткой, а в особняке? Изволь работать на нас! Не зря же Борис Абрамыча связывали с английской разведкой даже британские журналисты. Его заставили платить даже за первый украинский майдан — в 2004-ом. Ходорковский, возможно, искренне обещал лично Путину взамен на досрочное освобождение НИКОГДА не участвовать в политической жизни РФ. И нарушил обещание не от хорошей жизни. Вкладываться в западный бизнес ему не позволяют. И того гляди могут посадить или выдать на историческую родину. Так что «Открытая Россия» и связанные с ней протестные движения — всего лишь исполнение Михал Борисычем своих обязанностей на Западе.

Многие богатейшие российские эмигранты жалуются, что им не дают участвовать в доходных делах, зато разными манёврами принуждают тратиться на поддержку российской оппозиции либо на ненужную им самим роскошь. Борис Абрамович Березовский уехал в Лондон с более чем миллиардом долларов, а к моменту смерти был в долгах на добрую сотню миллионов.

Открытым текстом предупреждаю, Михаил Борисович: единственное безопасное место для вас и того, что вам осталось после уплаты налогов — здесь, в Российской Федерации. Ну, отсидите ещё срок за заказ нескольких убийств — зато хоть шарфик Березовского вам не примерят. А вашу «Открытую Россию» открытым текстом спрашиваю: что и перед кем нам ещё надо открывать? Полностью открытая страна — беззащитная. Неужто надеетесь уцелеть, когда открытую вами страну будут доедать хищники такие свирепые, что по сравнению с ними даже Михаил Борисович — белый и пушистый? Ну а тем, кого одолевает зуд недовольства и мечты о такой свободной чистой и светлой демократии в ЕС и СГА, от всей души советую на годок-другой переехать в желанные места. Так сказать, потрогать светоч демократии голыми руками. Правда, те, кто туда уже попал, открытым текстом предупреждают: западная сказка оборачивается такой былью, что больно. Но уж лучше так, чем всё время мечтать о заведомо бессмысленном. Это вредно! Поэтому очень хорошо, что вас, грантоедов, несколько тысяч на огромную Россию, с которой, как вы все время воете, вам очень не повезло.

Источник — http://ren.tv/blog/189611

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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