Обман – Методика Рейгана, в борьбе против СССР

Документальный фильм немецкого журналиста и режиссёра документалиста Дирка Полман (Dirk Pohlmann) «Обман-методика Рейгана». В этом фильме говорится о методах борьбы правительства американского президента Рональда Рейгана, о его секретном комитете по обману и провоцированию Советского Союза, с одной лишь целью – экономически его ослабить, вытеснив его с мирового рынка энергоресурсов и втягивания страны в гонку вооружений. Но эта практика обмана применялась не только к враждебному Советскому Союзу, но и к дружественным странам союзникам, правительства и народ которых были чрезмерно миролюбивыми. Вход шли все самые низкие методы обмана и провокаций и этих «демократизаторов» и «борцов» за свободу, даже не останавливала мысль, что их игры могут закончится ядерной войной и человечество не раз стоял перед уничтожением. Но даже на этот случай были у этих «людей» план и их не смущало, что по этому плану в ядерном пепле мог, в первые часы, исчезнуть целый народ, проживающий на территории Германии. Эти люди до сегодняшнего дня живы и здоровы и воспитывают следующее поколение « демократизаторов» - MAD IN U.S.A. B вполне возможно, что сейчас они «демакратизируют» какую ни будь страну, что бы сделать очередной шаг на геополитической доске.. Кстати шведы снова ловят сетями подводные лодки, только уже не Советские, а Российские. История не повторяется сама, её с одной стороны повторяют, а с другой стороны допускают её повторение.