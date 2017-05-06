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Обман – Методика Рейгана, в борьбе против СССР

12:21. 6 мая 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Документальный фильм немецкого журналиста и режиссёра документалиста Дирка Полман (Dirk Pohlmann) «Обман-методика Рейгана». В этом фильме говорится о методах борьбы правительства американского президента Рональда Рейгана, о его секретном комитете по обману и провоцированию Советского Союза, с одной лишь целью – экономически его ослабить, вытеснив его с мирового рынка энергоресурсов и втягивания страны в гонку вооружений. Но эта практика обмана применялась не только к враждебному Советскому Союзу, но и к дружественным странам союзникам, правительства и народ которых были чрезмерно миролюбивыми. Вход шли все самые низкие методы обмана и провокаций и этих «демократизаторов» и «борцов» за свободу, даже не останавливала мысль, что их игры могут закончится ядерной войной и человечество не раз стоял перед уничтожением. Но даже на этот случай были у этих «людей» план и их не смущало, что по этому плану в ядерном пепле мог, в первые часы, исчезнуть целый народ, проживающий на территории Германии. Эти люди до сегодняшнего дня живы и здоровы и воспитывают следующее поколение « демократизаторов» - MAD IN U.S.A. B вполне возможно, что сейчас они «демакратизируют» какую ни будь страну, что бы сделать очередной шаг на геополитической доске.. Кстати шведы снова ловят сетями подводные лодки, только уже не Советские, а Российские. История не повторяется сама, её с одной стороны повторяют, а с другой стороны допускают её повторение.

Метки: война, геополитика
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